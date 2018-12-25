Опасный питомец: в Челябинской области медведь разодрал охотника, который приютил его еще медвежонком

С медведем дружись, а за ружье держись — гласит пословица. ЧП случилось вечером 24 декабря в частном секторе города Озерск в Челябинской области. Соседи глянули через забор к местному охотнику и увидели тело 41-летнего хозяина на снегу. А рядом расхаживал медведь.

Этого мишку соседи знали. Зверь жил в сарае охотника почти пять лет. Южноуралец нашел его медвежонком в лесу и взял домой. Раньше проблем с поведением у животного не было. Помимо хозяина, он убил еще двух собак.

— Мы знали, что у охотника мишка живет, но особо никто не распространялся. Тот сначала боялся, что его накажут. Звонил в цирк, по зоопаркам, чтобы взяли медвежонка, но не получилось: везде медведей в избытке. Смирился и стал растить, — рассказывают соседи.

ПОЧЕМУ НАПАЛ МЕДВЕДЬ

В тот вечер к дому вызвали полицию. Приехал обычный наряд постовых. Видят, что дело плохо, достали табельное оружие и застрелили животное.

— Медведь представлял угрозу жизни и здоровью граждан, поэтому решено было его обезвредить, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

По факту ЧП проверку проводит Следственный комитет РФ.

Местные предполагают, что медведя обуяла ярость из-за того, что он не впадал в зимнюю спячку. Ведь все знают, что неспящий медведь зимой — опасность. Но специалисты отмели эту версию.

— Бурые медведи впадают в спячку от того, что нет еды и день короче. Конечно, если он проснется зимой, а вокруг ни еды и идти некуда — он будет злым. Но в зоопарках и цирках, где еда и тепло круглый год — они не засыпают, — рассказывает организатор экскурсий Челябинского зоопарка Любовь Кадомцева.

Также зоолог напомнила, что изымать животных из дикой природы — плохая идея.

— Но если взяли, то нужно правильно воспитывать. Как с ребенком: никакой агрессии, только добрым словом. Притом следует держать дистанцию. Это дикие животные, и они подвержены разным настроением и могут себя не контролировать. Нужно считывать настроение. Чаще всего в подобных трагедиях люди виноваты сами: нужны серьезные знания, чтобы растить дикого зверя.

КОММЕНТАРИЙ ОХОТНИКА

— Дикий хищник будет милым пока маленький, а когда вырастет — беды не миновать. Все охотники знают, что ни в коем случае нельзя забирать детенышей. Во-первых, это опасно для вас. Рядом может быть медведица. Во-вторых, о таких случаях нужно сообщать в министерство экологии, а там разберутся: брать животное под охрану или он выживет в дикой природе, — говорит руководитель Союза охотников и рыболовов Челябинской области Валерий Ческидов.

Часто бывает, что к владельцам медведей, которые ищут им дом, наведываются черные перекупщики. Представляются сотрудником цирка или зоопарка. На деле же убивают животное. Шкуру медведя превращают в ковер, который стоит около 80 тысяч рублей. Без проблем можно найти мясо — корейка медведя идет от 2 500 руб/кг.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06