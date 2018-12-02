Бизнесмен из Челябинска рассказал, как воспитывать вундеркиндов

Четыре года назад на одном из международных турниров с челябинцем Саввой Заика произошел неприятный эпизод. Пока мальчишка ходил в туалет, соперник передвинул его шашку на другое место. Вся задуманная ранее комбинация поменялась.

Савва этого не заметил. Сделал ход, а по правилам это означает, что согласился с позицией на доске. В итоге соперник выиграл партию.

По словам Федора Заики, отца Саввы, это стало хорошим уроком для сына. Нужно быть более внимательным...

Папа поддерживал сына в его увлечениях.

ЮНЫЙ ТАЛАНТ

Савва уже в детсадовском возрасте стал чемпионом Европы. Четырехлетний мальчишка обыгрывал школьников. А в девять лет стал первым в истории Челябинской области чемпионом мира по международным шашкам, а затем — кандидатом в мастера спорта международного класса.

— Поверьте, мы не растили Ломоносова, — говорит отец Саввы Федор Заика. — Просто прививали правильные привычки.

Мы с женой требуем, чтобы дети убирали за собой игрушки, посуду, чистили зубы, мыли руки. Сидение за компьютером — по минимуму. Пока не сделаешь уроки, никаких развлечений.

После турниров Савве приходится догонять школьную программу. Мы договариваемся с учителями, что он после соревнований пару дней не ходит в школу, а дома самостоятельно штудирует пропущенное.

— Ваш старший сын из детского сада сразу пошел в третий класс…

— Самой маленькой дочке Анечке сейчас два года, средней Ангелине — девять, старшему сыну Матвею — 17 лет. Все занимались в учебных центрах дошкольного образования. Да, как раз Матвей в семь лет успешно прошел собеседование и сдал испытания в третий класс.

Он сейчас учится в университете на кафедре «Бизнес-информатика». Старшая дочка занималась фигурным катанием. Ее приглашали тренироваться на учебную базу сборной России. Но она увлеклась игрой на домре. Имеет диплом международного конкурса.

НЕ ПУСКАЛИ НА ТУРНИР

Но вернемся к Савве. В свои 12 лет он уже 20-кратный победитель первенств России, 8-кратный чемпион Европы и 9-кратный чемпион мира! В пять лет мальчишку даже не хотели допускать на чемпионат России. Из-за возраста. Но судей уговорили. Каково же было их удивление, когда Савва стал чемпионом, выиграв все три дисциплины!

— Сегодня вес всех Кубков и медалей сына потянет на 15 кг, — улыбается папа.

За победу в Китае Савва заработал 18 тысяч рублей.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ДЕНЬГИ ЗА ПОБЕДУ

Один из самых почетных титулов Савва завоевал недавно, выиграв Кубок мира в Китае. Там юные спортсмены по турнирной сетке играли и против взрослых, и между собой. Очки в итоге суммировались, и определялся победитель.

Савва пару раз сыграл вничью со взрослыми гроссмейстерами международного класса. У своих сверстников выигрывал. В итоге стал победителем турнира.

К наградам прилагался и денежный приз — 1800 юаней. На наши деньги — это 18 тысяч рублей.

— Это первый раз, когда за победу мне заплатили деньги, — смущается Савва.

— Сохранишь свои победные юани?

— Наверное, поменяю на рубли и потрачу на что-нибудь. А вот взрослым гроссмейстерам за победу заплатили на наши деньги 300 тысяч.

Савва Заика рассказал о своих успехах и на радио «КП» (95,3 FM).Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПАРТИЯ В СЕМЬ ЧАСОВ

— Спортсмен держит в голове кучу комбинаций, вариантов решений. У них есть даже свои названия. Например, — «Жертва Кукуева», «Удар каблуком»… В шашках это выверенные ходы, выход в «дамки», работа этой самой «дамки», рубить назад и вперед. В среднем, одна партия в международных 100-клеточных шашках продолжается шесть-семь часов. Бывает и девять.

Савва, кстати, не раз играл по девять часов! В 100-клеточных, в отличие от русских 64-клеточных, куда больше комбинаций, возможностей для творчества. Это, как высшая математика…

ДУМАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

— Пригодятся ли эти формулы в обычной жизни?

— Дети пока этого не понимают. Для них это игра, азарт. Но в дальнейшем, безусловно, это будет фундаментом, на который ляжет образование, жизненный опыт.

А еще шашки — это небывалая усидчивость. Ответственность за свои действия. Такой принцип — одно из главных составляющих жизненного успеха.

— В чем проявляется усидчивость сына?

