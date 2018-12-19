Дневник арестанта: «Как заходить в хату и кто на зоне не пропадет»

Автор этого дневника хранит анонимность. Но из обрывков фраз удалось составить портрет: младше 30 лет. Чем провинился, прямо не говорит: «Статья моя связана с наркотиками». Сидел семь лет в колонии строгого режима в регионе по соседству с Московской областью.

Вести интернет-дневник помогал товарищ на воле. Когда было туго со связью — слал ему рукописные письма, а тот перепечатывал. Публикуем отрывки из этого дневника.

КАК ЗАХОДИТЬ В ХАТУ

Грустных здесь не любят. Однако, с шутками лучше не перебарщивать. Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Главное — не бояться, заходить с поднятой головой. Необходимо поздороваться, просто сказать «Здорово». Я об этом не знал, но интуитивно догадался. И так сделал. Ко мне подошел улыбчивый зэк:

— Откуда ты и какая беда (статья — прим.ред.) у тебя?

Я ответил. Он покивал головой и показал мне на кровать:

— Вон ту шконку можешь занять.

Мой сосед — немолодой уже дядя Миша — сходу взялся за обучение:

— Держись в толпе, наблюдай за окружающими и делай так же. И не унывай, салага, грустных здесь не любят. Однако, с шутками не перебарщивай.

ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ

В «черных» колониях блатные обещают начальству жизнь без бунтов и администрация не лезет в их порядки. Фото: Борис КОКУРИН.

Есть зоны «красные», где начальство спуску никому не дает, а наша зона — черная, верховодят здесь блатные. Они обещают начальству жизнь без бунтов и начальство не лезет в их порядки.

Если на воле у тебя работающие родственники, тебя обложат данью. В зависимости от дохода родственников это может быть тысяча, а может и больше. У меня мать-пенсионерка и я сдавал в общак по 500 рублей.

Деньги решают все. По статье за изнасилование теперь можно спокойно отсидеть и никто слова не скажет, если заплатишь блатным. С нами сидел коммерсант лет сорока. Он отхватил 15 лет строгача. К нему с проверкой пришли в офис и в компе нарыли переписку с малолетками. Он соблазнял школьниц из бедных семей, водил на съемную квартиру, шампанским поил и пользовал. На зоне он сразу перевел на счет блатному крупненькую сумму и за это его никто не трогал.

— Раньше таких козлов опускали, и место им возле параши отводили, — сокрушался дядя Миша.

ЗА ПЛОХУЮ БАЛАНДУ — В БУБЕН

Питание скудное, местные повара умудряются превратить любые продукты в однородную массу. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Питание у нас скудное. Местные повара умудряются превратить любые продукты в однородную массу. Макароны, гречка, рис на столе редко, зато ячка, сечка — постоянно. Они дешевы и отвратительны на вкус. Такими кормят скот.

Когда я только сел, бывало у нас в меню «рыбное кладбище». В похлебке плавали плавники, головы, кишки. Под конец срока уже кормили довольно сносно.

Дядя Миша, который надолго стал моим другом, говорил, что так плохо не везде кормят. Есть зоны где готовят зэки. Идут в повара, рассчитывая на досрочное освобождение. Плюс в том, что живут они отдельно от остальных. А минус — пахать надо от рассвета до заката без выходных.

— Если кормить лагерь плохо, то мужики могут прийти к ним в барак и перебить всех, — говорил дядя Миша. — Чтобы до бунтов не доводить, блатные к ним с проверкой посылают своих людей. Те перед обедом хавчик из котла пробуют.

Поварам положена зарплата по 4 тыс. руб. в месяц. Но деньги эти оседают в кармане завхоза. Зато каждый день повара получают по драгоценной пачке сигарет.

ФОТО НА ПАМЯТЬ

Сегодня познакомился с местным... фотографом. Представляете, есть тут такой с цифровым фотоаппаратом по разрешению от начальства. И есть желающие сфоткаться, чтобы отправить карточку родным. Фоткаются напротив местной церкви. Флэшку передают посыльному на волю, он распечатывает снимки и передает обратно. Фотка — 300 рублей.

В ДРУЗЬЯ К НАЧАЛЬНИКУ

Опера следят за активностью заключенных в соцсетях, могут по фото узнать, у кого есть телефон, и где он находится. Карикатура: Валентин ДРУЖИНИН.

Мобильники проносят за деньги сотрудники зоны. Обычные кнопочные телефоны называют «деревяшками» и продают по паре тысяч. Есть и недорогие смартфоны за 8 тыс. руб с выходом в интернет. За телефон можно отправиться в изолятор на 15 суток и даже получить дополнительный срок.

Опера следят за активностью заключенных в соцсетях, могут по фото узнать, у кого есть телефон, и где он находится. Случаются и забавные казусы. Один арестант добавился в друзья к начальнику колонии. Пришлось ему отдать телефон по-хорошему.

ИГРОКИ

Каждый месяц для желающих у нас проходит общий турнир по картам и нардам со взносом. Желающих хватает. На кону бывает по сто штук, но победитель получает половину, остальное идет на общак. При этом игровые долги необходимо отдавать строго в конце месяца, иначе могут и на тот свет отправить. Игровой долг здесь — святое.

ЧИФИР

Если найдут мобильник, за это можно отправиться в изолятор на 15 суток и даже получить дополнительный срок. Фото: Борис КОКУРИН.

Бывалые арестанты мелколистовой чай заваривают, настаивают, а потом еще раз его кипятят. По запаху — настоящий яд. Кружку пускают по кругу и каждый делает два глотка. Горечь во рту перебивают конфетами, которые называют рандольками.

Кипятят воду «бурбулятором». Состоит он из провода и гвоздей. Обматываешь железки, а провода втыкаешь в розетку. Варить чифир умудряются в пластиковой бутылке и даже в пакете.

ЗОНА ТАЛАНТОВ

Заказы для работающих поступают не только от зеков, но и со стороны администрации. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Если у тебя есть какое-то умение, то не пропадешь. Юрист Славик, попавший сюда за соучастие во взятках своего боса-чиновника, помогает зэкам составлять разные жалобы и документы.

22-летний узбек Салим у себя на родине ходил в кружок «Умелые руки», который вел старый русский трудовик. Он умеет чинить телефоны. Сделал паяльник из подручных материалов, сам мастерит зарядники и собирает рабочие телефоны из двух сломанных.

А портному Жоре здесь вообще разрешили установить станок и открыть что-то типа мастерской. Он обучает желающих, они у него шьют фески (кепки — прим.ред.). Заказы поступают не только от зеков, но и со стороны администрации.

КАК ЖИВУТ ЮЖАНЕ

Часто к нам попадают товарищи из бывших южных братских республик, все за наркоту, или грабежи. Держатся они дружно. И любят понтоваться. Каждый второй кричит, что мама у него — вор, папа тоже — вор, дядя — вообще серьезный тип. Но в посылках к ним приходят одни овощи и фрукты.

НОВЫЙ ГОД

В новогоднюю ночь отбой будет в час ночи, но до этого времени можно смотреть телевизор в клубе. Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Новый год — важный праздник. В лагере ставят елку. Запасаются чаем и рандольками. Печенье и сгущенку в местном магазине берут коробками. Давят в мелкую крошку, заливают сгущенкой, перемешивают, сверху посыпают орехами и тертым шоколадом.

В новогоднюю ночь отбой будет в час ночи, но до этого времени можно смотреть телевизор в клубе, есть торты и пить детское шампанское, которые присылают с воли...