Южноуральцы получают социальные сервисы нового поколения

Фонд социального страхования и «Комсомольская правда-Челябинск» провели круглый стол, посвященный цтфровизации услуг.

-Сейчас Фонд социального страхования уделяет огромное внимание разработке и внедрению электронных сервисов, чтобы граждане могли легко и оперативно получать информацию и пользоваться услугами, - подчеркнул управляющий Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Сергей Забирко, -Челябинское отделение Фонда оказывает 19 государственных услуг для граждан и страхователей. Планируем внедрять новые сервисы и развивать уже действующие.

Проект «Электронный лист нетрудоспособности» - самый распространенный сервис среди жителей Челябинской области. Почти половина медицинских организаций Южного Урала выдают электронные больничные, а среди государственных муниципальных учреждений здравоохранения эта доля составляет более 80%. Преимущества электронного листа нетрудоспособности оценили более 15 тысяч жителей области.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Каждый гражданин может зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте ФСС и проверить сумму выплаты больничного. А работодатель может производить начисления по электронным листкам нетрудоспособности через личный кабинет страхователя, отслеживать своевременное поступление денежных средств и предоставлять отчетность в ФСС.

-Зарегистрироваться в личном кабинете застрахованного или страхователя можно на сайте ФСС. Интерфейс довольно простой и напоминает регистрацию на сайте госуслуг, - прокомментировала начальник отдела администрирования страховых взносов челябинского отделения Фонда Юлия Савула.

БИЛЕТ НА ПРОЕЗД В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

В Челябинской области скоро будет запущен совместный с ОАО «РЖД» проект по упрощению процедуры проезда к месту санаторно-курортного лечения для льготной категории граждан по путёвкам, предоставляемых Фондом.

Раньше гражданин, получив направление на лечение на бумажном бланке, шел в кассу РЖД и брал билет. С введением электронного талона достаточно будет только прийти в региональное отделение, где сотрудники Фонда занесут в базу все необходимые данные, после чего человек может самостоятельно оформить билет через сайт ОАО «РЖД».

-Теперь гражданин может самостоятельно выбрать на сайте РЖД вагон и место, - объяснила начальник отдела социальных программ челябинского отделения Фонда Ольга Тарыкина.

ЦИФРОВОЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

В ходе круглого стола эксперты презентовали еще два мобильных сервиса – «Социальный навигатор» и «СоцПИН».

Приложение «СоцПИН» позволит организовать индивидуальную работу с семьями детей-инвалидов для улучшения качества оказываемых услуг по обеспечению техническими средствами реабилитации (ТСР) и протезно-ортопедическими изделиями. Оно находится в стадии разработки и тестирования в некоторых областях.

«Социальный навигатор» - это бесплатное приложение для смартфонов. Его можно также скачать с сайта sn.fss.ru. Сейчас оно работает в тестовом режиме, но уже позволяет получить нужную информацию обо всех государственных социальных услугах.

Информация в приложении разделена на тематические блоки: о фонде, материнстве, инвалидности и льготниках, временной нетрудоспособности, несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях, утрате близкого человека.

Здесь также можно найти адреса ближайших отделений Фонда и построить оптимальный маршрут до выбранного отделения.

А в будущем через «Социальный навигатор» можно будет оставить свое обращение сотрудникам Фонда соцстрахования, которое будет обработано в кратчайшие сроки. В полном объеме путеводитель по льготам и госуслугам заработает на Южном Урале в 2019 году.

ОФОРМЛЯЕМ ПОСОБИЕ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Еще одним нововведением Фонда станет электронный родовой сертификат.

Задача ФСС при внедрении этого сервиса – избавить будущую или молодую маму от функций курьера. С переходом на электронные родовые сертификаты ей больше не нужно будет никуда носить какие-то бумаги, - объяснила начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством регионального Фонда социального страхования Елена Николаева.

В то же время Фонд соцстраха предлагает всем неравнодушным гражданам принять участие в контроле за госзакупками самого ведомства и его региональных отделений. Для этого запущен еще один цифровой проект - «Открытый контракт». На сайте fss.ru в свободном доступе размещаются данные о закупочной деятельности ФСС. Важная составляющая таких закупок по госконтрактам - льготные технические средства реабилитации: протезы, кресла-коляски, средства ежедневного ухода, а также путевки на санаторно-курортное лечение.

Посетители портала могут заранее изучить проекты технических заданий, требования к участникам закупок и критерии оценки заявок предпринимателей и компаний. А у зарегистрированных пользователей дополнительно будет возможность напрямую поучаствовать в общественном обсуждении конкурентных процедур, направляя в Фонд вопросы, замечания и предложения через личный кабинет на сайте.

- Фонд ведет кропотливую работу по внедрению новых электронных социальных сервисов. Она направлена на то, чтобы систему получения услуг сделать максимально простой и прозрачной, чтобы граждане меньше ходили по инстанциям, а уделяли больше времени себе и своим близким, - подвел итоги круглого стола управляющий Челябинским региональным отделением Фонда социального страхования Сергей Забирко.