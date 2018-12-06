Банк УРАЛСИБ в Екатеринбурге провел деловую игру для студентов Уральского горного университета

Сотрудники ПАО «БАНК УРАЛСИБ» при участии Корпоративного университета УРАЛСИБа провели деловую игру «Мир успешных людей» для студентов Института мировой экономики Уральского государственного горного университета (УГГУ). Будущие экономисты узнали, как правильно управлять деньгами, приумножать доход, достигать своих целей и выстраивать траекторию движения к успеху.

Студенты увлеченно выполняли различные задания по управлению финансами на примере простых операций, учились составлять личный финансовый план и управлять капиталом компании. Условия Игры были приближены к реальной жизни, а сложность заданий увеличивалась в каждом из трех этапов. Игра прошла в атмосфере азартной борьбы, а качество решений оценивало жюри.

По завершении Игры все студенты получили сертификаты участников. Тех, кто заработал больше всего «игровых денег» и достиг обозначенных финансовых целей, наградили ценными призами. Полученные знания студенты смогут применять и на практике, планируя личный бюджет.

Все участники игры получили приглашения для прохождения практики в Банке УРАЛСИБ с возможностью выбора специализации.

Цикл деловых игр «Мир успешных людей» Банк УРАЛСИБ проводит как участник проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», курируемого Министерством финансов РФ. В Горном университете мероприятие прошло при содействии отдела учебно-производственных практик и распределения выпускников.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы