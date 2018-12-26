Не говорите, что не слышали: модные тренды во внешности на ближайший год

Новый 2019-й только топчется на пороге, а «Комсомолка» уже знает, какие прически, макияж и маникюр будут самыми модными в наступившем году. Некоторые тенденции будущего можно переносить в реальность уже сейчас, а вот часть устаревших трендов-2018 уже пора отправить забыть. Разберемся подробнее вместе с экспертом, стилистом, технологом Loreal Professionnel, чемпионом Уральского региона по парикмахерскому искусству, директором салона красоты #Tuning_Studia Натальей Тюниной.

Наталья Тюнина

Тренды причесок 2019: выглядеть блестяще

Новогодние праздники и корпоративы — это волшебная пора, когда мы можем примерить на себя гиперболизированные, маскарадные образы. Поэтому не стоит стесняться в экспериментах со своей внешностью.

В 2019 году в моду вернется эффект гофре, только не по всей голове, а лишь как элемент прически. Возвращаются проборы, позволяющие сделать объемную челку в стиле 90-х годов.

— То, что было модно в девяностые, придет в 2019 год, только не так гиперболизировано: сейчас это будет с эффектом мягкости и натуральности, — говорит наш эксперт.

Градуированный боб — писк 2019 года! В тренде будут и очень короткие стрижки, под машинку, в стиле мужских. Это выбор креативных девушек, но такая стрижка сделает их самыми модными в новом году.

Что касается цвета волос — в тренде эффект шиммера. Это здоровый, глянцевый блеск на волосах. Такой эффект можно создать как с помощью новых оттенков красителей, так и с помощью стайлинговых средств.

В салоне красоты Натальи Тюниной вам создадут любые образы — от классических до ультрамодных — подбирая прическу, окрашивание или стрижку под структуру волос и характер их обладательницы. Мастера салона постоянно участвуют в конкурсах профмастерства и завоевывают достойные награды.

Ухоженные волосы и роскошный образ — самый желанный подарок к Новому году для любой красотки!

г.Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 157. Запись по телефону: 8(951)750-28-22.

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Тренды маникюра 2019: цвет настроения — розовый коралл

Законченный новогодний образ невозможно представить без изысканного маникюра и аккуратного педикюра. Всем красоткам Челябинска в салонах KABINETKRASOTY выполнят роскошный уход за руками с использованием профессиональной косметики и инструментов.

В предновогодней суете не знаете, как выкроить время на маникюр и педикюр? В салонах KABINETKRASOTY это можно сделать одновременно! Сразу два мастера деликатно, бережно и аккуратно обработают ваши пальчики и нанесут покрытие всего лишь за пару часов. Кстати, в салонах KABINETKRASOTY представлена, пожалуй, самая широкая в городе палитра оттенков: украсить свои ноготки можно под любой наряд. А подчеркнуть атмосферу волшебства можно с помощью оригинального оформления ногтей блестками или рисунками. Стойкие покрытия — это именно то, что нужно перед долгими праздниками. Внимание: только до 30 декабря 2018 года при выполнении маникюра в салоне на улице Героя России Александра Яковлева, 7 — дизайн ногтей в подарок! Слайдер-дизайн, градиент блестками, битое стекло, камифубуки, хлопья Юки, переводная фольга, дорожка из страз, «колечко» из страз, ракушка, шестигранники, ромбы — новогодней фантазии нет предела!

О красе ногтей заботятся не только милые дамы, но и джентльмены. Ухоженные руки и ноги мужчины — показатель успешности и часть имиджа современного человека. Салоны KABINETKRASOTY приглашают представителей сильного пола на комплексный уход за кожей, кутикулой и ногтевой пластиной. В услугу входит: дезинфекция, обработка стоп и рук, ногтей и боковых валиков, придание формы ногтям, легкий массаж с кремом, обработка и увлажнение.

Салоны KABINETKRASOTY находятся в двух районах города: скорее отправляйтесь на процедуры и подарите себе красоту и ощущение сказки. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (951) 115 42 22.

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Эффект шиммера в следующем году присутствует во всем: в одежде, аксессуарах, прическах, макияже и, конечно же, маникюре.

Институт цвета Pantone Color Institute определил цвет 2019 года: livingcoral или розовый коралл! Поэтому можно смело экспериментировать со всеми оттенками этого цвета: от нежно-розовых до терракота и красных тонов. Хотя при этом не стоит забывать о контрастах: на фоне бирюзовых, зеленоватых и светло-голубых и слегка желтоватых оттенков livingcoral будет смотреться особенно вкусно.

— Смело используйте это сочетание цветов в одежде, маникюре и макияже. А можно и волосы покрасить в такой цвет. Смело и ярко! Не правда ли? — резюмирует наш эксперт.

Об уходе замолвите слово

В новогодние каникулы, когда мы отправляемся друг к другу в гости, и обильно угощаемся праздничными блюдами, неизменно возникает вопрос — как выйти на работу красивой?

Салон красоты и косметологии «Леди’С» подготовил для жительниц мегаполиса целый комплекс услуг по уходу за лицом и телом с использованием линейки профессиональной косметики .

Процедуры приятны не только результатом, но и самим процессом. Так приятно расслабиться в атмосфере релаксирующей музыки и ароматов косметических средств. Умелые руки специалиста в это время поухаживают за кожей лица, шеи и декольте: очистят, сделают массаж, нанесут маску и сыворотку.

В салоне можно сделать несколько видов пилинга — это настоящий прорыв в сфере омоложения. С помощью данной процедуры можно очистить и сократить поры, избавиться от морщин и пигментных пятен, а также насытить кожу витаминами и микроэлементами. В «Леди’С» используют профессиональное оборудование и современные аппараты и могут подобрать уход под индивидуальные особенности кожи.

А с помощью массажа можно сократить объемы тела, избавиться от эффекта апельсиновой корки и подтянуть фигуру без изнуряющих диет и тренировок.

Будьте прекрасны в новом году!

Салон красоты «Леди’C»

г.Челябинск, ул. Свободы, 145;

Тел.: (351) 263-10-85, 270-24-00;

Режим работы: пн.- сб. — с 9.00 до 20.00, вс. — с 9.00 до 18.00, без перерывов и выходных.

lady-c.ru

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