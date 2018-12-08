Откровения GO-GO: «Развратней всех танцуют брошенки с детьми»

Анне 21 год. Она поработала танцовщицей практически во всех заведениях Челябинска. Несмотря на юный возраст, говорит, что повидала всякого и успела устать от этого. Под занавес карьеры она решила рассказать нам о своей работе. Попивая ежевичное вино в одном из городских кафе, девушка пустилась на откровения.

НОЧНЫЕ ПРИНЦЫ

Большинство девочек идут работать с 17-18 лет. С горем пополам кончили школу, в вуз поступить мозгов не хватило, остается попой крутить. Отмазываются: «Я go-go, потому что люблю танцевать». Бред! На самом деле это легкие деньги.

Я знаю дамочек, которым по 33 года, и кроме колледжа у них ничего нет. Ах да, еще ребенок. Очень часто такие заводят интрижки с гостями и после работы уезжают с ними. Как правило, щедрых ночных принцев после той ночи они уже не видят.

Пока беременные, они не могут работать. А после родов через пару месяцев возвращаются к шесту. В клубах сжаливаются над такими и берут.

ТРЕТЬЕЙ БУДЕШЬ?

Я приехала в Челябинск из Екатеринбурга, чтобы учиться в местной академии культуры. Нашла место в шоу-балете при ресторане. Обычные танцы, никакой обнаженки. За четыре часа работы — 1 000 — 1 500 руб. 15 минут танцуешь и столько же отдыхаешь. Но оттуда меня уволили — сказали, что невысокая. Тогда я решила попробовать себя в гоу-гоу.

Первое место был бар-ресторан, стилизованный под ковбойский салун. Разный контингент. Как-то пришла пожилая парочка. Глазели на меня, потом пальчиком поманили и говорят: «Мы свингеры, давай с нами в тусовку». А мне тогда 18 лет всего было, я слов-то таких не знала!

Смена танцовщицы длиться четыре часа. Обычно это 15 минут работы, а затем столько же отдыха.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Низкий класс посетителей, которые хлещут алкоголь, лезут к девочкам, буянят — мы называем «агалы». За такими охрана особенно следит.

Я никогда не позволяю засовывать себе деньги в лифчик и уж тем более трусы. Только в руки. Не хочешь отдавать так — обойдусь. Сохранить достоинство для меня дороже.

Часто приходят одинокие мужики: опрятный костюм, галстук. Такой заказывает чайничек чая и весь вечер спокойно сидит наблюдает. Перед уходом осторожно кладет деньги на стойку и удаляется.

ЧТО ГЛОЖЕТ ТАНЦОВЩИЦУ

Желающих стать go-go много, но, если у заведения есть уровень, туда трудно попасть. Мало стоять у пилона и покачиваться из стороны в сторону.

Когда танцую, отключаю внимание. Никогда не увижу, если в толпе машет знакомый. Думаю, как отработать время, забрать деньги и пойти домой. Но часто в заведениях бывают посетители, которые начинают очень громко обсуждать тебя.

Работала в ресторане, который пытается привлекать молодежь: там есть DJ, танцуют go-go. Пришли туда две лесбиянки и сели за столиком неподалеку от моего места и давай обсуждать: искали мои фотки в соцсетях, сравнивали сидели. Вы серьезно? Это же стремно так делать!

Еще раздражает, когда гости фоткают тебя. Зачем они это делают?

Самое ужасное, когда люди начинают руки распускать. Часто не от того, что хотят полапать, а просто пьяные, не контролируют себя. Хватают за ногу, тащат за каблук. Танцевала я на барной стойке. Пьяная посетительница весь вечер пыталась за шпильку ухватить. Тогда я вроде бы нечаянно столкнула на нее два бокала пива. Вообще так делать нельзя, просто меня очень легко вывести.

В таких ситуациях возможны два исхода. Первый: посетитель настолько пьян, что ему либо все равно, либо его выводит охрана. Второй вариант: разборки. Приглашают менеджера, арт-директора заведения. Последний всегда за нас — формально мы его подчиненные. Разбираются, стараются урегулировать конфликт и своих в обиду не дать.

Сейчас у некоторых клубов все настолько плохо, что гостей за безобразное поведение не выводят. Да, охрана может поговорить. Но выгонять не станут. Он же деньги приносит. Обидно.

