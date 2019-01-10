Покупка квартиры в Москве или Петербурге: что важно знать при выборе застройщика

Покупка недвижимости в Москве или Санкт-Петербурге в представлении многих южноуральцев до сих пор ассоциируется со стрессом, огромным объемом информации, постоянными перелетами и множеством подводных камней. Однако сегодня, чтобы купить квартиру в другом городе, не нужно никуда ехать и, тем более, переплачивать. О том, насколько упростилась процедура оформления сделки, как получить региональную скидку и почему так важно обращаться к официальному представителю застройщика в регионе, рассказала директор АН «Инженер» Елена Недоспасова.

Елена Аркадьевна, покупка недвижимости в столицах в последние годы является неким трендом. С чего начать тем, кто решился? Как выбрать застройщика?

Прежде всего, нужно обратить внимание на опыт работы, количество построенных объектов, соблюдение сроков сдачи жилья и наличие представительства в нашем регионе. Чаще всего люди выбирают застройщика, который предлагает недвижимость в черте города. Это дает ряд преимуществ, таких как прописка, медицинское обслуживание, более высокие пенсии и т.д. Однако все зависит от возможностей и целей: если бюджет ограничен, можно подобрать хорошую квартиру за городом, но с хорошей транспортной доступностью.

Да, но если на челябинском рынке недвижимости наш покупатель более или менее ориентируется, то в Петербурге есть риск купить «кота в мешке», разве не так?

При самостоятельном выборе объекта такой риск действительно есть. На человека сваливается очень большой объем информации, не всегда достоверной, и подчас сложно разобраться по интернету или даже совершив поездку на неделю. При выборе недвижимости есть масса нюансов, о которых неподготовленные люди просто не догадываются. Например, рядом с домом может быть расположена свалка, промзона, или имеются планы по строительству в непосредственной близости. Все эти моменты может знать только специалист, который лично был на каждой стройке и хорошо знаком с объектом.

С какими застройщиками сотрудничаете вы?

С разными. Это и Группа ЦДС, и Группа «Эталон» (ЛенСпецСМУ), и SetlGroup, и многие другие, но основной наш партнер — «Группа ЛСР». Наше агентство является его единственным в Челябинской области эксклюзивным представителем. Объясню почему: ЛСР работает на рынке недвижимости уже 25 лет, и за это время у компании не было ни одной просрочки. Думаю, это и есть главный фактор доверия. Кроме того, ЛСР применяет новейшие технологии строительства, чтобы возводить качественное, экологичное, удобное жилье, а также заботится о благоустройстве дворов и доступности социальной инфраструктуры.

«Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, созданная в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий — от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Основной бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Московской области, Екатеринбурге.

Для каких целей челябинцы покупают квартиры в Москве и Петербурге?

Покупатели приобретают недвижимость в Петербурге и Москве для трех основных целей: инвестиции, переезд и приобретение жилья для своих детей, которые учатся в столицах. С любой из этих категорий граждан мы готовы и умеем работать. Часто к нам также приходят клиенты, которые хотят купить квартиру в Санкт-Петербурге или Москве, и продать на вторичном рынке в Челябинске. Специально для них мы разработали программу, по которой продажа вторичной недвижимости проходит с минимальной комиссией, оформление ипотеки и сопровождение сделки при этом происходит без комиссии.

Если говорить о наиболее интересном проекте группы ЛСР — это московский ЖК «ЗИЛАРТ». Территория бывшего «Завода им. И.А. Лихачева» площадью 175 га, которая находится в 5 км от Кремля, сегодня на наших глазах превращается в арт-пространство, своего рода «город в городе» на 55 тысяч человек. Проект настолько уникален, что туда регулярно лично приезжает мэр Москвы и иностранные министры. Это район совершенного нового для Москвы формата, где деловые кварталы сольются с жилыми, а каждый дом будет построен по отдельному проекту с привлечением известных во всем мире архитекторов, как отечественных, так и зарубежных. Кроме того, в ЖК «ЗИЛАРТ» появится филиал Эрмитажа, драматический театр, детский кукольный театр, пешеходный бульвар, большой парк и облагороженная набережная Москва реки.