— Скажем, делает он домашнее задание по математике. Может часа два сидеть. Но пока не сделает, с места не встанет. Умение доводить начатое дело до конца очень важно.

Савва говорит, что в школе у него два любимых предмета — физкультура и математика. Он заядлый футболист. Защищает честь школы на городских футбольных турнирах.

СЕКРЕТ ВОСПИТАНИЯ

— Савва с двух лет собирал пазлы, кубики и сел за шашки. Я учил, подсказывал. Ребенок в таком возрасте от природы любопытен. Он познает мир, буквально «глотает» все новое, для него загадочное, привлекательное. Даже обычные вещи, например, — как работает подъемный кран, почему ложка, если ее опускаешь в суп, становится горячей? Нужно о таких явлениях рассказывать. Интересно, доходчиво объяснять. Вот мы и поддерживали и поддерживаем такой детский энтузиазм.

Когда первая волна вопросов «а почему?» уходит, тогда приучаешь думать ребенка самостоятельно. И шашки, шахматы, как раз то, что приучает к такой самостоятельности.

Смотрю, сейчас Савва начал еще усерднее заниматься. Говорит, что хочет заработать на турнире 300 тысяч рублей за первое место. Как взрослые. Правда, тренеров по 100-клеточным шашкам у нас в Челябинске, к сожалению, нет. Приходится читать литературу. С тренерами из других регионов заниматься по Скайпу.

— Тренировки каждый день?

— Мы в этом деле не усердствуем. Не загружаем парня. Максимум часа по два в день. А сейчас и реже. По настроению. Если это и не станет делом всей его жизни, тогда это увлечение он передаст своим детям.

Папа через шашки учит и воспитывает сына.Фото: Валентина ВАГАНОВА

БЕЛОЕ И ЧЕРНОЕ ВОЙСКО

— Кстати, почему шашки, а не шахматы?

— Когда мы еще в детсадовском возрасте пришли в секцию, то набор в группу шахмат был уже закончен. Нам предложили заняться шашками у тренера Владимира Гребенщикова. И мы не пожалели. Как он возился с малышней, это нужно было видеть. «Это белое войско, а это — черное, остальное пространство — земля, по которой нужно ходить, сам ход — это выстрел, все действия — это атака и защита». Владимир Александрович так и объясняет. Он проживает всю игру вместе с детьми. Талант!

— Савва постоянно в разъездах, нужны серьезные деньги для этого…

— Вот папа и работает. У меня своя грузовая транспортная компания. Приходится вкалывать. Много на детишек уходит. Но это главная забота. Есть поддержка, пусть пока скромная, от городских и областных спортивных властей.

В Европе очень много шашечных клубов. Как в футболе. Игроки ездят с турнира на турнир. Это спортивные бизнес-проекты. Там ведущие игроки зарабатывают в месяц по две тысячи евро и выше.

КОММЕНТАРИЙ

Оксана Коця, школьный психолог:

— Готовые ответы губят в ребенке пытливость ума. Нужно «подталкивать» его к размышлениям. Например, можно вместе прочитать книгу и спросить о поступке одного из героев. Как он поступил? Если герой поступил плохо, притворитесь, будто вы думаете, что он был прав. Ребенок, если он уже довольно взрослый, начнет с вами спорить, искать убедительные аргументы. Но ребенок должен, прежде всего, оставаться ребенком — играть, резвиться, дурачиться. До конца начальной школы вполне достаточно выбрать два кружка (такие есть и при школах), причем один из них должен быть обязательно спортивным.

Если ребенок решил бросить занятия, не сдавайтесь сразу. Тем более, если у ребенка есть способности. Так вы поможете ребенку тренировать волю. Только делайте это тактично.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Шонин, вице-президент федерации шашек России:

— Савва у нас единственный спортсмен, который успешно выступает по русским и международным шашкам. В этом году он был включен в состав сборной команды России, занял второе место на командном первенстве мира и получил право выступать на финальном этапе Кубке мира в Китае. Сейчас конкуренция в шашках становится все более жесткой.

У нас в области есть и другие талантливые, успешные и титулованные молодые спортсмены: Кристина Ватолина, Александр Ширяев, Матвей Недбайло, международный гроссмейстер Антон Беликов. Это чемпионы России, призеры и победители первенств, чемпионатов мира, Европы. Есть и юные спортсмены, в возрасте до девяти лет, которые уже стали призерами первенств страны.

АДРЕСОК

МБУ СШОР№9 по шахматам и шашкам: Челябинск, ул. Васенко, 100; тел. (351) 263-63-17, 266-18-67: http://shashki.org/ .