Гонорар от заведения обычно не превышает 1 000 руб. Вся надежда на чаевые.Фото: Алексей БУЛАТОВ

МАМОЧКИ ДЕЛАЮТ «ПОРНО»

Как-то слегла с температурой под 40. Воскресенье, работать не должна была. В этот день посетителей мало. Тут звонят из клуба и говорят: срочно выходи. Пришлось. Три часа ада у шеста, еле выжила. А под конец смены какой-то мужик выложил четыре косаря чаевых. Вот так премия! Накупила на нее лекарств.

Плейлист у наших диджеев не меняется годами. Как правило, все песни ты уже знаешь и все движения уже придумала.

Стиль некоторых можно без преувеличения назвать «порнухой». Причем так чаще всего делают мамочки. Надевают тонкое белье, как говорится «три нитки», и давай… За сто рублей они готовы на нос сесть клиенту. Это не образное выражение, а реальный прием. Агалы от такого в восторг приходят и еще больше денег вываливают. А что, таким танцовщицам же деток кормить надо…

Девушки тщательно следят за фигурой, иначе грозит отстранение от работы.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПОЯВИЛСЯ ЖИВОТИК — ДО СВИДАНИЯ

Сегодня в Челябинске гоу-гоу за вечер платят 700 — 1 000 руб. Рассчитывают, что девочки на чаевых заработают. Но времена аниматоров ушли. Нет такого чая, как пять лет назад. Раньше за смену ты зарабатывала минимум 5 000 руб. Ходит байка о девчонке, которой мажор на карту 150 тысяч перевел за ее танцы. Чаевые всегда забираешь себе, ни с кем не делишься.

Стриптизерши, которые танцуют в ночных клубах, зарабатывают больше. Например, у нас есть дуэт. Так они за ночь успевают объехать 2-3 заведения. В каждом сделать выход, получить гонорар и еще чаевые приличные.

Когда я работала в шоу-балете при ресторане — деньги летели в нас: пятисотки, «касики». Но охрана все забирала и отдавала в бар.

Наша собеседница говорит, что большинство танцовщиц работают в клубах, потому что больше ничего не умеют.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Большинство девочек — худенькие. В заведениях перестраховываются: ведь не все мужчины поклонники толстых ляжек и животика. Раньше, когда была жесткая конкуренция, за твоим весом следили. Поправилась — отстранение на две недели. Сейчас лояльнее.

На работу ты должна прийти опрятной, с макияжем и эпиляцией. Не побрила подмышки — не разрешат работать. Если лень брить ноги — можно надеть чулки в мелкую сетку. В темноте незаметно.

Пластику себе никто не делает. На какие шиши? На жизнь едва хватает!

В сетевых заведениях наряды шьет дирекция. Это как униформа. В других ты сама отвечаешь за образ. Шьешь сама, заказываешь в ателье. У вечеринки есть тематика — подбираешь комплект. Если у тебя нет, то ничего страшного.

Работаешь чаще всего по 15 минут в течение четырех часов. Остальное время сидишь в гримерке. Кто-то курит, кто-то успевает поспать. Заказываем суши, болтаем. Когда отдыхаешь, нельзя выходить в зал и сидеть с гостями. Это сделано, чтобы избежать конфликтов.

Я уже полтора года не работаю в блестках, но до сих пор могу проснуться с ними на лице. Блестки — это настоящая чума, ненавижу их. В студенческой общаге комната до сих пор в моих блестках. Приходишь с работы и сразу же идешь в душ. Одежду снимаешь прямо в ванной, чтобы ничего по квартире не разлетелось.

Большинство отдыхающих под кайфом и работающих тоже под тем же. Поэтому, когда девочки употребляют, начинается грязь. Главное не переборщить, чтобы тебя потом не пришлось уносить.

МОРАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Временя «гоугошек» прошли. Только низкий класс до сих пор приходит в заведение, чтобы сесть за барную стойку и смотреть под задницу. Адекватные тусовщики приходят в клуб за хорошей музыкой, отдохнуть, поесть. А в таких местах, как правило, go-go уже не встретишь.

Я очень устала работать по ночам. Преподаю хореографию у детей. У меня же профильное образование. Окончу университет и полностью уйду в преподавание.

Поначалу я задумывалась: ну как я полуголая танцую? Я же выучилась в балетной школе. Наверное, нехорошо… Сейчас думаю: да пофиг! Я на пляж прихожу и у меня тоже полуголая попа. Мнение людей мне безразлично. Не нравится тебе — не смотри.

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