Южноуральцы получают электронный больничный

Фонд социального страхования и «Комсомольская правда-Челябинск» провели круглый стол, посвященный полезным сервисам, которые помогают людям в разных жизненных ситуациях.

-Сейчас Фонд социального страхования уделяет огромное внимание разработке и внедрению электронных сервисов, чтобы граждане могли легко и оперативно получать информацию и пользоваться услугами, - подчеркнул управляющий Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Забирко, -Челябинское отделение Фонда оказывает 19 государственных услуг для граждан и страхователей. Планируем внедрять новые сервисы и развивать уже действующие.

Проект «Электронный лист нетрудоспособности» - самый распространенный сервис среди жителей Челябинской области. Почти половина медицинских организаций Южного Урала выдают электронные больничные, а среди государственных муниципальных учреждений здравоохранения эта доля составляет более 80%. В лидерах – ГАУЗ «Городская больница №3 г. Магнитогорск», ГАУЗ Детская городская больница г.Магнитогорск, ГКБ №1 в Челябинске, Детская клиническая поликлиника №8 г. , Челябинска и Челябинская областная клиническая больница. Преимущества электронного листа нетрудоспособности оценили более 15 тысяч жителей области.

-Выдача ЭЛН заметно упрощает жизнь и пациентам, и врачам, - отметила главный внештатный эксперт Минздрава Челябинской области, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ «Челябинская областная клиническая больница» Светлана Чемодурова. – Пациентам не нужно носить с собой бумажный больничный на каждый прием, беспокоиться, что потеряют его. Для врачей также заметно упрощается документооборот: оформление и выдача ЭЛН происходит в течение трех-четырех минут.

- Пациенту сообщают индивидуальный номер ЭЛН, состоящий из 12 цифр, и он передает его непосредственно работодателю. А для работодателя, как для страхователя, облегчается отчетность перед ФСС, - добавила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством ЧР ФСС РФ Елена Николаева. – Кроме того, это выгодно для государства в целом: уменьшаются затраты на изготовление бланков строгой отчетности. Однако законом предусмотрено право пациента получать либо электронный листок нетрудоспособности, либо на бумажном носителе.

Сами работодатели также отметили удобство использования ЭЛН.

- У нас бывали ситуации, когда работник предоставлял бумажный больничный, а в нем неверно заполнена какая-либо графа, вплоть до черточки, вышедшей за поля. И сотрудник вынужден был опять идти в лечебное учреждение, чтобы исправить документ, тратить время. Теперь у нас все больше работников получают именно электронные листки нетрудоспособности, - рассказала начальник отдела по расчету заработной платы ООО «Интерсвязь» Татьяна Прокошева.