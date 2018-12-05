«Деньги на лечение просишь, а сама шмотки покупаешь»: дневник красавицы из Челябинска и ее сына-инвалида

Очаровательная девушка держит на руках веселого малыша, а вокруг них — елка, подарки, огоньки. Это фото могло бы украсить обложку новогоднего выпуска беззаботного глянца. Но оно стало иллюстрацией к заметкам в СМИ о том, что российская певица Ханна подарила дорогую инвалидную коляску мальчику из Челябинска. На фото как раз он с мамой. Молодая женщина приняла участие в конкурсе новогодних желаний, и ее история растрогала звезду шоу-бизнеса. Коляска стоимостью около 170 тыс. руб. сейчас едет в Челябинск. Хорошая новость, от которой в то же время грустно.

Певица Ханна подарила Русланчику дорогую инвалидную коляску. Фото: инстаграм певицы @offi_hanna

Хазе 22 года. Она родом с Кавказа, но с самого детства живет на Южном Урале. Четыре года назад девушка была самой счастливой: окруженная заботой любимого мужа, в ожидании желанного ребенка. Но с рождением Руслана все круто изменилась: муж ушел, многие друзья потерялись, а будни 18-летней красавицы превратилась в бесконечную борьбу за жизнь ребенка. А еще в борьбу с жестокостью общества в отношении инвалидов. Об этом Хаза рассказывает в своем блоге в Инстаграме. Публикуем выдержки из ее интернет-дневника.

О ХЕЙТЕРАХ

«Я долго не решалась открыть сбор денег на реабилитацию Руслана. Потому что есть люди, считающие «пусть лучше умрет». И ладно бы они это думали и молчали, но нет — они постоянно пишут мне об этом. Маме особенного ребенка приходится выдерживать и косые взгляды, и сплетни, и даже оскорбления».

«Люди считают: раз мой ребенок болен, то я не имею права ни в кафе сходить, ни купить новую одежду. Люди, которые громче всех орут по углам «Вот смотрите: у нее ребенок болен, а она себе кофту купила!», вас правда это так сильно беспокоит? Наверное, если я буду ходить в обносках, с грязной головой и зареванными глазами, только тогда вы поверите, что нам нужна помощь? Поймите: мы — мамы больных детей — и так откладываем свою личную жизнь на потом. Вся наша жизнь — это «больница — дом». А вы бы так смогли?

Я не считаю, что мы должны вешать нос, забывать о жизни за окном и закрываться в себе. Мы должны получать позитивные эмоции, чтобы всю эту энергию отдавать ребенку. Я наслаждаюсь жизнью вместе с сыном и делаю для него все, что в моих силах!»

Одно из злобных посланий от хейтера Хаза выложила на своей странице. В голове не укладывается, что кто-то может желать ребенку смерти.

Хейтеры пишут Хазе страшные вещи.

— Я еще выбрала без мата. Эти люди пытаются унизить меня из-за того, что я прошу деньги на лечение ребенка. Моя подруга болела раком (ей было всего 20 лет. — прим. ред.), и получала такие же сообщения. Кроме того, некоторых просто бесит, что я стараюсь выглядеть опрятно. Мол, вместо того, чтобы собой заниматься, ребенком займись. Но мой ребенок не обделен заботой. Я стараюсь успеть все, — рассказала Хаза корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

ПРО ОБЩЕСТВО

«Есть вещи, в которых особенный ребенок нуждается так же, как и любой другой. Привела сына в парикмахерскую, где мы уже не раз стриглись. А мастер выгнал нас со словами «Нет, не буду вас стричь. Больше не приходите сюда! Уходите». Это было сказано очень грубо и без каких-либо объяснений. Мне не дали даже спросить. Увидев меня с Русланом на лестнице, мастер просто захлопнул передо мной дверь. Я понимаю: особенных детей сложно стричь. Но если кто-то боялся браться, всегда вежливо объяснял нам, и я не настаивала. Сегодня мне было обидно до слез».

«Мне встречались «яжматери», которые выгоняли нас с детской площадки, чтобы их дети не испугались Руслана. Некоторые запрещали подходить к нам, говоря, что мы заразные. А однажды, когда мы лежали в больнице, нас выгнала соседка по палате со словами «Твой ребенок моему психику портит. Я не хочу, чтобы другие дети из-за твоего переживали». Она сама собрала мои вещи.

Хаза ведет дневник в Инстаграме. Фото из личного архива героини материала.

Руслану было всего 9 месяцев, и я еще не успела отрастить броню. Я никогда в жизни никому не дерзила, и тогда не смогла ничего ответить. Я так переживала, плакала. И как же я удивилась, когда вся больница встала на мою сторону!»

Хаза пишет и о хороших людях. Например, про администратора в парке аттракционов, которая очень внимательно отнеслась к ним. Предложила бесплатно покататься на каруселях. А когда на одной из них Руслан испугался и заплакал, тут же остановила.

О ЗАМУЖЕСТВЕ

«Мы с мужем так любили друг друга! Так мечтали о детях! Строили красивые планы на будущее. О нашей любви можно было снять фильм. Строгие обычаи. Наши родители были против. Ромео и Джульетта… Мы думали, что справимся со всеми трудностями. Но даже судьба оказалась против нас…»

В своем дневнике Хаза не скрывает, что воспитывает Руслана одна, но не говорит про его отца и единого плохого слова. И все же девушка призналась нам: да, муж бросил ее с ребенком, когда узнал о диагнозе сына.

Хаза старается, чтобы у Руслана были все радости здорового ребенка. Фото из личного архива героини материала.

О БОЛЕЗНИ

Хаза рожала в Новосибирске. Говорит, что диагноз Руслана — следствие врачебной халатности.

«Я помню тот день от и до. Какой я была счастливой, думая, что скоро обниму своего малыша. Ведь все 9 месяцев я носила под сердцем здоровенького ребенка. А потом 18 часов адских болей. Сколько я ни умоляла, ни один врач не подошел ко мне. Только слышала «Малолетка, куда рожать рвешься? Ведь завтра выкинешь его!», а еще «Терпи. Пусть другая смена с тобой возится». В тот день врачи отмечали праздник, им было не до меня».

Другой смене пришлось экстренно спасать и ребенка, и мать.

Судиться с врачами Хаза не стала, так как не сразу поняла всей серьезности ситуации. Диагноз Руслану поставили только в полтора года.

«У Руслана тяжелая форма ДЦП. Конечно, врачи доходчиво объяснили мне, на что можно надеяться, а чего не будет никогда. Я, наверное, привыкла жить в мире иллюзий. Но не могу не верить в нашу победу. И положительная динамика от реабилитации есть. Руслан еще не держит голову, но крутится вокруг себя, переворачивается на живот. Учится жевать твердую пищу, а это значит, что следом пойдет и речь. Сейчас Руслан старательно пытается сказать слово «мама» Мне в жизни не нужны ни богатства, ни чья-то любовь — а только чтобы мой сын встал на ноги».

КАК ПОМОЧЬ

Информация о сборе средств на реабилитацию Руслана: @pomojem_ruslanu

Интернет-дневник Хазы в Инстаграме: @ha_za_96