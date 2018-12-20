Путин ответил журналистке из Челябинска: До 2024 года мы построим 200 мусороперерабатывающих заводов по всей России

Для Челябинска эта тема — особенно важная. Нашу, вторую по величине в стране свалку, в сентябре закрыли на рекультивацию. Отходы Челябинска везут на временный полигон в Полетаево. Постоянная площадка строится в Чишме.

Но львиная часть твердых коммунальных отходов (ТКО) должна перерабатываться. Значит, требуется огромная производственная инфраструктура: перегрузочные площадки, сортировка. В том же ряду — и мусоросжигательные заводы, отношение к которым у многих отрицательное.

Журналист ЧГТРК Яна Сконечная на большой пресс-конференции президента России 20 декабря в Москве спросила про судьбу мусора.

— Ни в одном городе России нет индустрии для сортировки и раздельного сбора. У меня есть коллега, которая раздельно собирает отходы. В итоге у нее вся квартира заставлена пакетами. Почему вопрос так сложно решить?

Что важно знать о строительстве мусоросжительного завода в Челябинске 00:00 00:00

— Ответ простой. Мы никогда этим не занимались, — сказал Владимир Путин. — Десятилетиями просто сбрасывали мусор в ямы. Никто не занимался переработкой, никогда. Страна ежегодно продуцирует 70 миллионов тон мусора. А девать его некуда. С развитием промышленности количество мусора увеличивается. В Тихом океане целые острова площадью с Францию плавают. А у нас просто сбрасывается на полигоны. Первое — нужно ликвидировать незаконные свалки, и второе — выстроить индустрию переработки. Вашу коллегу можно похвалить, это проблема для людей, настроенных на экологическое поведение. Регионы и муниципалитеты должны создать условия для раздельного сбора мусора и утилизации. Я понимаю людей, которые против строительства мусоросжигательных заводов. Надо, чтобы заводы не экономили на фильтрах, чтобы все было сделано по технологии. Как в Токио — там прямо в центре города стоят заводы, и запаха никакого нет. Это потому что технология соблюдается. До 2024 года мы должны построить 200 перерабатывающих заводов по стране.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/683135" frameborder="0"></iframe> Путин ответил на вопрос журналистки из Челябинска о переработке мусора.! другой источник

КОММЕНТАРИЙ

На слова президента Владимира Путина оперативно отреагировал губернатор Челябинской области:

— Президент отметил приоритет по ликвидации незаконных свалок, развитию современных технологий в индустрии мусоропереработки. Это свидетельствует о том, что предпринятые правительством Челябинской области шаги в текущем году были сделаны в верном направлении. Так, в Челябинске наконец-то закрыта крупнейшая свалка, хотя сделать это должны были еще в 1989 г. Это решение положительно скажется на общей экологической обстановке города. Неоднократно подчеркивал и еще раз повторюсь: считаю важным ставить перед собой задачу перехода на раздельный сбор мусора. А качественный переход на новую схему обращения с отходами должен этому поспособствовать, — заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.