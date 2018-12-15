ТОП-10 ярких и необычных костюмов забега в ползунках «Маленький чемпион-2018»

Сегодня, 15 декабря, «Комсомолка» снова устроила для карапузов спортивный праздник — «Маленький чемпион -2018». Это уже двенадцатые соревнования в Челябинске. В «скоролазаньи» состязались 250 крох от полугода до трех лет. Уже по традиции спортсмены поражали жюри и гостей не только скоростью, но и необычными нарядами. Мы постарались выбрать самые яркие из них.

ШРЕК И ФИОНА

Двоюродные брат с сестрой Василиса Андрианова и Артемий Кондратьев пришли на забег в образе известных мультгероев — Шрека и Фионы.

Мастерили костюмы мамы. Собирались вечерком шили, да вязали. Единственная несостыковочка — герои зеленые. Но мамы не стали «гримировать» малышей, они еще совсем крохи — Артемию годик, а Василисе год исполнится только через две недели.

Фиона и Шрек.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПИРОЖЕНКА

Кроха Алина Волкова очень любит лопать вкусняшки. Поэтому все ее костюмы связаны с едой. В прошлый раз она пришла на соревнования в костюме пиццы, а в этот — пироженки. По словам мамы, костюм сделан просто — нужны были только поролон, клей и фантазия. День работы и крутой фуд-лук готов.

Алина просто очень любит кушать.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ВОСТОЧНЫЕ ПРИНЦЕССЫ

Сестры Сергеевы поразили восточными костюмами. Старшая Марианна, когда была помладше, участвовала в «Маленьком чемпионе». Наряд восточной принцессы принес ей победу. Мама сшила такой же для младшей дочки Софии.

Сергеевы верят, что такой костюм приносит им удачу на забеге.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ПРИНЦ

Федору Горшенину полтора года. Он участвует в забеге второй раз. В прошлый — был в костюме клоуна, но тогда его лук не произвел фурора. К этому забегу Федор подготовился основательно и пришел в шикарном костюме принца. По секрету Федор рассказал, что с него не сводили глаз несколько участниц-принцесс.

Костюм два дня шила мама. Продумала все до мелочей, даже сделала своему принцу спортивные сапоги, чтобы было удобно бежать дистанцию. Обшила кроссовки красной бархатной тканью.

Федор пришел на забег очень нарядным.Фото: Валентина ВАГАНОВА

НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА

Маленькая модница Рита Арутюнян сразила наповал всех своим роскошным изумрудным платьем. Она была в образе новогодней елочки. Красоту сшила знакомая семьи специально для соревнований. На работу ушла неделя.

Рита тоже постоянный участник «Маленького чемпиона». И всегда приходит нарядная. До этого в конкурсе участвовал ее брат, но он уже большой и передал «эстафетную палочку» сестренке.

Роскошная, не правда ли?Фото: Валентина ВАГАНОВА

СНЕГОВИЧКА

Полина Моталова не первый раз попадает в этот топ. Спортсменка признается, что для нее важна не победа в забеге, а именно признание костюма. Наряды Полинке мастерит бабушка. А идеи для луков придумывает мама.

Работу над конкурсным костюмом Моталовы начинают за несколько месяцев до соревнований. Костюм «Снеговичка» начали делать вообще летом. Ну как итог, снова Полина всех удивила.

Для Полины главное не победа в забеге, а признание ее костюма. И она всегда попадает в этот ТОП.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ДАРТ ВЕЙДЕР

Годовалый карапуз Вадим Кинешов предстал в неожиданном образе — Дарт Вейдера. Размахивал световым мечом, но не агитировал других участников перейти на сторону зла. В луке из фантастической эпопепии «Звездные войны» была и сестра Вадима, она джедай Рей. Кстати, в прошлый раз Вадим был милым гномиком.

Образ Вадиму подобрали родители — они поклонники «Звездных войн». Наряды делали сами.

Вадим со своей сестренкой.Фото: Валентина ВАГАНОВА

ВЕДЬМОЧКА

Двухлетняя Алиса Чеснокова выделилась своим костюмом ведьмочки. Его ей сшила мама. А грим сделали художники-партнеры соревнований. По ее словам, наряд такой выбран не случайно — снаружи Алиса сущий ангелок, но внутри ведьмочка. Характер у Алисы боевой. Чуть что кулаки показывает.

Алиса и ее сестра тоже постоянные участники забега. Многие помнят их по костюмам «Царевны».

У этой крохи характер боевой, может и поколотить!Фото: Валентина ВАГАНОВА

АНГЕЛОК

А вот Захар Гребельник ангел и в душе и снаружи. Малыш пришел соревноваться в белом плюшевом костюме с крыльями и нимбом. Даже на ногах у него мягкие башмачки с голубыми сердечками. Просто ми-ми-ми. Костюм сшила мама.

Захар бегает не первый раз. Но до этого он приходил в обычной спортивной форме. А как прознал, что можно за костюм получить подарок, поручил маме сесть за швейную машинку.

Ну что за милота!Фото: Валентина ВАГАНОВА

ДЕВИЦА-КРАСАВИЦА

Александра Чипилева была в русском костюме, который сделан по старинной технологии. Рубашку и сарафан в традиционном стиле сшила бабушка. Вставки на рубашке сотканы на станке, причем с участием самой Саши. Пояс ручной работы, его крохе подарила знакомая мастерица. Это семейный оберег. Дополнили образ янтарные бусы.

Все продумала Сашина мама, она работает руководителем в музее-мастерской древних и традиционных технологий.

Весь костюм ручной работы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

«Маленький чемпион» это обязательно фэмили луки. В завершении публикуем фотокарточки еще трех ярких и нарядных семей.

FAMILY LOOK

На «Маленький чемпион» также принято наряжаться семьями. Вот вам на десерт еще три ярких фэмили лука.

Семья Дугарь выбрала такой лук, потому что их сынишка - будущий защитник Родины.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Глуховы оделись по-новогоднему. Они семья ёлок. Костюм крохе прислала тетя из Англии.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Куда без символа года! Костюмы у этих барышень ручной работы. Сделала бабушка.Фото: Валентина ВАГАНОВА

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