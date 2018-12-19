2018-12-19T15:18:15+03:00
Здоровье

Урология без скальпеля: малоинвазивная хирургия в Челябинске

О современных способах лечения в области урологии рассказали эксперты медицинского центра «Медеор»
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Боль в пояснице или внизу живота, частые походы в туалет и появление крови в моче могут быть симптомами урологических заболеваний. Игнорировать их, а тем более заниматься самолечением, нельзя: запущенное заболевание снижает качество жизни и может привести к серьезным последствиям. Однако одна мысль об операции многих повергает в шок. Но современные технологии в области урологии способны решить проблему за сравнительно короткий срок. Без больших разрезов и мучительной реабилитации. О том, как восстановить здоровье мочеполовой сферы, рассказывают специалисты медицинского центра «Медеор» в Челябинске.

Проблемы и их решение

Пациентами специалистов, которые занимаются лечением патологий мочеполовой сферы, чаще всего являются мужчины. Однако и у женщин возникают вопросы в данной сфере. А такие проблемы как хроническая и острая почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, пиелонефрит, нарушения мочеиспускания и циститы касаются пациентов обоих полов.

Неотъемлемой частью современной урологии является хирургия: есть ряд заболеваний, которые не лечатся таблетками, а требуют оперативного лечения. Возможности медицинского центра «Медеор» позволяют производить даже сложные операции с помощью лапароскопии: без больших разрезов, а через мини-разрезы длинной 0,5-1 см. Такая малоинвазивная хирургия позволяет проводить вмешательства на мочеиспускательном канале, мочеточниках, простате, а также удалять новообразования.

Малоинвазивные способы применяются не только при операциях, но и при диагностике, например с применением специальных инструментов и небольшой видеокамеры проводится биопсия почки.

В отличие от открытых операций, когда пациент порядка недели лежит в больнице, после такого оперативного вмешательства его выпишут уже через несколько дней. Еще один плюс — хороший косметический результат: после операции шрам практически незаметен, ведь длинный разрез врачи заменяют на мини-разрезы длинной 0,5-1 см.

По словам специалистов, противопоказания к лапароскопической операции носят индивидуальный характер. Оперативное вмешательство не проводят при обострении хронических заболеваний, вирусных инфекциях и высоком артериальном давлении (до того момента, когда показатели стабилизируются).

Сергей Петрович Решетов, уролог МЦ «Медеор», врач высшей категории, Член Российского общества урологов.

Сергей Петрович Решетов, уролог МЦ «Медеор», врач высшей категории, Член Российского общества урологов.

В заботе и комфорте

Урологические операции в медицинском центре «Медеор» в Челябинске проводят урологи высшей категории — Сергей Петрович Решетов и Олег Вячеславович Шпилевский — на современном оборудовании экспертного уровня.

После пациенты восстанавливаются в комфортабельных палатах с удобными кроватями и, пожалуй, самым внимательным в городе медицинским персоналом. Этот период обычно занимает один-два дня. А после выписки здесь же можно пройти полноценный курс реабилитации.

Многопрофильный медицинский центр «Медеор»

адрес: г. Челябинск, ул. Горького, 16;

тел.: 7 (351) 200-48-00;

Medeor74.ru

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