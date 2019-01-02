Откровения преподавателя вуза: «На взятки часто толкает деканат, а студенты и не против»

В преподаватели идут люди без амбиций большого заработка. У девушек все понятно: комфортная работа без рисков. Повезет, если хорошо вышла замуж. А нет, так ничего страшного. Парни косят от армии на время аспирантуры. Среди преподавателей единицы работают во благо науки. Еще мужиками движет тщеславие. Престижно быть ученым мужем, а не менеджером салона сотовой связи.

С семьей живем небогато, но не бедствуем. Как в любой профессии — все зависит от человека. Многие без проблем рассчитались с ипотекой, купили машину. Семья коллег гоняет в Европу три раза в год.

Большая статья доходов — репетиторство. В шутку сравниваем себя с теми, кто делает реснички-ноготочки. Сначала работаешь задешево и набираешь базу клиентов. Оптимально взять десять человек на год. Кто-то берет и по 20 школьников. Особенно повезло преподавателям русского языка. Ведь его сдают все ученики. С каждого 1 500 руб. в неделю за пару занятий. Итого за десять детей — 60 000 рублей в месяц.

Репетиторство — это трудно, ко всем разный подход. Одному ребенку дотянуть с 90 до 100 баллов на ЕГЭ, а другой едва набирает 20 и ему нужно вытащить минимум. Еще и родители прессуют: ты занимался, и где результат? Когда видишь, что будет непросто, лучше после первых занятий тактично отказать.

КАКОЙ ФАКУЛЬТЕТ БОГАЧЕ

Работаю в двух вузах. В одном ставка, в другом половина. Ставка — это в среднем 25-30 тысяч. Стараюсь не афишировать вторую работу, дабы не было проблем. Твой начальник — декан — может возмутиться. Хотя чаще все понимают, что это просто деньги.

Есть тарифная сетка: доплачивают за кандидатскую, звание, должность. Самое высокое — профессор. В столице средний оклад преподавателя как у наших профессоров — 40 тысяч. Если у тебя хорошие научные публикации — в Москве будешь получать до 120 тысяч.

Есть месячная премия. На гуманитарных факультетах мизерная. На юриспруденции, где высокий набор платников, она может равняться окладу.

Еще способ получить прибавку — грант. Лучше всех живут физики и химики. Там самые больше гранты — около 10 млн рублей. Но нужно собрать команду и заниматься исследованиями. Часть гранта вы вправе потратить на зарплату.

Чтобы узнать благосостояние факультета, достаточно прийти на пару и посмотреть смартфоны группы.Фото: Алексей БУЛАТОВ

ФИЗРУК ВЫНУЖДЕН СТАВИТЬ ЗАЧЕТ ЗА ЯЩИК ПИВА

С очередного экзамена вышла со звенящим пакетом. Такие подношения бывают частенько, причем по инициативе студентов. Но у меня алиби: я не пью, оставляю все на кафедре, пусть коллеги на праздник откроют. Про физрука несколько лет ходит слух, что ставит зачет за ящик пенного. Всему виной один парень, который когда-то решил таким способом сдать. Сарафанное радио разнесло. Но это не значит, что зачет нельзя сдать своими силами.

Взятки деньгами напрямую берут редко. Чаще опять же студенты выходят с инициативой. Через посредника, какого-нибудь компанейского преподавателя просят поговорить с тем, кому нужно сдать.

Часто инициатором мзды выступает деканат. А студенты и не против! Коробку бумаги, картриджи принтера, чайник на кафедру. Все от нехватки финансирования. Домой такое никто не забирает.

Раньше на защиту диплома комиссии накрывали стол. Чем богаче факультет, тем изысканнее были угощения. Иногда даже диктовали старостам набор: красного-белого пару бутылок, коньяка, пироги. А сейчас все жестко: упаси бог студентов принести на такое мероприятие хоть что-то. В прошлую сессию выпускали группу. Те без задней мысли накупили продуктов. Приносят в кабинет, раскладывают. Забежали преподаватели и такой шум подняли. Жалко студентов было: «Мы же от чистого сердца, понимаем, что традиция такая, нам выпускники рассказывали».

