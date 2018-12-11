2018-12-11T15:55:16+03:00
Общество

Придется «скидываться» тайно: челябинским детсадам запретили приглашать Деда Мороза за деньги

Но в родительских чатах все равно трясут деньги на платных актеров
Лидия ПЕСКОВА
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- Тише, дети! Никому не говорите, что я пришел к вам за деньги!- Тише, дети! Никому не говорите, что я пришел к вам за деньги!Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В детсадах Челябинской области паника. На носу Новый год, малышня ждет Деда Мороза из леса, а его визит — под вопросом. 5 декабря чиновники запретили приглашать сказочных персонажей в детские сады за деньги.

Из министерства образования пришла директива: из-за жалоб на поборы запрещено брать с родителей деньги на организацию праздников. В том числе, и новогодних утренников. Все праздники проводить силами сотрудников детсада.

Тон письма категоричный: денег не брать!

Тон письма категоричный: денег не брать!

Такое письмо за подписью первого замминистра образования Челябинской области Елены Коузовой разошлось по всему региону. Стиль послания категоричный: компромиссов не будет. В том же Челябинске воспитатели уже начали возвращать деньги, собранные на заезжих артистов. А среди мам и пап срочно ищут согласных отыграть новогоднюю сказку бесплатно.

«ИГРАТЬ НЕКОМУ, ОДЕТЬ НЕ ВО ЧТО»

Все началось с жалобы в прокуратуру. Родителей детей одного из садиков в Челябинске возмутил «платный вход» на Новый год. С малышей собирали по паре сотен на аниматоров. Не сдавших деньги грозили на утренник не пустить…

Прокуратура признала поборы на организацию праздника незаконными. А в министерстве образования приказали эту практику прекратить. Но вот беда, в детсадах к этому не готовы.

— Коллеги плачут, собираются увольняться. Времени на серьезную подготовку почти не осталось, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» музыкальный руководитель одного из детских садов. — Раньше мы приглашали профессиональных артистов с санкнижками и готовой программой. Оставалось лишь вставить в нее подготовленные ребятишками номера. Теперь нам в спешке придется придумывать свой сценарий. И что сложнее — искать добровольцев на роли сказочных персонажей и шить им костюмы. Ни актеров, ни нужного гардероба во многих садиках нет.

Впрочем, даже в Челябинске, перенасыщенном аниматорами на час, мы нашли садик, где Новый год проводится по старинке.

— Артисты, конечно, большая подмога. Не каждый из воспитателей готов выйти на сцену, не у всех есть актерский талант. Но мы думаем о родительском кошельке, — призналась сотрудница этого детсада. — Еще с осени начинаем писать сценарий. А на роль Деда Мороза зовем охранника или дворника. Просто роль им даем небольшую. Наш Дед Мороз выходит к детям в самом конце, слушает, как ребята читают стихи, раздает им подарки. И мужчины всегда соглашаются и справляются!

И ВСЕ-ТАКИ ЗАПЛАТИМ!

Может быть, и другие сады, пережив новогодний аврал, постепенно вернулись бы к старым добрым традициям. Тем более, что минобр, как читается из письма, запретил аниматоров на все праздники разом.

Но… Избавиться от поборов не позволяет родительский комитет. В чатах групп уже зреет заговор против министерства образования: «Нужно нанять Мороза самим! Но в режиме строжайшей конспирации! По легенде, он будет чей-нибудь родственник и все делает абсолютно бесплатно!»

А комитету ведь не откажешь…

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