2018-12-22T11:17:37+03:00
Дом. Семья

Делаем елочный букет: мастер-класс от челябинского профи

Как быстро и красиво собрать новогодний букет [фото]
Ольга КАРПОВА
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Такую красивую композицию вы можете сделать своими руками за пару часов. Фото: Екатерина ПАШНИНА.Такую красивую композицию вы можете сделать своими руками за пару часов. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Да Нового года еще целая неделя. Как раз время украшать квартиру или рабочее место. Даже если у вас есть елка, наша поделка лишней не будет. Минимум усилий, зато какая красота.

Лучше заняться изготовлением новогоднего букета вместе с детьми. Хорошо проведете время.

Итак, начали!

Елочные ветки соберите в лесу или купите на базаре. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Елочные ветки соберите в лесу или купите на базаре. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Коробочки продают в цветочных магазинах. Покрасьте ее художественным акрилом или меловыми красками. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Коробочки продают в цветочных магазинах. Покрасьте ее художественным акрилом или меловыми красками. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Трафарет скачайте в Интернете, вбив в поиск «Фраза леттеринг». Нанесите его через простую копирку и обведите буквы краской. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Трафарет скачайте в Интернете, вбив в поиск «Фраза леттеринг». Нанесите его через простую копирку и обведите буквы краской. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Для украшения подойдут конфеты, шишки, сушеные дольки лимона и игрушки. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Для украшения подойдут конфеты, шишки, сушеные дольки лимона и игрушки. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Специальная губка Оasis пропитывается водой и в целлофане помещается в коробочку. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Специальная губка Оasis пропитывается водой и в целлофане помещается в коробочку. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Веточки разной длины помещаем в губку. Игрушки нужно наклеить на деревянные палочки и тоже воткнуть в губку. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Веточки разной длины помещаем в губку. Игрушки нужно наклеить на деревянные палочки и тоже воткнуть в губку. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Такую красивую композицию вы можете сделать своими руками за пару часов. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

Такую красивую композицию вы можете сделать своими руками за пару часов. Фото: Екатерина ПАШНИНА.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Традицию зажигать новогодние фейерверки, ставить елки с украшениями ввел в России Петр I.

1 января 1700 года, в ознаменование начала нового столетия в каждом дворе приказано было пальнуть из пушек или из ружья трижды.

При Петре I многие по старинке отмечали Новый год 1 сентября, при этом, однако, не осмеливаясь нарушать и царский указ. Поэтому праздновали Новый год дважды.

Сейчас новогодняя ночь приходится на конец Рождественского поста, а тогда Рождество праздновали 25 декабря.

Каждые 128 лет разница между юлианским и солнечным календарями составляет ровно сутки. К 1918 году Россия изрядно «отстала» от остального мира, и 24 января 1918 года мы перешли на новый календарь.

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