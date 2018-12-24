Как в Челябинской области от волшебного посоха пять Снегурочек забеременело

Почему кругом дед Мороз, да Дед Мороз? Снегурочки вот считают, что они главнее. И их больше любят.

Как отвечать на приставания нехороших мальчиков и сколько окупается новогодний наряд, рассказали нам внучки Деда Мороза.

ДЕД МОРОЗ ДЛЯ 50 ЖЕНЩИН

Рассказывает Снегурочка Наталья:

— Была у нас пора безудержных корпоративов. На одном из таких компания из 50 женщин попросила меня подождать Деда Мороза в машине. Мол, Снегурочка им на празднике не нужна. А дед Мороз у меня был молодой, холостой. Долго ждать его пришлось. Пока каждую обошел, посохом дотронулся, заморозил, да отогрел… Выбежал он от них, шапка набекрень. Это был его самый запоминающийся праздник!

Но для Деда Мороза это редкий случай, а вот Снегурочку никогда с корпоратива отпускать не хотят. Пристают, телефончик просят. Я не отказываю: но говорю: спросите у нашего администратора и звоните утром — приедем. Но утром почему-то уже никто не звонит.

Фото из архива КПФото: Олег РУКАВИЦЫН

Еще мы проводили много новогодних корпоративов у прокуратуры, следственного комитета и других серьезных структур. Вы знаете, это самые веселые и безбашенные люди!

С детьми тоже приколы были. Приехали мы как-то девочку поздравлять, а папа нам в мешок машинку на пульте управления кладет. Шестилетняя принцесса в длинном платье. Глазками хлопает, стих длиннющий читает… В общем, тонкая натура. Думаю: как же мы ей сейчас машину-то дарить будем. Но когда она увидела подарок, в мгновение преобразилась. Скинула с себя этот принцессный образ. Побежала показывать нам свою коллекцию моделек автомобилей. Сказала, что автомехаником хочет стать.

Однажды нас вызвала мама с годовалым ребенком. Малышу вообще не до Снегурочки с Дедом Морозом было. Зато женщина так зажигательно со мной отплясывала! А дед Мороз стоял, очарованный ее кормящей грудью.

Я считаю, что Снегурочка главнее Деда Мороза. Она задает тон праздника, подготавливает детей к встрече с дедушкой. Если Снегурочка плохо сработает, уже и не важно, какой там Дед Мороз!

ВОЛШЕБНЫЙ ПОСОХ

Рассказывает Снегурочка Ульяна:

— У нас в магнитогорском Дворце пионеров работал Дед Мороз с волшебным посохом. Кто за него подержится — тут же беременеет. Так пять Снегурочек в декрет ушло.

В итоге этот посох даже спрятали от греха подальше. Надоело каждый год новую Снегурочку искать. А началось все с того, что Деду Морозу сшили новый наряд. Старый посох с красной мишурой к серебристому тулупу не подошел. Смастерили новый — добротный, из березы. Обклеили блестящей бумагой, звезду яркую приклеили для солидности. Вот тут и началось...

Снегурочка Марина и волшебный посох, благодаря которому она и еще пять девушек стали мамами

При этом у самого Деда Мороза детей не было. Это он и решил, что все дело — в новом посохе. Говорил, мол, два десятка лет отработал, и тут вдруг такая напасть. А Снегурки счастливы.

— Меня никто не предупредил, что посох волшебный, — рассказала экс-Снегурочка Марина Рахманина. — К тому времени у нас с мужем уже было восемь детей, но все они приемные. Поэтому, когда после Нового года выяснилось, что я беременна, мы страшно обрадовались. Жду не дождусь, когда можно будет снова за посох подержаться.

— Очень много сейчас дедов Морозов и Снегурочек, потому что это выгодно. Я свою карьеру Снегурочки уже завершила, но помню до сих пор, какая хорошая кучка денег всегда перед праздником прилетала, — продолжает Ульяна. — Историй в копилке много: веселых и грустных. Например, на одном празднике мы доставали детям подарки из мешка. Кому — большой блестящий джип на пульте управления, кому куклу Барби с гардеробом, а двум близняшкам родители почему-то купили обыкновенные подушки. Девочки взяли их, а сами продолжают смотреть на нас: мол, неужели это все? Неудобно было.

А одна малышка, прикоснувшись к посоху, пожелала выздороветь. Через неделю мы узнали, что ее выписывают из онкодиспансера.

