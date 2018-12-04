«Вонючая проблема»: в Челябинске горящую свалку не могли потушить 4 часа

В сентябре в Челябинске наконец закрыли городскую свалку. Все ждали, что это забьет жирный гвоздь в гробовую крышку проблемы. Но гвоздик оказался ржавым и все обернулось мусорным коллапсом.

Недовольны и жители Полетаево, где обустроили временный участок для своза отходов. Жители опасаются, что нет ничего более постоянного, чем временное. Некоторые проблемы уже стали реальными.

ФИЛИАЛ АДА

Новый полигон проработал пару месяцев, а уже стал горячей точкой в прямом смысле. Активисты-экологи засняли ночные пожары.

— Полигон находится на возвышенности. Поэтому ветер разносит запах гари. У нас тут небольшой ад, — рассказывает жительница Полетаево Юлия Кудашова. — За территорией, которую отвели под свалку, экскаваторы выкапывают ямы. Рядом уже полные котлованы, где ночами сжигают мусор. Каждый вечер нас травят формальдегидом. Полигон не рассчитан на тот объем, который туда свозят. Поэтому мусор уничтожают, чтобы больше влезло.

По словам Юлии, после появления свалки жители начали жаловаться на кашель, насморк. Но с ужасом они ждут наступления весны. Вся гадость может проникнуть в грунтовые воды.

— Территория полигона — частное предприятие. Поэтому мы сами не можем поймать за руку, тех, кто сжигает мусор. Только снять с квадрокоптера или вызвать туда надзорные органы. Но ночами это сделать невозможно. Однако 2 декабря я позвонила пожарным. Мы приехали к ограждению свалки — за забором был хорошо виден огонь. Четыре часа тушили пламя. Не хватало воды — пришлось ехать дозаправляться.

НАРОДНЫЙ МОНИТОРИНГ

Официальные структуры насчет пожаров и выделяющегося яда молчат. Точными замерами занимается гидрометцентр, но от них тревожных данных не поступало.

Общественники движения «Челябинск, дыши!» организовали народный мониторинг: каждый желающий может купить датчик, поставить его у себя на балконе и подключить к интернетру. Данные простенькие, но в условиях Челябинска, в котором не существует прозрачной системы мониторинга атмосферы — это хоть какие-то показатели со стороны.

— По нашим датчикам четко видно, когда что-то сильно горит или сильные выбросы. Есть приборы в Малиновке и вообще полетаевском направлении. Мы сразу заметили, что оттуда задувает. Когда местные стали жаловаться, наш участник Дмитрий Закарлюкин организовал экспедицию на новый полигон: все заснял и зафиксировал. Мы отправили запросы во все ведомства — будем додавливать ситуацию до решения. Мы изначально говорили, что открывать полигон в Полетаево нельзя. Нужно срочно наладить раздельный сбор мусора в Челябинске и построить перерабатывающие заводы, — рассказывает участник движения Андрей Костенко.

ЗА ПОЖАРАМИ НА СВАЛКЕ СТОЯТ КОНКРЕТНЫЕ ЛЮДИ

В следующем году должны открыть полигон в Чишме, куда будут складировать мусор. Активисты считают, что это лишь временный выход.

— Во время коллапса каждый челябинец мог наблюдать свалку в миниатюре. Мусор разлагается, начинает гореть и пахнуть. Поэтому хранение отходов — не выход. Нужно переработка.

Также активист уверен, что на закрытую свалку все равно продолжают свозить отходы.

— Им же нужно и дальше их складировать. Чтобы не было заметно, что мусора становится больше, устраивают пожары, — считает Андрей.

Прокуратура также подтверждает, что после закрытия челябинской свалки там было минимум семь пожаров.

По разработанному плану чиновников, старую свалку ждет рекультивация. Но кто и когда этим займется — пока неясно. Пока только звучат фантастические планы: на месте разросшегося полигона взрастить зеленый холм и даже... парк.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06.