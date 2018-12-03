Реновация в центре Челябинска: на месте бывшего танкового училища появится новый жилой комплекс

В ближайшее время территорию бывшего танкового училища ждет реновация: на ней построят новый современный жилой комплекс. Причем, как отмечают застройщики, это будет принципиально новый проект, уникальный для Челябинска. Документацию по планировке территории уже утвердила администрация города, соответствующее постановление подписал врио главы города Владимир Елистратов. Наш корреспондент разобрался, что же ждет будущих новоселов.

Объединились два гиганта

На сегодняшний день известно, что строительством будущего жилого комплекса в Советском районе будет заниматься общая учрежденная компания двух крупных застройщиков: «Никс» и «Легион». Напомним, летом текущего года владелец челябинской строительной компании «Никс» Николай Серсков стал победителем торгов по продаже имущественного комплекса бывшего танкового училища на улице Монакова, который ранее принадлежал Министерству обороны. Цена лота составила 254,6 млн рублей.Это первое в истории Челябинска объедение таких крупных застройщиков (в рамках строительства ЖК).

— Такое объединение крупных компаний позволит нам вложить в строительство будущего жилого комплекса весь успешный опыт, поделиться знаниями и реализовать поистине уникальный проект, — комментирует ситуацию коммерческий директор строительной компании «Никс» Сергей Серсков.

— Совместный проект двух компаний объединит наши усилия и позволит создать жилой комплекс, продуманный до мельчайших деталей: от благоустройства и безопасности территории до качества отделки, — добавляет руководитель отдела маркетинга и рекламы строительной компании «Легион» Сергей Григорьев.

Напомним, СК «Никс» известна как застройщик жилых комплексов «Ярославский», «Смолинский», «FenixdeLuxe». Компания также участвовала в застройке микрорайона Набережный.

СК «Легион» знакома горожанам по жилым комплексам «Подсолнухи», «Александровский», «Ньютон» и «Башня Свободы».

Оба застройщика зарекомендовали себя как серьезные и надежные игроки на рынке жилья.

Чего ждать будущим новоселам?

Жилой комплекс предполагает строительство 5 многоквартирных домов в 18−22 этажей, наземные двухуровневые парковки, детские и спортивные площадки, детский сад на 200 мест.

Близость нескольких школ и детских садов, а также удобная транспортная развязка до всех вузов города позиционирует будущий ЖК как жилье для семьи. Рядом с комплексом расположены обновленный стадион «Локомотив», где проходят культурные и спортивные мероприятия, парк им.А.С.Пушкина, Театр драмы им.Н.Орлова. Магазины, рестораны, аптеки и остановки любого вида транспорта в пешей доступности — это далеко не все преимущества проживания в центре мегаполиса.

Территория жилого комплекса будет огорожена, а на ней внедрят видеонаблюдение по типу инновационного проекта «Ньютон Безопасность», реализованного «Легионом» в ЖК «Ньютон».

Крупногабаритные деревья, такие как ели и ивы, расположенные сейчас на территории училища, будут пересажены и сохранены.

Сроки начала продаж известны

Наш корреспондент поинтересовался, когда же в новом жилом комплексе южноуральцы смогут приобретать квартиры. Представители строительных компаний указали на весну 2019 года: именно тогда начнется строительство, и откроются продажи жилья будущим новоселам.

Офис продаж «Никс» располагается в непосредственной близости от нового комплекса.На самой территории ЖК также откроется дополнительный офис отдела продаж.

Однако о названии нового ЖК комфорт-класса, площадях продаваемых квартир и их стоимости застройщики пока не говорят. В настоящее время идет детальная разработка всех аспектов будущего ЖК.