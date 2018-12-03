«Зачем вы его сами привезли к нам?». Медики отказались принимать пенсионера потому, что он был не на «Скорой помощи»

Если верить родным погибшего, медики на протяжении часа отказывались помогать 73-летнему пациенту с сердечным приступом. Это случилось в субботу, 1 декабря. О чем написали в социальных сетях:

— В приемном покое терапевтического отделения горбольницы Магнитогорска от сердечного приступа умер 73- х летний пенсионер из Нагайбакского района. Ему отказали в помощи, ссылаясь на то, что они принимают только больных на машине «Скорой». Видимо, несчастный пенсионер должен был вернуться в Нагайбак и оттуда вызвать себе неотложку... Пока растерянные родственники пытались пробиться через бюрократические препоны, драгоценное время было упущено!

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» связалась с автором поста Оксаной Волковой. Она друг семьи умершего пенсионера Николая Падерина.

— Дяде Коле стало плохо. Родственники решили, что быстрее будет самим увезти его в больницу Магнитогорска. А там врачи встретили их словами: «Зачем вы его привезли, надо было вызывать неотложку!» Родные пытались уговорить медиков хотя бы осмотреть пациента, но те отказались. Тогда они повезли умирающего к нам домой, чтобы от нас вызывать «Скорую помощь»!

— Но по пути дяде Коле стало совсем плохо, — продолжает Оксана, — он начал синеть и они поехали обратно в больницу. И через 35 минут, после того, как они во второй раз обратились в приемный покой, он умер. Медики сразу забегали — положили его на каталку и увезли в реанимацию. Видимо, пытались откачать...

В случившемся родные винят врачей. В местном горздраве об этом случае уже знают.

— На сегодняшний день информация о том, что больному отказали в медицинской помощи не подтверждается. Родственники завели пациента в приемный покой в три часа дня, и ему сразу же были оказаны реанимационные действия. К сожалению, спасти его не удалось, он страдал серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями.

По словам чиновников, родные погибшего допустили ошибку, когда не вызвали «скорую» на дом: районные медики оказали бы пенсионеру экстренную помощь на месте.

— Более конкретные выводы мы сможем сделать только после того, как получим заключения медэкспертов, сказали в горздраве.

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