Вы упомянули про инвестиции в недвижимость, но разве сегодня они выгодны?

В последние пару лет мы видим уверенный рост на недвижимость в Петербурге и Москве. Например, возьмем ЖК «Калейдоскоп» в Санкт-Петербурга, возле станции метро «Лесная», стоимость однокомнатной два года назад составляла 3,1-3,3 миллиона рублей., Сейчас данный комплекс сдается, квартиры у застройщика все проданы, и на рынке такие квартиры стоят не менее 4,5 миллионов рублей. Рынок диктует свои правила: более 50% покупателей жилья в Санкт-Петербурге — иногородние. Это впервую очередь и подстегивает спрос.

Во сколько в среднем обойдется «однушка»?

Если говорить о Петербурге, цены на небольшую, но хорошую квартиру в черте города начинаются от 2,3 млн рублей. В Москве, конечно, дороже. Например, в ЖК «Лучи» в черте города рядом с метро Солнцево (ЗАО) квартиру можно купить по цене от 5 млн рублей. Многие квартиры с чистовой отделкой: металлическая входная дверь, двухкамерные стеклопакеты, межкомнатные шпонированные двери с современной фурнитурой, ламинат, обои, керамогранит в ванной, полный комплект сантехники и, обязательно — счетчики учета воды, тепла и электроэнергии.

Какие дома в Петербурге пользуются наибольшим спросом? Можно ли оформить ипотеку на квартиру в старом здании?

Был случай, когда мы оформили ипотеку на квартиру в доме 1841 года. Но все-таки 9 из 10 покупателей предпочитают новые дома — качество застройки «Группы ЛСР» находится на высоком уровне. Конечно, не каждый может позволить себе жилье «премиум» класса. Но и «комфорт» класс в новостройках Петербурга уже предполагает парадные с домофонами, видеонаблюдением, закрытые дворы, зонированные для детей по возрастам, колясочные, удобный паркинг и освещение. Придя к нам в офис, покупатель в онлайн режиме может увидеть, как идет стройка, куда выходят окна, где расположены остановки, и всю ту информацию, которую не всегда можно найти даже в интернете.

То есть ехать в другой город вообще не нужно? А как быть, если человек лично хочет выбрать свою квартиру, увидеть ее своими глазами перед покупкой?

Технические возможности позволяют проводить сделку дистанционно, 80% наших покупателей никуда не ездят. Процесс абсолютно прозрачен: мы наглядно покажем на экране любую стройку, выберем квартиру и забронируем ее. На всех предлагаемых объектах строительства есть видеокамеры, которые работают в режиме онлайн. Покупатель может через приложение увидеть, что происходит в данную минуту на строительной площадке его будущего дома.

Если же покупатель хочет увидеть объект перед покупкой, то он прилетает, как правило, на выходные и имеет возможность посмотреть сразу несколько вариантов. В Санкт-Петербурге у нас есть офис, где, в том числе, работают и специалисты из Челябинска. Они помогают выбрать лучший вариант из большого количества предложений, так как знают рынок недвижимости Петербурга, а также дают возможность сравнить — где человек живет в Челябинске и, соответственно, где ему будет комфортно в Петербурге. После осмотра объектов и принятии окончательного решения о покупке, сделка проходит в Челябинске, как правило, путем электронной регистрации.

Наверняка, это стоит больших денег?

Это самое большое заблуждение. Квартира приобретается без комиссии по цене застройщика, кроме того, южноуральцы имеют дополнительные региональные скидки. Нет никакой разницы — лететь на сделку в столицу или оформлять ее в Челябинске — цена будет абсолютно одинаковой. К тому же есть различные варианты приобретения жилья: от ипотеки без первоначального взноса до беспроцентной рассрочки.

Поддерживают ли представители застройщика из Москвы и Петербурга диалог с региональными покупателями, если у человека все-таки остаются вопросы?

Конечно. У нас несколько раз в год проводятся Дни недвижимости, когда к нам приезжают представители строительных компаний из Москвы и Санкт-Петербурга, где каждый может пообщаться лично, задать свои вопросы и еще раз убедиться, что все хорошо.

АН «Инженер»

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