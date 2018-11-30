Суровый Новый год в Челябинске: в продаже костюмы Клоун-убийца, Ребенок–зомби и Верхом на Трампе

Сногсшибательные, в прямом смысле слова, праздничные наряды корреспонденты «Комсомолки» обнаружили в одном из интренет-магазинов по продаже карнавальных костюмов.

Наряду с привычными праздничными одежками «Кузнечика», «Кота в сапогах» и «Комарика» детям здесь предлагают встретить Новый год в одеянии мертвеца или зомби.

В подробной характеристике товара так и написано: «Детский Морф-костюм Зомби. Персонаж — мертвец. Цена: 3750 рублей». Есть еще костюм мумии и скелета. От одного вида на них по коже бегут мурашки. Встретишь такого весельчака в маскараде в темном переулке, можно и дуба дать…

— Многие из наших костюмов уникальны. В них вы запомнитесь окружающим надолго, оставив о себе яркое и незабываемое впечатление, — пишут на своем сайте продавцы карнавальных нарядов.

Фото: chelyabinsk.amarila.ru

Еще бы! Только представьте себе, утренник в детском саду. Свет в актовом зале приглушен. Огоньки горят только на елочке. Дети, затаив дыхание, ждут в гости Деда Мороза с подарками, как вдруг на празднике появляется мальчик в костюме мертвеца.

Все «принцессы» и «снежинки», как по команде упадут в обморок. А отважные «пираты» вместе с «мушкетерами» в ужасе рванут в толпу зрителей, поближе к мамам и бабушкам.

В каталоге для взрослых самым безобидным выглядит маскарадный костюм кота в тельняшке. Дальше идут надувной костюм коня, наряд Дракулы, черный балахон «Смерть» и зловещий «Клоун-убица».

Однако, больше всего заметен костюм-наездник под названием «Верхом на Трампе» производства Великобритании. Он состоит только из брюк и стоит 6 500 рублей.

— Обращаем ваше внимание, что костюм изначально не является объемным. Для завершения образа вам нужно наполнить брюки мятой бумагой или воздушно-пузырчатой пленкой, — говорится в описании товара.

Видимо, чтобы президенту Америки было не так обидно, производители сшили аналогичный костюм «Верхом на Ким Чен Ыне».

Не хотите ехать на Трампе? Берите Ким Чен Ына! Фото: chelyabinsk.amarila.ru

Судя по всему, маскарад пользуется спросом. На некоторых товарах уже стоят красные отметки «закончился».

Продавцы уверяют, что в другом месте таких необычных костюмов не найти. Челябинцев призывают делать заказы на сайте и получать их в специальных пунктах выдачи, расположенных в центре города.

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