Монахами преподаватели были только в XIV веке. Все же люди: собираемся с друзьями, сидим в кафе. Хочется поделиться этим в соцсетях. Тут проблема: как это воспримут студенты. Перед сессией устраивают набег на твою страницу, пролайкивая каждую фотку. Поэтому некоторые закрывают профили и добавляют только коллег. Кто-то наоборот использует в рабочих целях: выкладывает задания, оценки групп.

Впрочем, и нам соцсети мешают воспринимать студентов. На парах мальчики в аккуратных пиджачках, девочки чуть ли не с бантиками. А вчера все голыми бегали на вписке в сауне.

Преподавателя легко уволить.Фото: Алексей БУЛАТОВ

УВОЛИТЬ НАС ЛЕГКО

В вузах нет места молодежи. Большинство преподавателей выносят из университета вперед ногами. Не припомню никого, кто по достижению пенсионного возраста сказал: «Надоело, до свидания».

При всем отсутствии вакантных ставок, руководство старается подбирать преподавателей с репутацией, а не абы кого за малые деньги.

Плюс работы — свободный график. Бывает, отведешь пару и свободен весь день. Может получиться так, что в семестре тебе вообще не поставят пары, но зарплату будешь получать. Допустим, твоя нагрузка 800 часов в год. Тебе в первом семестре поставили три пары в день, и ты норму выполнил. Такое редко, но бывает. Часто с теми, кто ведет общие дисциплины: философию, историю на непрофильных факультетах. В первом семестре отвел у половины вуза курс и свободен. Но в основном деканат стремится равномерно распределить нагрузку.

Преподавателям приходится вести неожиданные для себя предметы. Сверху пришла разнарядка: в учебном плане должен стоять предмет «История флага Византии». Сначала спрашивают по-хорошему: кто возьмет предмет? Потом принудительном назначают. Мало того, что предмет незнакомый, так еще приходится перерабатывать.

За часы сверху не платят. Можно встать в позу и требовать денег, но скорее всего это будет твой последний год в вузе. Сейчас преподавателей переводят на трудовые договоры, сроком на год. Его просто не продлят по формальной причине.

ЛЮБОВЬ И ХАРАССМЕНТ В ВУЗЕ

Недавно еще одна парочка с кафедры сыграла свадьбу. К служебным романам относятся положительно. Люди семейные — они спокойнее, да и все понимают, что когда проводишь на работе большую часть жизни, где как не здесь искать пару. Единственная оговорка: родственники не могут находиться в подчинении друг у друга. Жена декан, а муж завкафедрой — нельзя. Запрет идет от антикоррупционного законодательства.

А вот отношения преподавателей и студентов другое дело. Если все взаимно — никаких проблем. Главное, чтобы вели себя прилично. А то бывает преподаватели излишне настойчивы со студентками. Один любит подсаживаться к девушкам и наглаживать по коленке. Такое осуждается и пресекается.

Студентки тоже хороши. Оружие годами не меняется: декольте и заигрывания с преподавателями. Иногда реагируют жестко: «Вы же не ляжками сдавать пришли».

У меня на лекции две студентки начали демонстративно целоваться и наглаживать друг друга. Понимаю, что это была чистой воды провокация. Сделала вид, что не заметила. Хотя это выглядело глупо, конечно, ведь делали они это долго.

Вопиющий случай был: препод пригласил студента в гостиницу. И тот пришел. После пары бокалов педагог ушел в душ, а когда вышел в чем мать родила, в номере сидели люди в погонах.

Зарплаты преподавателей в столице и провинции отличаются в несколько раз.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

ГОПНИКИ, ПЛАКСЫ И ЭКСТРАСЕНС

Вчера после пары опять задние парты были усыпаны шелухой семечек. В вузы приходят учиться много гопников. На факультетах менеджмента и экономики таких «залетных» больше. Зачем таким тратить деньги родителей на учебу и ресурсы вуза? Объективно, им было бы лучше пойти работать.

