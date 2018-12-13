Школьница из Челябинска посадила на 15 лет любовника, обвинив его в изнасиловании

История начала греметь на волне с эпопеи с Дианой Шурыгиной. 15-летняя Оля из Челябинска рассказала, что ее изнасиловал 37-летний мужчина. И было это не один раз. Школьнице поверили. А дальше начали происходить странные вещи…

ОПЕРАТИВНИКИ САМИ ВЫШЛИ НА «ИЗНАСИЛОВАННУЮ»

С Евгением Оля повстречалась на сайте знакомств. Там она поставила себе возраст 18 лет. Их свидания проходили по схеме: сначала катались в машине по городу, а затем ехали на съемную квартиру. К любовнице Евгений сбегал из дома, где его ждали жена и двое детей. Родители Оли особо не беспокоились: отца нет, мать пьет и за школьницей присматривала 70-летняя бабушка.

После пары встреч Евгений заблокировал контакты Оли — наигрался, наверное. Та затаила обиду, выход которой нашелся спустя полгода. К школьнице пожаловали люди в форме. Они проводили обыски в компании, где Евгений работал юристом и на компьютере нашли переписку с Олей. Пришли к ней: предложили написать заявление, она согласилась.

Говорят, под Евгения копали конкуренты у которых были связи с оперативниками. Таким образом хотели убрать его компанию и навели на нее органы. Но мошенничеств и коррупции полиция там не нашла. Зато наткнулись на переписку с Олей и другими девчушками.

За все это юристу дали 15 лет строгого режима.

Евгений провел в колонии уже два года. Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

ЯВКУ С ПОВИННОЙ НЕ ПРИНИМАЮТ

Через четыре месяца после приговора Оля пошла в полицию и рассказала, что оговорила ухожера и все было по обоюдному согласию. Там посоветовали написать в прокуратуру и следственный комитет. Оля отправила туда бумажки, но ответа не последовало.

Про историю прознали телеканалы и Олю затащили на эфир к Малахову. Та, глядя в камеру, уже публично объявила, что оговорила Евгения.

— На меня надавили. Они приехали и сказали: «Нам надо его посадить. Потому что у него уже есть статья…». Евгений — добрый, милый, хороший человек. Мне не хотелось бы разрушать его жизнь, — плакала девушка.

Всего Оля отправила по инстанциям шесть заявлений. Но не помогло.

— Меня просто никто не слышит. Даже явки с повинной не принимают, — говорит Ольга

Тогда девушка пошла в Общесвенную наблюдательную комиссию (ОНК) по Челябинской области. Общественники посоветовали написать заявление в суд с формулировкой отмены приговора «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела». И обещали помочь Евгению добиться справедливости.

Сейчас челябинка воспитывает ребенка от гражданского мужа.

ПЫТАЛАСЬ ПОСАДИТЬ ЕЩЕ ОДНОГО

А теперь вишенка на торте грустной истории. В своей жизни Ольга пыталась оговорить еще одного мужчину. Все случилось полтора года назад. К этому времени у нее уже появился гражданский муж Дима. Но Оля закрутила роман на стороне. Потом поняла, что совершила ошибку и начала скрываться от любовника. А тот пришел к Диме и рассказал правду об отношениях с Олей.

Оля потом оправдывалась, мол не виновата, он меня изнасиловал…

— Раз так, пошли писать заявление в полицию, - настаивал Дима.

И ведь пошла и написала. Паренька вызвали для допроса, а тот первым делом показал полицейским любовную переписку с Олей, где она ему признавалась в чувствах. За ложный донос ее оштрафовали на 10 000 руб.

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