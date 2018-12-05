2018-12-06T08:11:13+03:00
Общество

«Деньги на лечение просишь, а сама шмотки покупаешь»: дневник красавицы из Челябинска и ее сына-инвалида

История молодой мамы, которая в одиночку воспитывает ребенка, растрогала популярную певицу
Ирина КАРЕЛИНА
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Хаза и Руслан. Фото из личного архива героини материала.Хаза и Руслан. Фото из личного архива героини материала.
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Очаровательная девушка держит на руках веселого малыша, а вокруг них — елка, подарки, огоньки. Это фото могло бы украсить обложку новогоднего выпуска беззаботного глянца. Но оно стало иллюстрацией к заметкам в СМИ о том, что российская певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску мальчику из Челябинска. На фото как раз он с мамой. Молодая женщина приняла участие в конкурсе новогодних желаний, и ее история растрогала звезду шоу-бизнеса. Коляска стоимостью около 170 тыс. руб. сейчас едет в Челябинск. Хорошая новость, от которой в то же время грустно.

Певица Ханна подарила Русланчику дорогую инвалидную коляску. Фото: инстаграм певицы @offi_hanna

Певица Ханна подарила Русланчику дорогую инвалидную коляску. Фото: инстаграм певицы @offi_hanna

Хазе 22 года. Она родом с Кавказа, но с самого детства живет на Южном Урале. Четыре года назад девушка была самой счастливой: окруженная заботой любимого мужа, в ожидании желанного ребенка. Но с рождением Руслана все круто изменилась: муж ушел, многие друзья потерялись, а будни 18-летней красавицы превратилась в бесконечную борьбу за жизнь ребенка. А еще в борьбу с жестокостью общества в отношении инвалидов. Об этом Хаза рассказывает в своем блоге в Инстаграме. Публикуем выдержки из ее интернет-дневника.

О ХЕЙТЕРАХ

«Я долго не решалась открыть сбор денег на реабилитацию Руслана. Потому что есть люди, считающие «пусть лучше умрет». И ладно бы они это думали и молчали, но нет — они постоянно пишут мне об этом. Маме особенного ребенка приходится выдерживать и косые взгляды, и сплетни, и даже оскорбления».

«Люди считают: раз мой ребенок болен, то я не имею права ни в кафе сходить, ни купить новую одежду. Люди, которые громче всех орут по углам «Вот смотрите: у нее ребенок болен, а она себе кофту купила!», вас правда это так сильно беспокоит? Наверное, если я буду ходить в обносках, с грязной головой и зареванными глазами, только тогда вы поверите, что нам нужна помощь? Поймите: мы — мамы больных детей — и так откладываем свою личную жизнь на потом. Вся наша жизнь — это «больница — дом». А вы бы так смогли?

Я не считаю, что мы должны вешать нос, забывать о жизни за окном и закрываться в себе. Мы должны получать позитивные эмоции, чтобы всю эту энергию отдавать ребенку. Я наслаждаюсь жизнью вместе с сыном и делаю для него все, что в моих силах!»

Одно из злобных посланий от хейтера Хаза выложила на своей странице. В голове не укладывается, что кто-то может желать ребенку смерти.

Хейтеры пишут Хазе страшные вещи.

Хейтеры пишут Хазе страшные вещи.

— Я еще выбрала без мата. Эти люди пытаются унизить меня из-за того, что я прошу деньги на лечение ребенка. Моя подруга болела раком (ей было всего 20 лет. — прим. ред.), и получала такие же сообщения. Кроме того, некоторых просто бесит, что я стараюсь выглядеть опрятно. Мол, вместо того, чтобы собой заниматься, ребенком займись. Но мой ребенок не обделен заботой. Я стараюсь успеть все, — рассказала Хаза корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

ПРО ОБЩЕСТВО

«Есть вещи, в которых особенный ребенок нуждается так же, как и любой другой. Привела сына в парикмахерскую, где мы уже не раз стриглись. А мастер выгнал нас со словами «Нет, не буду вас стричь. Больше не приходите сюда! Уходите». Это было сказано очень грубо и без каких-либо объяснений. Мне не дали даже спросить. Увидев меня с Русланом на лестнице, мастер просто захлопнул передо мной дверь. Я понимаю: особенных детей сложно стричь. Но если кто-то боялся браться, всегда вежливо объяснял нам, и я не настаивала. Сегодня мне было обидно до слез».

