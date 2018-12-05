Укрепляем связи. В Челябинске состоялся IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса

Во вторник, 4 декабря, В Челябинске работал IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса. Международное мероприятие собрало более 180 представителей органов государственной власти РФ и КНР, институтов развития, финансовых организаций, малого и среднего бизнеса двух стран.

— От форума мы ожидаем увеличения товарооборота между нашей областью, в целом России и КНР. Мы видим постоянную динамику. Более 40% внешнего товарооборота Челябинской области приходится на страны ШОС, — сказал Борис Дубровский.

На пленарном заседании обсуждали тему «Цифровые технологии как драйвер экономической интеграции России и Китая». Как отметил Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, важно, что разговор об этом сегодня идет именно на региональном уровне.

Кстати, уже 16 лет с челябинской областью сотрудничает китайская провинция Хэйлунцзян.

После пленарного заседания участники Форума продолжили работу на деловых переговорах в формате B2B.

Форум проводится ежегодно поочередно в России и Китае и уже стал ключевой площадкой для налаживания бизнес-кооперации между российскими и китайскими предпринимателями.