На корпоративах у нас иногда появлялись конкуренты. Например, как-то мы поздравляли сотрудников полиции. Один из сыщиков возомнил себя снежинкой. Он повязал вокруг себя штору с ресторанного окна и хотел всеобщего внимания. В итоге мы отправили его погулять на лыжах (это конкурс такой) и провели свою программу.

"Девушка, куда же вы? Посох-то волшебный!"Фото: Олег УКЛАДОВ

«А НУ-КА НАДЕНЬТЕ БАХИЛЛЫ!»

Рассказывает Снегурочка Анастасия:

— Началось все с того, что три года назад муж сказал мне: «А давай купим костюмы, поработаем Дедом Морозом и Снегурочкой. Прикольно же!» Он у меня очень активный человек. Так как мы работали не очень много, у нас не было поставлено это на поток, и каждое выступление было для нас особенным.

Мы же прямо с улицы заходим: Дед Мороз в валенках, я в туфлях по снегу от машины добегаю. Помню, как приехали к одной семье поздравлять, а у них ковры белые. И глава семьи нам такой: «А ну-ка бахилы оденьте!» А Дед Мороз мой стройный под тулуп дутую куртку надевал, чтобы потолще выглядеть. Ему в этом обмундировании не нагнуться даже. Я пока ему на валенки бахилы натянула, с меня семь потов сошло. А Дед Мороз в это время что-то детям рассказывает. Смешно вспоминать.

Снегурочка Анастасия. Фото из личного архива Снегурочки.

Все семьи и все дети разные. Как-то нас пригласили в коттедж поздравлять компанию подростков. И вот достаем мы им из мешка подарки, заготовленные родителями, а они такие: «Ну блииин. Я вообще другое хотел».

Но, в основном, семьи, которые приглашают Деда Мороза со Снегурочкой, очень активные и открытые. Часто взрослые сами водят с нами хороводы и песни поют.

Работа Деда Мороза и Снегурочки, как и любая другая, имеет свои издержки. Конечно, пять — семь выступлений в день выматывают. Как-то раз мы после последнего выступления 31 декабря мчались домой, чтобы успеть отметить Новый Год, и забежали в квартиру уже под бой курантов.

МАЛЬЧИКИ ЛЮБЯТ СНЕГУРОЧЕК

Рассказывает Снегурочка Аля:

— В прошлом году я подумала: а почему бы не побыть Снегурочкой? Я детей люблю, пою, и внешность подходящая. Дедом Морозом стал друг семьи. Костюмы выбирали долго, чтобы по всем канонам, красивые. Дед Мороз сам себе посох сделал, да не простой, а волшебный — светится, когда детки попросят. Это он светодиоды и кнопочку как-то незаметно там пристроил. Стоимость костюмов мы отбивали две недели — то есть почти весь наш первый сезон.

Работаем мы только с детками. И вот запомнился случай, когда ехали поздравлять девочку, а оказалась женщина лет 40. Это ей муж такой интересный сюрприз сделал. Хотел, чтобы она вспомнила детство. До последнего не раскрывал секрета ни ей, ни нам. Женщина была приятно удивлена. Она с нами и пела, и стихи рассказывала. Очень душевно все прошло!

Снегурочка Аля. Фото из личного архива Снегурочки.

Была девочка, которая так нас ждала, что заранее нарядилась и села у порога на тубареточке.

А была малышка, которая сильно боялась Деда Мороза, хотя он у нас очень добрый. Бегала от него по всей квартире. И как я ни уговаривала ее, не захотела к нему выйти. Пришлось дедушке на кухне тихонько посидеть, а я всю программу на себя взяла.

— Не обидно вам, что Дед Мороз всегда главный?

— А вот многие дети больше любят и ждут Снегурочку. Чаще всего это мальчики. Как-то мы приехали поздравлять компанию детей, а там одни мальчишки. Окружили они меня, обнимали, целовали…

— Взрослые мальчики лет так тридцать с плюсом, наверное, тоже пытаются заполучить внимание Снегурочки?

— Тоже, бывает, проявляют симпатию, — смеется Альфия. — Пытались увлечь в свою компанию. Но Дедушка Мороз всегда на чеку. «Нет, нет, — говорит. — Моя Снегурочка. Не отдам». Бывает, и за стол нас с дедушкой пытаются усадить, налить рюмочку. Но мы никогда не соглашаемся. От программы не отступаем.