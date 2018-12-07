Вот из-за таких как Эмма Федоровна нам, россиянам, и «отодвинули» пенсионный возраст! Нечего на печке лежать и от болячек кряхтеть. Если в 82 года сил полно, чтобы фитнесом заниматься, значит, и в 60 лет точно работать можно...

Эмме Сметаниной ни за что не дашь 82 года. Глаза горят, речь пересыпана шутками. Стильная короткая стрижка. И имя под стать – емкое, энергичное.

По образованию Эмма – снабженец, в 70е - 80е работала начальником отдела снабжения областного управления торговли.

Энергии в ней всегда было с избытком, потому и на пенсии вздыхать стало невмоготу. Тем более, что с годами начала болеть спина, бедро потягивать стало.

Сначала Эмма занималась дома. Махала руками-ногами, приседала. А полтора года назад зашла в Icon-club. Поговорила с посетителями, познакомилась с тренерами. И… купила абонемент!

Делай раз!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПРОСТОКВАША ВМЕСТО БУЛОК

Сейчас Эмма Федоровна в клубе – завсегдатай. Три раза в неделю часовые занятия в тренажерке. Плюс, домашние тренировки. Для здешних девчонок она – лучший мотиватор.

- Первое время ничего не понимала, все как в тумане было. Это я сейчас научилась дышать правильно, выполнять упражнения точно, - рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» фитнес-бабушка. - Занимаюсь с инструктором: сама-то ошибок могу наворотить!

Я классно себя чувствую. И как-то мельком заметила: спина-то не болит! И настроение лучше стало. Поменяла пищевые привычки: готовлю себе простоквашу, ем каши на воде, все блюда готовлю на пару. Мой девиз: «Единственный недостаток старости – отсутствие желания». Это не про меня!

Спину держим прямо, дышим ровно...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Спортивная дама овладела искусством стоять в планке. Тот, кто знаком с занятиями в зале, знает, как нелегко держать тело и голову параллельно полу, опираясь на локти и носки. Эмма – дисциплинированный ученик: раз тренер сказал, значит, надо. Ее рекорд – две минуты. Попробуйте!

ПОДГОНЯЮ ВНУКОВ

Всю жизнь Эмма боролась с лишними килограммами. Когда-то весила 72 кило. На фото тех лет – упитанная дама. А сейчас вес пенсионерки – 58 кг. Худела она медленно, не за один год

Своим взрослым внукам, 34 и 38 лет, Эмма шлет мотивационные фото из спортзала: берите пример! Один пошел-таки в зал.

Все будет хорошо!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эммины соседки-пенсионерки ехидно любопытствуют: «Ну, как, ходишь в клуб-то еще? Не надоело тебе?». Видимо, ждут, когда она сдастся. А Эмма им в ответ: «Хожу! Абонемент продлила!». И гордо вскидывает голову со стильной стрижкой.

Попробуйте так простоять и не шелохнуться 2 минуты.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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