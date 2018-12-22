Дневник Деда Мороза по вызову: «Нанял водителя, купил шубу за 50 тысяч. Беру дорого»

— Юра зовут, 43 года — в самом расцвете кризиса среднего возраста. Больше ничего не пиши про меня, а то всех распугаешь в разгар «новогодки». Про работу, так и быть, расскажу. Не смеши, конкуренции не боюсь. У меня опыта — на сотню Дедуль хватит, — начал наш герой.

КТО ТЫ БЕЗ СВОЕГО КОСТЮМА

11 месяцев в году я продаю металл. Из конторы обзваниваю клиентов. А на вторую часть декабря железно беру отпуск и погнали. Начальство знает. Что поделать, когда я за праздники делаю почти две месячные зарплаты?

Оканчивал институт культуры. Поэтому принципы драматического представления, актерской игры и как грим наносить — знаю. Но со сценой не сложилось. В 90-е актеров как-то не очень жаловали, а продавали все, что можно было унести. Так я и отошел от высокого искусства. Потом все выправилось, и я решил подрабатывать.

КАК Я СТАЛ ВОЛШЕБНИКОМ

Встретил на улице одногруппника. Он в театре служит. У них тогда штатный Дед Мороз приболел. Остальные актеры либо не хотели после сказки еще и хоровод водить, либо не было подходящих. А я в самый раз — ростом под два метра, нога 47 размера. Платили около 500 рублей за выход. В день три спектакля.

После того сезона кафтан совсем истрепался. Они выкидывать хотели, а я забрал себе. Сносил в ателье, там подлатали, даже блестками покрыли. И в следующем сезоне стал работать на себя.

Сунулся в агентство праздников. Плюсы: заказы находят сами, могут выручить реквизитом. Но забирают половину от заказа себе. Могут подставить: сказать, что надо небольшое поздравление в офисе, приезжаешь, а туда все детей своих свезли и нужно полноценный утренник отрабатывать. За это тебе, конечно, никто доплачивать не собирается. А ведь все подарки нанесли, всем раздать, с каждым сфотографироваться. После таких подстав с конторами больше не работаешь. Они и не сильно грустят: другого найдут, который промолчит.

Еще вариант ходить по квартирам вечерами и предлагать поздравить за символические 500 рублей.

Актер говорит, что со Снегурочками проблем нет: в любом вузе кучу артистичных студентов рады подработать. Но тратиться на Снегурочку клиенты хотят редко.

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮ…

Сейчас я уже набрался клиентов и опыта. И посредникам со мной не выгодно работать. Цену себе знаю. В агентстве могут предложить поздравление Деда Мороза за 500 рублей. Представляю, что там будет за актер и костюм.

Сейчас беру за экспресс-поздравление 2 000-3 000 руб. Это 15-20 минут игры. В день таких до трех штук. В выходные утром из дома ухожу в шубе и гриме, а возвращаюсь затемно.

Встречаюсь я перед «экспресской» с мамой ребенка в подъезде. Растягиваю мешок, чтобы она кинула туда подарок, а она смотрит на меня непонимающим взглядом и потом выдает: «Я думала, за такие деньги вы и подарок свой принесете».

Еще отрабатываю пару десятков утренников. За годы работы находишь садики, которые стабильно позвонят тебе 1 декабря и скажут: «Юрий Николаевич, мы на вас рассчитываем». Плюс мелочи вроде корпоративов и праздников двора.

Кстати, в садиках начали запрещать нанимать актеров за родительские деньги. Знакомая директриса рассказала, что у них траур по этому поводу. Музработники, которые организуют в садиках праздники, в истерике. За десять дней до утренников все слетело. Они знали, что приду я и сделаю все качественно. Будут кого-то из родителей просить или по старинке: воспитательница переоденется.

На утренники запрещают звать артистов за деньги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

…И СКОЛЬКО ТРАЧУ

Отработав пару сезонов, я заказал на пошив хороший костюм. Вышло за 50 тысяч. Можно китайский в десять раз дешевле купить. Еще:

Валенки — 2 000 руб.

Посох — 1 200 руб.

Запасные варежки и шапка — 2 000 руб.

На бороду я потратил еще пять тысяч. Ее сшили из трех. Бывают из натурального волоса бороды. Стоят 20 тысяч. Но у меня синтетическая: дешевле и можно стирать.

Наигранно звучит, но я очень люблю свою работу, поэтому денег не жалею. Клиенты постоянно говорят: кто, если не ты? В одной семье, которая звонит каждый год, ребенку было два года, когда я пришел первый раз. В этом ему уже 11 лет, и он до сих пор верит. А как иначе, когда к тебе приходит один и тот же Дед Мороз и заряжает настроением?

Костюм сшит под меня. У шуб часто рукава широченные. Не шибко хочется, заходя в квартиру, грохнуть дорогущую вазу. Очень теплый. Два года назад три часа в -30 на центральной площади отработал и не продрог. Мамочки мимо проходили и вздыхали: «Бедный дедушка, как же ему холодно…». А у меня под шубой еще горнолыжный костюм, термобелье. Мне жарко было!

