2018-12-10T13:00:58+03:00
Общество

Без еды и воды: как туристы из Челябинска одновременно застряли в Китае и Вьетнаме

Что должен знать каждый отпускник, чтобы избежать таких ситуаций
Ирина КАРЕЛИНА
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Измученные уральские туристы после двух дней на чемоданах во Вьетнаме. Фото: Дмитрий БорисовИзмученные уральские туристы после двух дней на чемоданах во Вьетнаме. Фото: Дмитрий Борисов
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— Не хочу возвращаться домой. Еще хотя бы пару деньков тут… — любят поплакаться отпускники в соцсетях.

Как говорится, получите и распишитесь. Одновременно два происшествия с туристами из Челябинска случились в прошлые выходные. Одни застряли на двое суток в Китае из-за разорившегося туроператора. Другие — на столько же дней во Вьетнаме из-за сломавшегося самолета. Вот только вынужденная задержка на чужбине не похожа на отдых. Это может случиться с каждым путешественником. Поэтому рассказываем, чего ждать от таких ситуаций и можно ли их избежать.

«НАМ НИЧЕГО НЕ ГОВОРЯТ И ПОЧТИ НЕ КОРМЯТ»

Житель Челябинска Дмитрий Борисов отдыхал с женой в городе Нячанг (Вьетнам). 7 декабря путевка закончилась, и в 8:50 они должны были вылететь в Екатеринбург рейсом RL 8754. Но из аэропорта их развезли обратно по отелям. Представитель туроператора сказал: «Самолет сломался, ждите». На следующий день Дмитрий написал корреспонденту газеты «Комсомольская Правда»-Челябинск». Публикуем его сообщения.

8 декабря в 15:30 (прошло более полутора суток): Все уже устали так, что слов нет. У многих сгорели билеты на поезд из Екатеринбурга в свой город. Почти у всех закончились деньги. Многие тут с детьми. Туроператор нас почти не кормит. Завтрака не было, а встали мы в 4 утра! Планировалось, что нас увезут в аэропорт. Но час безрезультатно прождали автобус. В обед нам принесли яблоко, бутерброд и бутылочку воды. Никакой информации туроператор не предоставляет. Говорят: «Ждите. Как самолет починят, я всем напишу».

Вот такой обед от туроператора за весь день. Фото: Дмитрий Борисов.

Вот такой обед от туроператора за весь день. Фото: Дмитрий Борисов.

8 декабря в 18:00: В 17:07 пришла SMS, что за нами приедет автобус в 17:10! Мы были не в отеле, и помчались туда бегом. Каким-то чудом успели. Кто не успел — поехали в аэропорт за свой счет. Получается, что такое отношение у туроператора: кто успел — тот улетел.

8 декабря в 21:00: Мы в аэропорту. Рейс снова отложили. Мы не ели 10 часов. Но это туроператора не волнует. Да и туристов уже тоже — лишь бы улететь домой сегодня.

9 декабря: Наконец-то мы дома. Прилетели сегодня в 9 утра.

Авиакомпания, которая должна была доставить отдыхающих домой, — Royal Flight. Поломку у самолета обнаружили, когда он был еще в Екатеринбурге. Там же в аэропорту ждали люди, которые должны были лететь отдыхать. В результате их отпуск сократился на двое суток. В авиакомпании говорят: главное — что у воздушного судна вовремя диагностировали и починили поломку.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Европейские туристы подали бы в суд»

— Действительно, это самое главное — что вовремя обнаружили поломку в самолете. Но! Не покормили? Выплатили неадекватно маленькую компенсацию за сократившийся отпуск? Европейские туристы молча обратились бы в суд. Наши туристы любят покричать, пожаловаться в СМИ и забыть. Поэтому российские туроператоры так себя и ведут. Ведь все эти издержки обходятся им дорого. Зачем тратиться, если и так прокатит?! — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда»-Челябинск специалист по туризму Олег Ежков.

Что же касается длительной задержки самолета из-за его поломки, то это общемировая проблема. Содержать запасной самолет для таких случаев очень дорого.

Туристам нужно сделать вывод: не берите денег впритык и не старайтесь в последний день отпуска потратить валюту всю до копейки.

Дмитрий с супругой собрали чемоданы в пятницу, а прилетели домой только в понедельник. Фото: Дмитрий Борисов

Дмитрий с супругой собрали чемоданы в пятницу, а прилетели домой только в понедельник. Фото: Дмитрий Борисов

ТУРОПЕРАТОР НЕ ОПЛАТИЛ ОБРАТНЫЙ РЕЙС

Похожим оказался финал отпуска челябинских туристов в китайском городе Хайнань. Также 7 декабря утром они должны были вылететь домой. В аэропорту им сказали, что самолет задерживается. Рассадили всех по автобусам и повезли катать по городу без еды и воды. Позже выяснилось, что туроператор «Жемчужная река» не оплатил обратный рейс. Только к ночи туристов вернули в отели. Всего в Китае застряли полторы тысячи туристов со всей России.

Жители Челябинска вернулись домой 9 декабря.

— Накопилась задолженность туроператора за рейсы в Хайкоу и Санью, которые уже выполнены. График платежей нарушается систематически. Авиакомпания приостанавливает перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам до полного погашения существующей задолженности, — сообщили в пресс-службе авиакомпании «ИрАэро».

Многие челябинские турфирмы давно сомневались в надежности «Жемчужной реки» и не продавали клиентам ее туры. Но всегда найдутся те, кто выберет деньги.

КОММЕНТАРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

«Наших туристов это ничему не научит!»

— Мы ни одного туриста не забронировали от «Жемчужной реки». Как бы нас ни уговаривали! Туристы просто разворачивались и уходили в другие агентства. Но, честно говоря, думаем, что наш народ это ничему не научило. Любители халявы опять будут бегать за скидками и неадекватными ценами, а потом звонить нам, потому что их агентство не берет трубку, а уже скоро лететь… — комментируют ситуацию в турагентстве «География».

Согласен с коллегами и специалист по туризму Олег Ежков.

— Ситуация с «Жемчужной рекой» возникла не на пустом месте. Туроператор остался должен людям, у которых еще год назад по его вине сорвался отпуск. Большинство тех, кто полетел отдыхать с ним в этот раз, все знали. Но ведь путевки стоили всего лишь 15 тысяч! Да что там говорить. Когда закрыли Египет, наши туристы все равно рвались туда. Их интересовало только: «А в наш отель хотя бы ракета не прилетит?» Уважаемые туристы, вы сами за себя в ответе. Поймите, что путевка на неделю с шестичасовым перелетом не может стоить 15 тысяч, если у туроператора все хорошо.

Но «Жемчужная река» не считает себя банкротом. Более того — есть информация, что она не собирается уходить с рынка. Ну ладно обыватели, которые в этом не разбираются и рассчитывают на русский авось. Мне интересно: куда смотрит Ростуризм? Сколько туристов каждый год теряют деньги, связавшись с подобными компаниями! Сколько туристов вывозят из-за границы за счет бюджета страны или регионов! — прокомментировал Олег Ежков.

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