Горожане пришли в мэрию Челябинска жаловаться на смог

12 декабря отмечается День Конституции. В честь этого все властные структуры проводят открытые приемы граждан. Проблемы выслушивает высшее руководство. Этим и решили воспользоваться десятки неравнодушных челябинцев, которые пришли к зданию мэрии. Большинство жалоб горожан связаны со смогом.

Как известно, с начала месяца в Челябинске объявили режим НМУ — неблагоприятные метеоусловия. В некоторые дни был второй — повышенный уровень опасности. НМУ означает, что выбросы машин и предприятий плохо рассеиваются из-за безветренной погоды. Зимой в Челябинске уже не первый год наблюдается подобное явление. Соцсети изобилуют сотнями фотографий сизой полосы на горизонте. Люди жалуются на вонь и проблемы со здоровьем.

Прийти пожаловаться на смог предложило общественное движение «Челябинск, дыши!».

— Эта наша единственная возможность законно, без уведомлений и согласований задать вопросы по поводу массовой травли горожан выбросами, — сообщили на странице общественников.

И люди пришли! Сначала толпа собралась на крыльце. Потом кто-то робко предложил зайти внутрь. С каждой минутой пришедшие становились все смелее и сначала заполонили первый этаж, а затем начали подниматься выше.

— Некоторые пришли со своими проблемами. Кто-то хотел поговорить о проблемах образования, другие рассказать о препонах, которые чинят в медицине. Но большинство пришли с просьбами разобраться с загрязнителями атмосферы, а также выразить обеспокоинность по проблеме городской свалки, — рассказала газете «Комсомольская правда» — Челябинск» одна из посетителей мэрии Алена.

Людям пообещали, что с ними пообщается лично врио главы Челябинска Владимир Елистратов. В какой-то момент горожане начали скандировать:

— Откройте зал! — толпясь перед залом, где принимают чиновники.

В один момент среди пришедших началась перепалка. Некоторые посетители записывались на прием, а другие кричали, чтобы их пропустили, потому что их больше.

Прессу на встречу не пустили. В один момент к главе города пустили нескольких активистов. Среди них известный челябинский общественник Василий Московец.

— Пожалуйста, не волнуйтесь, нас выслушают, — увещевал он толпу.

Московец передал мэру список с требованиями собравшихся.

Вот список требований.

После часового ожидания всех пришедших собрали в просторном помещении. Зал был забит — более 100 человек. Владимир Елистратов вошел под шквал аплодисментов. Зал оживленно зашумел. Тут одна из участниц развернула красное знамя. Люди неодобрительно загудели, попросив ее прекратить. Ведь пришел долгожданный глава города и все хотели услышать его заявление. Даму со знаменем вывела полиция.

— По каждому из этих пунктов я подготовлю писмьменный ответ. Потом мы снова встречаемся, чтобы подвести итоги, — начал врио мэра.

— Я не могу дышать, когда это закончится? — послышалася вопрос из зала.

— Говорить, что мы самый грязный город в стране и мире — такого нет.

— Гибнут деревья! Для вас это не является показателем? На деревьях на проспекте Ленина нет листвы! — продолжал зал.

— Количество деревьев с каждым годом растет... Если сравнивать экологию, которая была 20 лет назад... — пытался отвечать Елистратов, но люди перебивали выкриками.

— Астма, онкология, выкидыши растут. Медики говорят людям уезжать, — сказал один из лидеров движения.

— По сравнению с тем, что было 20 лет назад — несомненное улучшение экологии, — ответил мэр.

Зал взорвался гневными выкриками.

— Я бы хотел получать от вас здравые вопросы, а не требования в один день, один миг изменить ситуацию.

В конце встречи Владимир Елистратов резюмировал, что до Нового года сделает ответ по всем предложениям и проведет встречу с активистами.

— Нас травят четыре года и только сегодня собрались люди, — грустно заметил на прощание Василий Московец.

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