2018-12-07T11:55:18+03:00
Общество

Шесть тысяч челябинцев станут гостями масштабного благотворительного праздника

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В столице Южного Урала пройдут «Необыкновенные Елки» — одно из самых масштабных благотворительных событий города, организатором которого выступает Общественная организация молодежи с инвалидностью «Наше место». Этот необычный новогодний праздник пройдет уже в шестой раз, и его гостями станет шесть тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей и молодежь с инвалидностью.

Елки — это большой волонтерский проект. Сотни артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов и даже молодые инвалиды объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям, а в финале устроить Елку для молодежи с инвалидностью.

Неизменным стал и дом для «Необыкновенных Елок» — это холл Ледовой Арены «Трактор», руководство которой в шестой раз участвует в уникальном благотворительном событии для нашего города и области.

«Такой масштабный праздник для детей с особенностями здоровья не был бы возможен без огромной армии помощников, — поделилась руководитель инклюзивного клуба «Наше место» Мария Дусмухаметова. — Помощь в подготовке нам оказали несколько десятков челябинских компаний, кто-то перечислил деньги кто-то поддержал своими ресурсами. В течение двух дней на 5 Елках с нами будет на площадке 120 волонтеров, это студенты челябинских вузов, которые откликнулись сердцем и подарят праздник маленьким «особым» гостям».

В этом году холл Арены преобразится в волшебный город, здесь будет выстроена улица с маленькими сказочными домиками. Именно в этих декорациях гостей ждет встреча с любимыми героями. Их роли исполнят 50 молодых непрофессиональных артистов, в числе которых ребята с ограниченными возможностями здоровья из театральной студии «Наше место».

Как обычно на Елках будут работать интерактивные зоны для детей разных возрастов. В сказочных мастерских дети смогут своими руками украсить пряники, чердачную или деревянные игрушки на елку, сделать леденцы и самолеты.

Каждого маленького «особого» гостя «Необыкновенных Елок» ждет сладкий подарок с игрушкой. Средства на них перечислили челябинские компании и меценаты. Ребята, находящиеся на особой диете, получат в подарок безглютеновые сладости.

Вход на праздник осуществляется по бесплатному пригласительному билету.

Уточнить информацию можно по телефону:8-90-90-90-7777, Наталья Кузнецова

Время Елок. Дети

8 декабря 10.30, 13.30

9 декабря 11.30 , 14.30

Молодежная

8 декабря 17.30

Интересные факты о «Необыкновенных Елках» 2017:

Необыкновенные Елки» — это благотворительный проект Челябинской региональной общественной организации молодежи с инвалидностью «Наше место». С 2013 года было организовано 20 Елок, гостями которых стало более 20 000 человек.

Каждый год Холл Ледовой Арены «Трактор» переоборудуется в парк развлечений с «доступными» для детей с инвалидностью развлекательными площадками, познавательными мастер-классами, шоу-программой.

Пригласительные всегда БЕСПЛАТНЫЕ и выдаются в офисе организаторов по предъявлению справки об инвалидности будущего гостя.

Каждый «необыкновенный» ребенок до 14 лет получает сладкий подарок от Деда Мороза.

В 2018 году «Необыкновенные Елки» поддержали такие организации и компании: «Стоматологическая практика», «Инвитро», «Здоровая ферма», «Евросахар», «Руслада», «Союз-игрушка», «Новатэк», «Равис», «Мегаполис», «Вэладент» и другие.

Клуб «Наше место» выражает благодарность Дмитрию Александровичу Альтману, главному врачу ЧОКБ, депутату Законодательного собрания Челябинской области. Проект «Необыкновенные Елки» реализуется при поддержке Федерального Агентства Росмолодежь.

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