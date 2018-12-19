Урология без скальпеля: малоинвазивная хирургия в Челябинске

Боль в пояснице или внизу живота, частые походы в туалет и появление крови в моче могут быть симптомами урологических заболеваний. Игнорировать их, а тем более заниматься самолечением, нельзя: запущенное заболевание снижает качество жизни и может привести к серьезным последствиям. Однако одна мысль об операции многих повергает в шок. Но современные технологии в области урологии способны решить проблему за сравнительно короткий срок. Без больших разрезов и мучительной реабилитации. О том, как восстановить здоровье мочеполовой сферы, рассказывают специалисты медицинского центра «Медеор» в Челябинске.

Проблемы и их решение

Пациентами специалистов, которые занимаются лечением патологий мочеполовой сферы, чаще всего являются мужчины. Однако и у женщин возникают вопросы в данной сфере. А такие проблемы как хроническая и острая почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, нарушения мочеиспускания и циститы касаются пациентов обоих полов.

Неотъемлемой частью современной урологии является хирургия: есть ряд заболеваний, которые не лечатся таблетками, а требуют оперативного лечения. Возможности медицинского центра «Медеор» позволяют производить даже сложные операции с помощью лапароскопии: без больших разрезов, а через мини-разрезы длинной 0,5-1 см. Такая малоинвазивная хирургия позволяет проводить вмешательства на мочеиспускательном канале, мочеточниках, простате, а также удалять новообразования.

Малоинвазивные способы применяются не только при операциях, но и при диагностике, например с применением специальных инструментов и небольшой видеокамеры проводится биопсия почки.

В отличие от открытых операций, когда пациент порядка недели лежит в больнице, после такого оперативного вмешательства его выпишут уже через несколько дней. Еще один плюс — хороший косметический результат: после операции шрам практически незаметен, ведь длинный разрез врачи заменяют на мини-разрезы длинной 0,5-1 см.

По словам специалистов, противопоказания к лапароскопической операции носят индивидуальный характер. Оперативное вмешательство не проводят при обострении хронических заболеваний, вирусных инфекциях и высоком артериальном давлении (до того момента, когда показатели стабилизируются).

Сергей Петрович Решетов, уролог МЦ «Медеор», врач высшей категории, Член Российского общества урологов.

В заботе и комфорте

Урологические операции в медицинском центре «Медеор» в Челябинске проводят урологи высшей категории — Сергей Петрович Решетов и Олег Вячеславович Шпилевский — на современном оборудовании экспертного уровня.

После пациенты восстанавливаются в комфортабельных палатах с удобными кроватями и, пожалуй, самым внимательным в городе медицинским персоналом. Этот период обычно занимает один-два дня. А после выписки здесь же можно пройти полноценный курс реабилитации.

Многопрофильный медицинский центр «Медеор»

адрес: г. Челябинск, ул. Горького, 16;

тел.: 7 (351) 200-48-00;

Medeor74.ru

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