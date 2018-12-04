«Архитектурная перезагрузка»: центр Челябинска ждет масштабное обновление

Зал отеля «Рэдиссон Блу» был забит под завязку. Много молодежи, но и пенсионеров хватало. В холодный вечер понедельника собрать такую аудиторию могла действительно топовая тема. Союз архитекторов России представил челябинцам архитектурную концепцию развития исторического ядра Челябинска. 50 лучших экспертов работали над проектом по поручению губернатора Бориса Дубровского: миллионный город давно нуждается в преобразованиях.

В обсуждении вместе с горожанами участвовал и Борис Дубровский. Примечательна форма разговора — «живой микрофон». Вопросы собравшиеся задавали и архитекторам, и главе региона.

НЕРАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ

По поручению Бориса Дубровского концепция была выложена в открытый доступ в сети Интернет. А после и состоялись слушания.

Возглавил работу президент Союза архитекторов России, главный архитектор АО «Метрогипротранс», член президиума Российской академии художеств Николай Шумаков.

Внушительный зал отеля «Редиссон Блу» был полон под завязку.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Челябинск Шумаков любит, знает, потому ждет больших перемен в его архитектурном облике. Губернатору Дубровскому Шумаков благодарен за активную позицию и неравнодушное отношение к вопросу. И дело не только в саммитах ШОС, не в том, чтобы не ударить в грязь лицом. Как не раз подчеркивал губернатор, саммиты наступят и пройдут, а городу быть и жить.

— Мы обсуждаем то, как может выглядеть наш город. Мы готовы вкладывать деньги в то, чтобы Челябинск стал лучше. Гости уедут, а мы продолжим работать над улучшением городской среды, — заявил губернатор.

«ВЫМЕСТИ ДОЧИСТА КАЛЕНОЙ МЕТЛОЙ»

— Задача невероятно сложная и невероятно простая. Город должен повернуться к человеку. Причем эту задачу, по опыту Москвы, Казани, Сочи, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, решить очень просто. Нужно каленой метлой вычистить город, освободив его от лишних наслоений. Непостижимо, но многие в городе решили, что могут испортить его облик самовольным застеклением, какими-то козырьками, ларьками, кондиционерами. Нижние этажи — это же безобразно, такого не должно быть. И все это не только в панельных домах, но в сталинской шикарной архитектуре в центре города. Газоны плохие, тротуары плохие, проезжая часть плохая. Что в Челябинске делать пешеходу? Ему не осталось пространства для жизни, повсюду только машины! Пугает количество так называемых направленных съездов. Пешеходу, чтобы перейти дорогу, нужно преодолеть дорожную сеть. А еще снег нужно убирать. И не через три часа, по регламенту, а сразу же, дочиста, — говорит президент Союза архитекторов России Николай Шумаков.

Так архитекторы видят будущий облик проспекта Ленина у районе ЮУрГУФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТЫСЯЧА ОТКЛИКОВ

Первый этап исследовательский этап работы эксперты презентовали губернатору в октябре. Тогда Борис Дубровский и поручил Союзу архитекторов России перед утверждением концепции обсудить предложенные решения реконструкции города с его жителями.

На сайте, где были выложены эскизы концепции, горожане оставили более тысячи отзывов. И это замечательно: значит, челябинцы любят свой город, им не все равно, как он выглядит.

Вместе с московскими архитекторами трудились их челябинские коллеги. Площадь исторического ядра города, над преображением которого работали эксперты, — 300 гектаров. Территорию условно поделили на 47 участков.

ДЕРЕВЬЯ, ФОНАРИ, БРУСЧАТКА

Итак, по мнению экспертов, Челябинск нуждается в масштабном озеленении, расширении тротуаров, замене железных заборов на зеленые живые изгороди.

Важно новое устройство газонов, чтобы земля не размывалась дождями и не выбивалась колесами авто.

В городе темно в вечернее время суток: система уличного освещения маломощная, не соответствует современным требованиям.

Центр города нужно замостить гранитной плиткой: обработанная определенным образом, она не скользит в морозы.

Челябинск требуется избавить от визуального (обилие незаконной рекламы) и аудиошума (речь об уличном радио).

КАК ПРИМИРИТЬ АВТОМОБИЛИСТОВ И ПЕШЕХОДОВ?

Огромный блок работы — транспорт. На улицы города нужно возвращать муниципальный общественный транспорт: автобусы, трамваи, троллейбусы. Эксперты считают, нужны и выделенные полосы, чтобы четко соблюдалось расписание движения. За общественным транспортом должен быть приоритет. Это общемировая практика. Автомобилист пересядет с личного авто на муниципальный автобус, если он будет комфортным и безопасным. Хорошо, если весь подвижной состав будет одного, фирменного, цвета. Как, например, в Москве, где автобусы, трамваи, троллейбусы и даже маршрутные такси выкрашены в синий цвет.

Конечно, город не может остаться без парковочных мест: Челябинск — один из самых «автомобилизированных» мегаполисов. И концепция содержит достаточное число парковочных мест, рассчитанное с учетом имеющегося количества авто.

— Город должен вновь стать дружелюбным к своим жителям, сместить баланс в пользу пешеходов, а не автомобилистов, как сейчас. Для трамваев, например, нужны остановочные платформы: высаживать пассажиров на проезжую часть негуманно. Нужны современные остановки, теплые, в которых можно комфортно ожидать нужный маршрут, — говорит один из авторов концепции Дарья Распопина.

«МОЯ УЛИЦА — МОЙ УЮТ»

Улицы в центре города архитекторы поделили на три типа. Разработав для каждого свой метод благоустройства.

Первый тип — главные улицы, «высокие и важные». Это тот самый исторический центр с домами купеческих времен и зданиями сталинской поры. Здесь много объектов культурного значения. Эксперты предлагают использовать в работе высококачественные долговечные материалы, высаживать растения-крупномеры, освещать по-новому фасады зданий. Тротуары следует мостить природным камнем, каким богата Челябинская область.

Второй тип — это улицы, прилегающие к центру, насыщенные объектами социального значения — школами, вузами, клиниками. Здесь можно использовать в мощении высококачественный бетон, разбивать газоны, высаживать цветники.

Третий тип улиц — второстепенные городские улицы. Здесь нужен хороший асфальт, освещение и озеленение.

Конечно, участники высказывали разные, порой противоположные, мнения. Но все были едины в одном: центру города нужна «перезагрузка».

У архитектурной концепции, как масштабного документа, есть четкие сроки движения и реализации. Так, в середине декабря документ появится в итоговом варианте. Комментарии участников обсуждения будут переданы в Союз архитекторов России для редактирования проекта, цель которого — сделать так, чтобы Челябинск стал современным комфортным городом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Конечно, хорошо изменить все и разом. Когда пять лет назад я увидел центр Челябинска, был сильно огорчен его состоянием. Челябинск заслуживает абсолютно другого вида. Городу нужно вернуть его утраченную красоту, показать ее гостям. Времени на превращение техзадания концепции в конкретные дела совсем мало. И после саммитов мы будет идти шаг за шагом вперед. Хотя дорога непростая и очень затратная. Челябинск должен стать городом для людей.