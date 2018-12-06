Горнолыжные курорты Челябинской области 2018-2019: где покататься на лыжах, услуги и акции

Южный Урал — край сказочных гор. Зимой эти красивейшие снежные вершины все активнее обживают любители зимних развлечений. Неслучайно Челябинская область входит в число российских регионов с наиболее развитой горнолыжной инфраструктурой и высоким качеством туристических услуг. В начале зимнего сезона «Комсомолка» изучила горнолыжные курорты Челябинской области 2018-2019 и узнала, какие услуги и акции есть в ГЛК.

Горнолыжный парк «Родео» готов к встрече гостей!

Один из самых популярных и продвинутых горнолыжных центров расположен практически на границе Челябинской области и республики Башкортостан (расстояние от Челябинска 160 км). Здесь созданы все условия для комфортного пребывания, активного отдыха и тренировок.

Сноупарк и горнолыжные трассы ежедневно обслуживается и содержится в идеальном состоянии, — чтобы ваши спуски были безопасными, полеты высокими, а приземления мягкими.

Квалифицированные и опытные преподаватели Национальной Лиги Инструкторов России при необходимости научат вас кататься на сноуборде и горных лыжах. Легко, красиво, по австрийской методике, без ошибок и травм.

Приезжайте в «Родео» за прогрессом в катании!

В шаговой доступности от горнолыжного парка «Родео» находится санаторий-профилакторий ОАО «УГОК», кафе и рестораны, современная гостиница «Яшма», ледовая арена «Горняк».

Горнолыжный парк «Родео»:

— горнолыжная трасса

— 400-метровый сноубордпарк для начинающих и продвинутых сноубордистов

— более десятка разнообразных фигур, трамплинов

— горнолыжный подъемник

— трасса для тюбинга протяженностью 200 метров оборудована мягкой защитной сеткой и подходит для катания детей и взрослых

— освещенная трасса для беговых лыж протяженностью 1600 метров

— пункт проката укомплектован самыми современными моделями лыж и сноубордов от компаний HEAD, ELAN, BURTON, FORUM, К2

— в наличии все размеры ботинок для подростков, молодежи и взрослых

— доступные цены на весь комплекс услуг

www.rodeopark.ru

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Вконтакте

Адрес: республика Башкортостан, г. Учалы, ул. Мира 5в

Телефон: +7 (965) 651-89-91

Центр активного отдыха «Евразия»: 12 трасс на границе заповедных зон

ЦАО «Евразия»находится в рекреационной зоне на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль». В 1,5 часах езды от Челябинска. Комплекс работает круглый год, предоставляя уникальные возможности для массовых занятий спортом и современного отдыха на природе.

Поднявшись на вершину горы Копанец, гости смогут увидеть указатель границы между двумя частями света — Европой и Азией. А еще окрестности Кусы считаются местом обитания снежного человека, и на территории ГЛК можно найти «лесной трон» этого персонажа.

Для гостей курорта открыты 12 самых интересных и разнообразных горнолыжных трасс общей протяженностью более 10000 метров с перепадом до 240 метров. Опытные инструкторы научат правильной технике катания и покажут самые интересные места для внетрассового катания. Самых маленьких гостей всегда с радостью ждут в детском клубе с отдельным детским склоном и в детском лагере «Горная семейка».

Приезжайте налегке, в службе проката вам подберут современное горнолыжное и сноубордическое оборудование.

— удобный 4-х местный кресельный подъемник быстро доставит вас на вершину горы. Оттуда открывается вид на два хребта в национальных парках «Таганай» и «Зюраткуль».

— остановиться гости курорта могут в комфортной гостинице «Евразия» в двухместных, одноместных и спортивных номерах.

— у подножья склона работает кафе «Евразия» с ресторанной зоной и баром.

— для любителей иного загородного отдыха — скалодром, батутный зал, тюбинговая трасса, каток и мангальные зоны.

Уральская природа, чистый воздух и современные технологии составляют гармоничный союз, создавая каждый раз новые ощущения от отдыха в Центре активного отдыха «Евразия».

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Челябинская область, г. Куса, ул. Олимпийская, д.75

Телефоны: +7 (3513) 79-09-79, +7 (922) 7-288-288

Горнолыжный центр «Метелица»: Уральская Швейцария

Спортивный оздоровительный комплекс «Метелица» расположен в живописном лесном месте, в четырех километра от города Верхний Уфалей (130 км от Челябинска, и на таком же расстоянии от Екатеринбурга). Горная зона этой части Урала издревле зовется «Уральской Швейцарией». И эти слова вполне справедливы! Изобилие снега в сочетании с красивым лесом делают этот горнолыжный курорт излюбленным местом активного отдыха не только жителей Челябинской области, но и Башкирии, Свердловской области, и других регионов.

На территории комплекса вы найдете развлечения на любой вкус: горнолыжный склон с подъемником, тюбинговые трассы, услуги проката и многое другое. Для желающих есть возможность приехать отдохнуть на несколько дней, поскольку на территории комплекса имеются шесть комфортабельных гостевых домов. Можно заказать русскую баню или просто беседку на дневное пребывание. Так же есть возможность забронировать отапливаемые беседки.