«Мне встречались «яжматери», которые выгоняли нас с детской площадки, чтобы их дети не испугались Руслана. Некоторые запрещали подходить к нам, говоря, что мы заразные. А однажды, когда мы лежали в больнице, нас выгнала соседка по палате со словами «Твой ребенок моему психику портит. Я не хочу, чтобы другие дети из-за твоего переживали». Она сама собрала мои вещи.

Хаза ведет дневник в Инстаграме. Фото из личного архива героини материала.

Хаза ведет дневник в Инстаграме. Фото из личного архива героини материала.

Руслану было всего 9 месяцев, и я еще не успела отрастить броню. Я никогда в жизни никому не дерзила, и тогда не смогла ничего ответить. Я так переживала, плакала. И как же я удивилась, когда вся больница встала на мою сторону!»

Хаза пишет и о хороших людях. Например, про администратора в парке аттракционов, которая очень внимательно отнеслась к ним. Предложила бесплатно покататься на каруселях. А когда на одной из них Руслан испугался и заплакал, тут же остановила.

О ЗАМУЖЕСТВЕ

«Мы с мужем так любили друг друга! Так мечтали о детях! Строили красивые планы на будущее. О нашей любви можно было снять фильм. Строгие обычаи. Наши родители были против. Ромео и Джульетта… Мы думали, что справимся со всеми трудностями. Но даже судьба оказалась против нас…»

В своем дневнике Хаза не скрывает, что воспитывает Руслана одна, но не говорит про его отца и единого плохого слова. И все же девушка призналась нам: да, муж бросил ее с ребенком, когда узнал о диагнозе сына.

Хаза старается, чтобы у Руслана были все радости здорового ребенка. Фото из личного архива героини материала.

Хаза старается, чтобы у Руслана были все радости здорового ребенка. Фото из личного архива героини материала.

О БОЛЕЗНИ

Хаза рожала в Новосибирске. Говорит, что диагноз Руслана — следствие врачебной халатности.

«Я помню тот день от и до. Какой я была счастливой, думая, что скоро обниму своего малыша. Ведь все 9 месяцев я носила под сердцем здоровенького ребенка. А потом 18 часов адских болей. Сколько я ни умоляла, ни один врач не подошел ко мне. Только слышала «Малолетка, куда рожать рвешься? Ведь завтра выкинешь его!», а еще «Терпи. Пусть другая смена с тобой возится». В тот день врачи отмечали праздник, им было не до меня».

Другой смене пришлось экстренно спасать и ребенка, и мать.

Судиться с врачами Хаза не стала, так как не сразу поняла всей серьезности ситуации. Диагноз Руслану поставили только в полтора года.

«У Руслана тяжелая форма ДЦП. Конечно, врачи доходчиво объяснили мне, на что можно надеяться, а чего не будет никогда. Я, наверное, привыкла жить в мире иллюзий. Но не могу не верить в нашу победу. И положительная динамика от реабилитации есть. Руслан еще не держит голову, но крутится вокруг себя, переворачивается на живот. Учится жевать твердую пищу, а это значит, что следом пойдет и речь. Сейчас Руслан старательно пытается сказать слово «мама» Мне в жизни не нужны ни богатства, ни чья-то любовь — а только чтобы мой сын встал на ноги».

КАК ПОМОЧЬ

Информация о сборе средств на реабилитацию Руслана: @pomojem_ruslanu

Интернет-дневник Хазы в Инстаграме: @ha_za_96

Хаза верит, что Руслан встанет на ноги. Но им нужна помощь. Фото из личного архива героини материала.

Хаза верит, что Руслан встанет на ноги. Но им нужна помощь. Фото из личного архива героини материала.

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