Как-то выхожу после поздравления в подъезд, а за мной родитель. Идейным оказался и спрашивает с наездом: «Чего кофтан не синий? Красный это Санта-Клауса, это все от америкосов». Я отшутился и быстренько ушел.

Сейчас много поверий. Кто-то говорит, что Снегурочка не блондинка, а брюнетка. И вообще она не внучка, а дочка Деда Мороза. Это можно бесконечно придумывать, ведь это фольклор.

ДАРИЛ КОНСТРУКТОР, «АЙФОН» И НОЖ

В последние дни перед 31 декабря я нанимаю водителя. Своей машины нет, в транспорте перемещаться невозможно: тут же одежду испачкаешь. Да и не успеть по всему городу.

С собой на поздравления я ношу три мешка для подарков. Столько всего задаривают, что одного не хватит: снегокаты, телефоны, конструкторы…

Игрушки остаются неизменны много лет: девочкам — куклы, мальчикам — лего. Конечно, добавились новые, вроде свинки Пеппы или кукол ЛОЛ. Один раз я дарил живого щенка. Был канат для перетягивания, гитара. Один родитель подарил сыну набор охотника: нож и пневматическое ружье. Надеюсь, у них сейчас все хорошо. Пару раз просили прийти к ним с елкой, чтобы вся семья нарядила.

Последние новогодние недели у Дед Морозов забиты: каждый день утренники и вызовы на дом.

Большинство детей в меня верит. Но интернет портит. Был ребенок, который «нагуглил» перед моим приходом что меня не существует. Но я ловко выкрутился: по-философски объяснил, мол, Дед Мороз — это образ, и может, его и не существует (что конечно же неправда), но это символ всего светлого в мире.

Одна девочка после того, как я достал подарки, так прониклась всем, что притащила копилку и высыпала мне горсть монет:

— Дедушка, вот возьми денежку, а то тебе на подарки другим ребятам не хватит!

КАК СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК НЕ ПЛАКАЛ И ПОВЕРИЛ

Чаще всего семьи кооперируются, собираются у кого-то и зовут меня. Когда прихожу, играю не только с детьми. Всю семью включаю в игру всех вплоть до бабушек. Если кто-то из детей боится, то просто переключаешься на других. Тот видит, что со мной весело, и любопытство берет верх. Хотя нельзя робких детей против воли толкать — всему свое время.

Козырь в рукаве, а точнее кармане — мандаринка или яблоко. Таким мини-презентом можно привлечь внимание: «Иди сюда че дам!». Раньше носил конфеты. Как-то одна мама неприятным тоном на прощание бросила: «Спасибо, конечно, но мы не даем детям сладкое» и вместе с купюрами отдала карамельку.

Ребенка надо готовить. За месяц пишете письмо и проговариваете: будешь стараться и хорошо себя вести, Дедушка исполнит желание. Когда я прихожу и ухожу: машет мне в окно.

Когда работаешь, надо говорить нараспев, вставлять загадки и прибаутки. Важная часть имиджа: показываешь детям, что ты не просто актер, которого можно игнорировать и плохо себя вести, а волшебник, с которым лучше не баловать. Ведь только волшебник может быть большим как я и странно разговаривать.

Заказать Деда Мороза стоит от 500 рублей и до... Зависит от артиста и даты.

ДЕД МОРОЗ ЗАКОДИРОВАЛСЯ

В прошлом году позвонили девчонки, которые готовили девичник подруги и спрашивают:

— Нам в сауну нужен Дед Мороз. А еще можете стриптиз?

— Конечно могу, только вам вряд ли понравится — уже года не те…

— Да нам так, в шутку…

Оказалось, что они так сэкономить хотели. Мужики-стриптизеры дороже Деда Мороза берут. А невеста обязательно просила танец, вот они и решили сэкономить и разыграть ее. Но я отказался. Все по той же причине — очень люблю свою работу. Дед Мороз — это светлая сказка, а тут какая-то чернуха.

Работал в комплексе, где три ресторана. В каждый нужен выход Мороза и еще отдельно к детям отдыхающих. Заведение не поскупилось и позвало меня и еще одного актера. Я свои выходы отработал, переодеваюсь, и забегает администратор: «Караул, там твой напарник на втором этаже валяется». Побежали туда.

Картина: на лестнице сидит Дед Мороз в одном валенке, пытается стянуть второй, шапка набекрень, кусок бороды во рту, из кармана бутылка початая, которую у гостей со стола стащил. Мы его подмышки и в подсобку для артистов. А от него перегаром. Сбегал, за него выход сделал.

Оказалось, что он долгое время в завязке был. А тут как-то получилось, что пивка перед работой тяпнул, сюда приехал — еще налили стопочку. Его и развезло.

На какой-то неприятной ноте мы с тобой разговор заканчиваем. Знаешь, молодые не верят в Деда Мороза. А когда у них появляются дети, снова начинают. И важно им это дать. Как-то в соцзащите собрали бабушек с района с Новым годом поздравить и меня позвали. А я вижу, как у них в глазах все ярче горит, когда с ними ласково: «Внученьки, расскажите, как год провели?».