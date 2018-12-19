2018-12-20T08:20:36+03:00
Общество

Бизнесмены готовы в два раза поднять экономически обоснованный тариф на мусор в Челябинске

Власти и коммерсанты так и не нашли общего языка на публичных слушаниях
Ольга АНТОНОВА
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Челябинцы с опаской ждут новых расходов: потянет ли их семейный бюджет?Челябинцы с опаской ждут новых расходов: потянет ли их семейный бюджет?Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Публичные слушания в региональном министерстве тарифов показали, как разнятся взгляды на «мусорную реформу» у бизнеса и жителей Челябинска, Карабаша и Кыштыма. В этих городах с 1 января 2019 года вводится новый тариф на обращение с твердыми коммунальными отходами. Теперь в сумму, кроме вывоза мусора, включена его сортировка, переработка и утилизация того, что невозможно пустить во вторичный оборот.

И платить мы будем, исходя не из площади квартиры, как сейчас, а с учетом количества зарегистрированных в ней. Если в жилище никто не зарегистрирован, сумма рассчитается, исходя из количества собственников.

КОММЕРСАНТЫ: МЫ ХОТИМ 106 РУБЛЕЙ С ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЛЯБИНСКЕ

ООО «Центр коммунального сервиса», выбранный региональным оператором Челябинского кластера, предлагает установить тариф в 106 руб. 93 коп. с человека в многоквартирном доме и 82 руб. 56 коп. — с зарегистрированного в частном доме.

В Карабашском кластере тариф на ТКО тот же регоператор предлагает таким: 104 руб. 17 коп. с человека и 80 руб. 42 коп. (частный дом).

В Кыштыме — 88 руб. 38 коп. (многоквартирный дом), 68 руб 23 ком (частный дом).

ВЛАСТИ: СЧИТАЙТЕ ЭКОНОМИКУ

Однако, у экспертов министерства тарифов Челябинской области иной взгляд на величину тарифа: она должна быть экономически обоснованной. Прогноз от регионального министерства выглядит так:

Челябинский кластер: 53 руб 08 коп (многоквартирный дом), 40 руб 98 коп (частный дом).

Карабашский кластер: 74 руб 37 коп (многоквартирный дом), 57 руб 42 коп (частный дом)

Кыштымский кластер: 63 руб 22 коп (многоквартирный дом), 48 руб 81 коп (частный дом)

О том, что тариф на обращение с ТКО не перевалит за сотню, ранее заявлял заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль.

— По предварительным данным, тарифы точно нигде не будут превышать 100 рублей. Думаю, максимальная отметка будет 90 рублей, может быть и меньше. Цифры в обсуждении, — заявил Сергей Шаль.

Пока неясно, чья возьмет. Тарифы на 2019 год примут в региональном министерстве тарифного регулирования в понедельник, 24 декабря.

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