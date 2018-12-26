Мужу машина, жене — кредит: пять непридуманных историй от юриста из Челябинска

Самые интересные сюжеты писателям подсказывает жизнь. Ничего и придумывать не надо: бери и записывай, если умеешь. Вот и у юриста из Челябинска Константина Костина накопилось столько поучительных историй, что на целую книгу хватит. С разрешения автора публикуем несколько из них.

КАК КАШПИРОВСКИЙ

Дело по разделу имущества после развода. Я представляю истца — бывшую жену. Перед судом инструктирую ее:

— Муж будет нести всякую чушь: мол, изменяла, любовников пачками водила — не ведитесь на провокации.

Она крайне удивлена. Развелись же из-за того, что у мужика оказалась вторая семья. Она-то как раз и ни-ни! И вообще — у нее муж приличный человек. «Не может он такое заявить!»

Начинается суд. Судья спрашивает мужа истицы, поддерживает ли он исковые требования? Муж: «да эта шалава всех мужиков в доме обошла, с какого теперь она половину квартиры хочет?»

Клиентка в шоке. Судья с каменным лицом: «Понятно, не поддерживаете».

После заседания клиентка говорит мне удивленно: «Да вы прям Кашпировский! Как узнали, что он будет такое кричать?»

Элементарно! Потому что все кричат!

Закончилось мировым. Мужик выплатил бывшей жене часть стоимости квартиры.

НИЧТО ТАК НЕ УКРЕПЛЯЕТ БРАК, КАК ИПОТЕКА

Снова про развод. Супруги делят зарегистрированный на мужа автомобиль, который, со слов клиентки, приобретен за 380 тыс. руб. А еще потребительский кредит в 300 тыс. руб., которые были потрачены на покупку машины.

Но по документам автомобиль стоил 100 тыс руб. А на что жена взяла кредит и куда его потратила — муж заявляет, что вообще не имеет об этом ни малейшего понятия. Суд встал на его сторону. Кредит остался полностью на жене.

Вот если бы взяли автокредит — проблем при его разделе не было бы. Или иной целевой займ. А ипотека вообще, я считаю, только укрепляет брак.

КАК МОШЕННИК МОШЕННИКА ПЕРЕМОШЕНИЛ

Думал, меня ничем не удивить. Ничего подобного!

Был утром клиент. Работодатель решил ему купить квартиру. Клиент походил по интернету, нашел подходящий вариант за 2,9 млн руб. Но решил еще и подзаработать на этом. Подговорил хозяйку квартиры указать в договоре 3,2 млн с тем умыслом, чтобы 300 тыс получить в виде кэшбэка.

Ок. Сделка проходит. Работодатель переводит бабло хозяйке. Новый владелец квартиры приходит к дамочке:

— А где мои 300 тысяч?

— Какие такие 300 тысяч?

— Ну мы ж договаривались!

— О чем это мы договаривались? В договоре — 3,2 млн. Я 3,2 млн получила, а ты получил квартиру. Больше мы ни о чем не договаривались.

Короче, чел хотел кинуть работодателя на 300 тысяч, а ушлая дамочка сама его кинула. Вопрос клиента ко мне: как ему теперь заполучить эти 300 тысяч?

"Вот ключи. А про деньги ничего не знаю"Фото: Евгения ГУСЕВА

ЛИКБЕЗ

Заходил сегодня клиент — девушка-студентка лет 20. Проблема не оригинальная — попала на лохотрон. Снимала комнату у дедка, заплатила за первый и последний месяц. Первую неделю было нормально, потом дедок стал пить, ругаться, материться, мол понаехали проститутки и т.д. Не выдержала — собрала вещи и свинтила. Естественно, не забрав деньги. Ни договора, ни расписок — ничего... Распространенная схема.

Написала заявление на мошенничество в полицию. Конечно же, получила отказ. С этим и пришла ко мне. Я объяснил девушке, что перспективы вернуть деньги близки к нулю по ряду причин. Девушка в ответ начала обвинять систему образования. Мол, что был бы такой предмет, как «правовая грамотность» — она бы, конечно, и договор составила, и расписку взяла и т.д.

Читаю копию того, что она отправила в полицию, а там: «ПрАшу прЕнять меры, мАшеНичИство» и т.д. У меня аж давление скакануло. Спрашиваю:

— А русский язык тебе в школе преподавали?

— Конечно!

— А почему ты думаешь, что если тебе не помогли уроки русского языка — то помогли бы уроки правовой грамотности?

Обиделась.

НЕПРАВИЛЬНО РАБОТАЮ

Неоднократно уже упоминал юридическую компанию со звучным названием «Юридическая компания», которая работала в Челябинске несколько лет назад. Собственно, работает она и сейчас, примерно раз в полгода меняя адрес и название.

Суть ее помощи клиентам заключается в том, что сотрудники составляют претензию за 19 тыс. руб. или исковое за 30 тыс. руб. Жалобы у них подешевле — от 12 тыс. руб. Я не знаю, возможно, для Москвы это нормальные цены, но точно не для Челябинска. Недавно была у меня клиентка с исковым о разделе имущества после развода, за которое она отдала... 58 тыс руб. За представление в суде они хотели еще 120 тыс. руб.!

Те писульки, которые они составляют, вижу регулярно. Клиенты сначала идут к ним, потому что реклама на каждом углу. А потом, когда судьи возвращают исковые типа «взыщите с ответчика денег, потому что я хочу денег», люди идут по другим организациям, в том числе и ко мне.

Мы с коллегами за головы хватаемся. Но ведь люди на это ведутся! У меня уже начало появляться подозрение, что я как-то неправильно работаю. Может, тоже стоит брать за любую писульку по 10 тысяч? Но мне такое совесть не позволяет. Я как-то исхожу из трудозатрат...

Впрочем, вчера я вообще обомлел. Пришла клиентка с просьбой заполнить исковое. Те деятели вконец обленились! За 30 тыс руб. они выдали ей образец, распечатанный из интернета. ЗА ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ!

Похоже, я точно неправильно работаю.

Константин Костин с одной из своих книг. Фото из личного архива героя материала.

ДОСЬЕ «КП»

Константин Костин

Занимается юридической практикой 8 лет. До этого работал исполнительным директором строительной компании. Но в годы кризиса в судах пришлось проводить времени больше, чем на стройплощадке. Так и затянуло.

Зато хобби у него самые что ни на есть творческие: дизайн, ювелирное дело и писательство. Константин выпустил уже больше 10 книг. По одной из них должны были снять фильм, но этому помешал экономический кризис. А один из рассказов Костина был напечатан федеральным издательством в сборнике с участием таких авторов, как, например, популярная Оксана Робски.