«Метелица» ждет вас в гости! Здесь с удовольствием подберут удобный для вас вариант отдыха!

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Челябинская область, г. Верхний Уфалей, пос. Черемшанка, ул. Проезжая 1а

Телефоны: +7 904 934 55 95, +7 351 643 39 01

Какие еще горнолыжные курорты в Челябинской области работают в сезоне 2018-2019

«Солнечная долина» (Миасс)

120 км от Челябинска

12 горнолыжных трасс, одна тюбинговая, трасса для беговых лыж. Трассы делятся на «зеленые» — для новичков, «синие» — с низкой сложностью и «красные» — со средней сложностью. Работает отель, гостевые дома, ресторан, кафе

«Уральские зори» (Чебаркуль)

80 км от Челябинска

Горнолыжная трасса длиной 315 метров подойдет для тех, кто совсем недавно начал осваивать этот вид зимнего спорта и активного отдыха. Есть трасса для тюбинга, каток, прокат снегоходов. Работают подъемники

«Райдер» (Миасс)

100 км от Челябинска

Пять горнолыжных трасс длиной до 650 метров и с перепадами высот до 100 метров, работает детская тюбинговая трасса, два подъемника.

Проход на территорию ГЛЦ только по именной карте гостя (оформляется при регистрации на месте). Эта карта также является и платежной за услуги центра.

Цены: 150-300 руб. за час катания и 200-330 руб. за час проката комплекта инвентаря.

«Егоза» (Кыштым)

110 км от Челябинска

Работают три горнолыжные трассы: для начинающих, «спортивная» (с уклоном до 32 градусов) и и «детская». Есть спуск для катания на тюбингах, сноуборд-парк с зоной фри-райда.

Несколько подъемников, включая канатную дорогу (работает с пятницы по воскресенье).

«Гора Вишневая» (Вишневогорск)

150 км от Челябинска

Две трассы длиной 1100-1200 метров. С вершины можно спуститься и по заснеженным склонам (по полянам). Работают три бугельных подъемника.

Работает в выходные и праздничные дни с 10.00 до 16.00. Посещении в будни по предварительной записи для организованных групп.

«Спорт-экстрим» (Златоуст)

150 км от Челябинска

Две горнолыжные трассы общей протяженностью около 2 км. Подъемник, кафе.

«Завьялиха» (Трехгорный)

220 км от Челябинска

Семь горнолыжных трасс. Длина наиболее протяженной- 2,9 км. Есть трассы для детей и отдельная — для беговых лыж. Три подъемника: кресельный шестиместный, кресельный двухместный и бугельный. Площадка для сноубордистов. По понедельникам курорт не работает

«Миньяр» (Миньяр)

300 км от Челябинска

Семь трасс длиной от 450 до 1100 метров. Есть более пологие склоны для новичков, и спуски для опытных лыжников. Трасса фрирайда. Пять подъемников.

«Аджигардак»

330 км от Челябинска

14 спусков, в том числе, комбинированные, общей протяженностью более 20 км (самая протяженная 2800 метров). Зона фрирайда, беговая лыжная трасса 5 км, тюбинговая трасса, сноуборд-парк с трамплинами, каток, банный комплекс, мангальные зоны. Бугельные подъемники.

«Абзаково» (Республика Башкортостан, пос. Новоабзаково)

300 км от Челябинска

13 горнолыжных трасс всех категорий общей протяженностью около 16 км. Шесть бугельных подъемников, канатная дорога. Тюбинговая трасса, каток, трасса для беговых лыж.

«Банное» (Республика Башкортостан, пос. Зеленая поляна)

Семь трасс на территории ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». Большой и Малый комплексы — тренировочные и детские трассы. Скоростной подъемник гондольного типа с восьмиместными кабинками. Тюбинговая трасса, поляны для пикников, хаски-город.

КСТАТИ

Практически на всех «горнолыжках» сегодня можно кататься, хоть днем, хоть ночью (работает освещение). Есть и системы искусственного оснежения. Перепады высот на склонах горнолыжных трасс — от 100 до 450 метров.

СОВЕТ

Леонид Волков, профессиональный турист, кандидат в мастера спорта по горнолыжному спорту:

— Собираясь в горы, нужно понимать, что температура воздуха на вершинах обычно на несколько градусов ниже. Нередко там гуляют ветра. Учитывайте этот фактор и одевайтесь потеплее. Поверх лучше накинуть непродуваемую куртку и штаны. Обычные «треники» быстро намокнут. На тело — обычно термобелье, флисовые кофты, безрукавки. Зимнюю обувь лучше брать с завышенным «голенищем». Поверх шапки можно надевать специальные бафы. Они хорошо прикрывают уши и горло. Варежки — с водоотталкивающим эффектом. После зимних развлечений на склоне постарайтесь сразу переодеться во все сухое. Во время катания подогревайтесь горяченьким чаем.