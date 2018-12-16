«Побывав в шкуре персонажа, навсегда оставляешь его частичку в себе»: фармацевт из Челябинска создает образы из игр Elder Scrolls и блокбастеров

Кириллу Кириллову 34 года. По образованию он фармацевт, а по призванию — косплеер и гример. Десять лет Кирилл проработал в аптеке. В свободное время занимался мелким крафтом и лепкой из полимерной глины. Делал разные сувениры по мотивам компьютерных игр и ужастиков.

Однажды ему захотелось смастерить шкатулку Лемаршана из серии фильмов ужасов «Восставший из ада». Но одной шкатулкой он не ограничился. Создал образ обладателя сакральной вещицы — демона Пинхэда — и сам примерил его. С этого, собственно, все и началось.

Кирилл в образе персонажа Пинхэд из серии фильмов ужасов «Восставший из ада». Фото героя публикации.

КАК АПТЕКАРЬ СТАЛ СЕНОБИТОМ

В кругу увлеченных Кирилла знают под псевдонимом Сенобит. Сенобиты — это персонажи «Восставших из ада». Представляют собой людей, переродившихся демонами. Они не помнят ничего из людской жизни и постоянно творят зло. Такой ник произошел от того первого полноценного косплея Кирилла — Пинхэда.

В косплее, как и в гриме, Кирилл пять лет. За это время в кого он только не перевоплощался.

— Полноценных образов у меня около двадцати, но не все из них мне нравятся по прошествии времени. По сути, ни один, — смеется косплеер. — Мой уровень и умения растут, а в старых работах я вижу уйму своих ошибок. Вечная история. Каждый новый образ должен быть немного лучше предыдущего. Вот пример — персонаж «Крипер» из фильмов «Джиперс Криперс» слева 2013 года, справа — 2017.

Джиперс Криперс. Слева - образ 2013 года, справа - 2017. Фото героя публикации.

Крипер. Источник - Джиперс Криперс 3. Фотограф: Маргарита Ишмаева.

Персонажи Кирилла — это, в основном, хоррор-герои из знаменитых фильмов ужасов: устрашающие, отвратительные, безумные. А также герои компьютерных игр.

— Выбор образа — это эмоциональный, бесконтрольный момент. Ты видишь нового персонажа, или вспоминаешь давно знакомого, которого ты любишь за какие-то черты характера или внешности. И мысль воплотить его поселяется где-то у тебя в подсознании. Потом ловишь себя на мысли, что начинаешь обдумывать технологии изготовления костюма или то, как бы отыграл его. А потом наступает момент и делаешь первый шаг.

Сота Сил - бог Заводного Города. Источник - TES Online. Фотограф: Маргарита Ишмаева.

ПРО СОЗДАНИЕ ОБРАЗА

Многие считают, что косплей — это только костюм. Ан нет. Это еще и то, что персонаж будет держать в руках, манера поведения, жесты, речь, походка, реквизит, который будет окружать его на сцене. Косплееру нужно быть немного артистом (а где-то даже и много), чтобы вжиться в своего героя, и максимально точно передать его. В общем, создание образа — сложная и кропотливая работа.

Фредди Крюгер. Источник - Кошмар на улице Вязов. Фото героя публикации.

— Дейви Джонс из фильма «Пираты Карибского моря» — это мой самый сложный образ на текущий момент. На примере него кратко расскажу, как создаю свои образы. За один восьмичасовой рабочий день, задумав сделать силиконовую маску, я успею начать лепку и грубо набрать объемы будущего лица капитана-каракатицы на своем слепке. Причем у меня уже есть готовый качественный слепок-основа, все нужные материалы и оборудование, найденные и распечатанные референсы — вспомогательные рисунки или фото героя. А чтобы полностью закончить только маску, у меня уйдет около месяца работы. Вот и считайте. С перерывами и помощью моей команды работа велась два года. Про затраты вообще лучше не заикаться. Это хобби, и когда я делаю для себя, денег не жалею. Просто знайте, что это дорого. Тут нет средних значений, каждый образ разный, и требует разных материалов, технологий и соответственно, затрат, — говорит Кирилл.

Дейви Джонс из фильма «Пираты Карибского моря». Фото героя публикации.

А так создавался образ. Фото героя публикации.

Косплеер хранит свои костюмы в мастерской. Иногда он возвращается к ним — либо для работы, либо чтобы улучшить, доработать.

— Расстаться со старым образом, а костюм это его часть, очень сложно, даже если ты уже устал от персонажа. Иногда они сдаются в аренду, иногда частями участвуют в качестве костюмов в мероприятиях. Изредка даже продаются. Но это всегда непросто — всегда есть мысль, что вот соберусь, и переделаю, сделаю лучше, больше, детальнее и воскрешу персонажа вновь. Наверное, однажды, побывав в шкуре любимого персонажа, вжившись в роль, ты навсегда оставляешь его частичку в себе.

Темный эльф - погонщик рабов. Источник - TES III "Morrowind". Фотограф: Маргарита Ишмаева.

Кирилл посетил множество разных косплей-фестивалей. Он бывает на них как участник, член жюри, гример, лектор и просто как гость.

Шеогорат - божество безумия. Источник - TES IV "Oblivion". Фотограф: Евгений Накрышский.

ПРО ДОХОД И «ГРАНИ»

Уже несколько лет, грим и все, что с ним связано — основной доход Кирилла. Косплей денег, как правило, не приносит.

— Для меня косплей — это все-таки хобби. И как любое хобби, оно деньги в первую очередь потребляет, а не приносит. Тратишься на материалы, фотографов, проезд, билеты и проживание на конвентах и фестивалях и прочее. Любой аниматор зарабатывает больше, чем самый популярный косплеер. Зачастую, организаторы мероприятий, не относящихся к косплей-фестивалям, приглашают косплееров как бесплатную версию аниматоров — за еду или сущие гроши. Подытоживая — зарабатывать косплеем в таком контексте пока нереально.

В 2015 году Кирилл вместе с единомышленниками создал мастерскую образов «Грани». Сейчас это единственная мастерская такого рода в Челябинске.

— Некоторое время я работал с гримом сам, но так как себя гримировать очень сложно, я быстро нашел в Сети пару местных профессионалов — Лену Рубцову и Яну Валерьеву. Мы нашли помещение, потом к нам присоединились еще люди, сформировалась команда гримеров, визажистов, бутафоров и крафтеров. Так и появились «Грани».

Кирилл работает над образом Авраама Линкольна. Фото героя публикации.

Мастерская может выполнить практически любую работу по преображению человека или созданию декораций.

Кирилл Кириллов без грима. Фото героя публикации.

Помимо создания образов Кирилл увлекается компьютерными играми серии The Elder Scrolls, играет в настольные и ролевые игры живого действия.

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