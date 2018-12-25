Билет в Таиланд без вылета из города

Студия тайского SPA Thai Lotus — это уголок райского Таиланда в шумном мегаполисе. Аутентичный интерьер, расслабляющая музыка и ароматы, опытные мастера из древнейших массажных школ Таиланда позволяют гостям забыть о заботах, оставленных за стенами Студии.

В SPA-меню Студии Thai Lotus более 40 расслабляющих, оздоровительных программ и SPA-ритуалов по уходу за лицом и телом. Все они разработаны с учетом традиционных тайских методик и выполняются настоящими мастерами из Таиланда.

Сертификат в Студию Thai Lotus — идеальный подарок к Новому году. Вы дарите не просто сертификат, а волшебные впечатления от тайского SPA, расслабление и хорошее самочувствие.

Специально к Новому году в Студии Thai Lotus запустили акцию: при покупке сертификата второй, равный по стоимости, вы получаете в подарок.

С учетом этого предложения программа для ног будет стоить всего 850 рублей, традиционный тайский массаж для всего тела — 1300 рублей, нежный SPA-программа с аромамаслами или стоун-терапия с горячими камнями — 1700 рублей, а комплексный SPA-ритуал на два с половиной часа — 3100 рублей.

В качестве подарка вы можете выбрать сертификат на любой массаж или SPA-ритуал Thai Lotus или же предоставить выбор гостю, подарив сертификат на сумму от 500 до 50 000 рублей.

Студия Thai Lotus

г.Челябинск. ул. Каслинская, 101Б;

Тел.: (351) 222-00-30.

chel.promo.thailotus.ru

ВКонтакте

Instagram

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

На правах рекламы.