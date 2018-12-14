Андрей Косилов объяснил, зачем «Трактору» миллиард

Инфоповод дал лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов. Он рассказал, что из бюджета на ХК «Трактор» выделяется свыше миллиарда рублей. Это, конечно, не новость. Большой спорт и главный брэнд города стоят дорого. Однако посыл Льва немного другой. Бюджет на благоустройство несоизмерим с субсидией на «Трактор».

Новый виток история приобрела после эфира на радио «Комсомольская правда» (95.3 FM). Поспорить о необходимости выделения столь крупной суммы с Львом пришел вице-губернатор Вадим. Было очень громко — смотрите сами!

МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ И ПОБОЛЕЕ

Миллиард на хоккей в Челябинске: много или стоило бы еще добавить?.Вадим Евдокимов, Лев Владов и Герман Галкин спорят о Тракторе

О нашей передаче рассказали другие издания и все крупный группы в социальных сетях. После этого мнений стало еще больше.

Часть встала на защиту хоккеистов. «Трактору» в этом году исполняется 71 год. Это едва ли не главный пиар-проект региона и ему следовало бы выделить и побольше, дабы слава челябинского хоккея гремела на всю Континентальную хоккейную лигу.

— Профессиональный спорт игроки должны оплачивать сами. Зарабатывайте на продаже биллетов, атрибутике. Не нужно забирать деньги у больниц, с ремонта дорог и ветхого жилья, — парируют другие.

...ПОТОМУ ЧТО БИЛЕТЫ ДОРОГИЕ

В утреннем шоу на радио мы обсудили эту тему со слушателями. В эфир позвонил бывший вице-губернатор Челябинской области Андрей Косилов, который трудился при Петре Сумине. Кстати, это при нем «Трактор» вышел из небытия.

— Надуманная дискуссия, заданная Владовым, — сказал Андрей Николаевич. — Ощущение, будто мы делим миллиард долларов, а не миллиард рублей. Мне приходилось заниматься проектом «Трактора». Не команда установила правила игры, при котором часть расходов команды формируется из бюджета города или крупных компаний. Для того, чтобы билеты покрывали расходы клуба, как это делается на западе, нужно чтоб билеты стоили в разы дороже, а у людей доходов таких нет. Хоккей для людей — праздник. Если мы хотим иметь хороший регион, город, нужно идти решать проблемы. Но не так, что у одних отобрать, другим отдать.

Скептично спикер отнесся к варианту перенаправить эти деньги на борьбу со смогом:

— Чтобы решить проблему экологии нужны десятки миллиардов рублей и вкладывать их должны предприятия, который гадят. Как сделать так, чтобы деньги, которые получает «Трактор» эффективно использовались? Бюджет должен быть прозрачным, все должно быть публичным.

А как считаете вы?

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