Бороться с такими бессмысленно. Добьешься их отчисления, они пойдут заплатят в другое место. Поэтому лучше свести контакт на минимум. Договориться: ты не ходишь на лекции и получишь свою тройку.

Отчислить за хамство преподавателю нельзя. Только за успеваемость. Мы очень ограничены. Ребенок может пнуть учителя, но педагог ребенка — никогда. Он сразу будет проигравшей стороной. Даже если защищался.

Платники, бюджетники — университету без разницы. Ведь за последних государство платит столько же. Но к бюджетникам позитивнее относятся преподаватели. Понимают, что пресловутые две тысячи стипендии для молодежи — это хороший бонус, поэтому могут оценку завысить.

Больше всего проблем не с беременными студентками, те худо-бедно учатся, а с плачущими. Которые заливают слезами зачетку, когда плохо ответили, и ты ставишь им тройку.

Другая уговаривала поставить ей четверку, потому что родители обещали купить машину. Грех брать на душу не стала. Это получается, если она человека собьет, я буду виновата?

В прошлом семестре был студент-экстрасенс. 20-летний парнишка ходил в черной мантии с кулоном в виде черепа козла и перстнями. Дал визитку и сказал, что для меня снимет обет безбрачия буквально по себестоимости. На экзамене он впадал в транс: закатывал глаза и подергивался — видимо, астральные сущности диктовали ему ответ.

СТУДЕНТЫ ЗАВАЛИЛИ ИСКАМИ

Шпоры чаще распечатывают мелким шрифтом. Поскольку телефоны стали «лопатообразные», спрятать их затруднительно.

— Чего не списываете с умных часов? — спрашиваю.

— Так денег нет!

Самый верный способ понять благосостояние группы, это когда на гуманитарном факультете студенты сидят с Xiaomi, а на юрфаке с iPhone.

Завалить можно любого студента. Но мерзостные дядьки-преподаватели, которые валят сознательно — это миф. Просто у некоторых высокие требования. Мой коллега принимал пересдачи по восемь раз. Каждую субботу приезжал в универ и принимал должников. Это идейные люди, многие на такое не готовы, проще поставить трояк.

Вообще преподаватели достаточно свободны по сравнению со школьными учителями. Поставить на первой лекции всем пятерки и отпустить? Легко! Или рассказывать армейские истории и байки про рептилоидов — пожалуйста. Но это все до первой жалобы студентов. Конечно, мало кто будет стучать на халявную оценку.

Пять лет назад студенты завалили исками: говорят, ответили отлично, а преподаватель придирался и не принял экзамен. После этого вузы начали отказываться от устных экзаменов. Тестирование на компьютере или письменный ответ. В случае конфликта все задокументировано: соберется комиссия и посмотрит бумагу.

Приходится писать уйму отчетов. Например, о возрасте книг в библиотеке.Фото: Алексей БУЛАТОВ

АРИСТОТЕЛЬ НЕ ТОГО ГОДА

Грядет проверка. Опять будут делать отчеты, которые ничего общего с жизнью не имеют. Учебники должны быть не старше пяти лет. Не года написания, а года издания. Основная литература — не старше десяти лет. Поэтому если у вас в библиотеке стоит томик Аристотеля за 1991 год, то рекомендовать его студентам вы не имеете права.

В образовательных стандартах, которые спускают сверху, абсурдные требования. «Должны научить студентов патриотическому мышлению». А мне надо написать документацию, как я буду этого добиваться.

Еще один нелепый отчет: трудоустройство выпускников. Вузы очень переживают за этот показатель. Самое страшное, если кто-то из выпускников встанет на биржу труда. Для системы это будет означать, что вуз выпускает невостребованных специалистов. И неважно, что проблема не в вузе, а в системе.