Житель Магнитогорска больше двух лет живет с иголкой в ноге

О том, что в его теле находится инородный предмет, 37-летний программист Андрей Кошкин узнал случайно.

— Два года назад мы с женой отдыхали в Анапе. Из-за долгих прогулок по городу у меня разболелась нога. Да так сильно, что наступить нельзя, — рассказывает Андрей.

Магнитогорец обратился за помощью в местный травмпункт. Там ему сделали рентген.

— Врач показывает мне снимок и говорит: «А вы знаете, что у вас в ноге между средним и безымянным пальцем застряла стальная швейная ила? Вокруг нее уже образовалась рубцовая капсула, значит, иголка попала туда не вчера». Я глянул на снимок и глазам не поверил, — вспоминает южноуралец.

На ретгеновском снимке отчетливо видна игла длиной в 8 см. Такие есть в каждом доме. Только вот откуда она там взялась? Андрей Кошкин не знает. Возможно, он когда-то наступил на нее босой ногой. Но почему тогда не почувствовал боли?

Вернувшись с курорта, Андрей первым делом отправился в больницу к травматологу. Он рассчитывал, что медики сразу удалят иглу. Однако те отказались его оперировать.

— Врачи объяснили, что иголка находится в неудобном месте рядом с сухожилием. Чтобы добраться до нее, придется разрезать всю стопу. А это определенный риск — можно и инвалидом остаться, — рассказывает Андрей.

Живут же люди годами с осколками снарядов в теле, и ничего. Программист Кошкин тоже решил не обращать внимания на посторонний предмет. Два года иголка не доставляла ему никаких неудобств. Но недавно после длительной прогулки нога опять жутко разболелась.

КОММЕНТАРИЙ

Игла в теле может привести к летальному исходу

— Иглу, конечно, лучше извлечь. Мне не совсем понятно, почему мои коллеги не сделали этого сразу. Бывают ситуации, когда мы не трогаем инородные предметы, если вокруг них образовалась капсула. Но это касается только мелких фрагментов чего-либо. Вообще, иголка в теле может привести и к летальному исходу , если начнется воспаление или нагноение, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» травматолог Олег Трошкин.

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