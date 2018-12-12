2018-12-12T11:50:46+03:00
Общество

Челябинская область переходит на цифровое телевидение: семь вопросов об отмене аналогового телевещания

Когда регион перейдет на новый формат и что нужно для телевизора
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Цифровая ТВ-«картинка» качественнее, чем аналоговая. Фото: Олег Адамович.Цифровая ТВ-«картинка» качественнее, чем аналоговая. Фото: Олег Адамович.
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Цифровое ТВ приходит на смену аналоговому вещанию. Последнее значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Дальнейшее развитие «аналога» нецелесообразно.

1. Когда Южный Урал перейдет на новый формат?

Переход на «цифру» в России готовили еще несколько лет. Однако чтобы все регионы подготовились, переход будет поэтапным.

В Челябинской области переход на цифру случится 3 июня 2019 года.

Кстати, будет и второй мультиплекс с оставшимися федеральными каналами: СТС, «РенТВ», «Пятница», «Домашний», «Звезда», «Мир», «МузТВ».

2. Какое оборудование потребуется для приема нового сигнала?

Чтобы смотреть цифровое телевидение, нужна антенна дециметрового диапазона или коллективная (подъездная антенна), в зависимости от условий проживания.

Современные телевизоры (выпуска 2018 и 2017 гг.) поддерживают нужный стандарт DVB-T2.

Для телевизора старого образца нужна ТВ-приставка.

Стоимость антенны — от 300 руб., приставки — 700 руб. Все можно купить в магазинах электроники.

Если нет кабельного ТВ, нужна коллективная или индивидуальная антенна. Фото: Олег Адамович

Если нет кабельного ТВ, нужна коллективная или индивидуальная антенна. Фото: Олег Адамович

3. А если абонент пользуется услугами кабельного и спутникового ТВ?

Никаких финансовых затрат не будет! Не нужна ни антенна, ни приставка.

4. Везде ли появится новый сигнал?

— Мы строим инфраструктуру для приема сигнала, — сказал директор филиала РТРС «Челябинский ОРТПЦ» Алексей Ивонин. — Однако 150 деревень находятся в местности, где сигнал не ловится. Для приема ТВ-сигнала и понадобится спутниковое оборудование.

5. Возместят ли льготникам затраты на оборудование?

Губернатор Борис Дубровский в октябре внес в Заксобрание проект закона о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому вещанию.

Законопроект принят в трех чтениях. На возмещение расходов положена единовременная выплата.

На возмещение расходов на покупку цифровой приставки и антенны — в размере их фактической стоимости, но не более 1000 рублей.

Для покупки спутникового оборудования — не более 6,5 тыс. руб.

6. Кому положена выплата?

— Семьям, размер среднедушевого дохода в которых не превышает величину прожиточного минимума в расчете на человека. В Челябинской области это 9592 руб.

— Одиноко проживающим гражданам, размер дохода которых не превышает величину прожиточного минимума.

— Инвалидам Великой Отечественной войны.

— Участникам ВОВ.

— Вдовам погибших в годы ВОВ, участников ВОВ.

— Лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

Цена вопроса — 95 840 тыс. руб. на 2018 год и 210 750 тыс. руб. на 2019 г. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского средства заложены в региональном бюджете.

7. Куда обращаться за выплатой?

В районные управления социальной защиты. Требуются заявление, документ (чек) о покупке оборудования, справка о составе семьи и справка о доходах за три месяца.

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