2018-12-26T15:42:06+03:00
Происшествия

Десятки онкобольных детей заразили гепатитом в больнице в Амурской области

Возбуждено уголовное дело, по которому виновным грозит... только штраф
Андрей АБРАМОВ
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В Амурской области возбудили дело после заражения гепатитом 26 детей.В Амурской области возбудили дело после заражения гепатитом 26 детей.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Волосы дыбом от таких новостей. В Амурской областной клинической больнице заразили гепатитом 26 детей! Все ребятишки — с онкологией. Младшему из них все два года. Большинство — подростки 13-14 лет.

Первым тему поднял депутат местного заксбрания Сергей Труш. Весной к нему обратились родители зараженных детей. Все они в течение последних полутора лет лечились в одной и той же больнице в разное время.

Взяли анализы у всех сотрудников больницы, кто работал в том отделении Никто не болен гепатитом. Значит, вирус был у кого-то из юных пациетов. Им часто делали переливание крови.

— Проверили также доноров и родителей — все здоровы. Основная версия — несоблюдение соответствующего качества процедур переливания крови. Одноразовые перчатки использовали многократно, катетеры — повторно. Вопрос на особом контроле. Такие вещи недопустимы в XXI веке. Окажем помощь родителям в индивидуальном режиме. Самыми современными способами постараемся проблему решить, — рассказал «Комсомольской правде» губернатор Амурской области Василий Орлов.

Гепатит сейчас успешно лечат. Но в случае с заражеными детьми все осложняется их диагнозом — рак! Сейчас одному из зараженых нужна срочная пересадка костного мозга. А сделать ее не могут из-за наличия вируса.

К делу подключился следственный комитет и прокуратура. Возбудили уголовное дело за нарушение норм СанПин (ч. 1 ст. 236 УК).

— По статье предусмотрен штраф до 80 тысяч рублей или до года исправительных работ, пояснили в пресс-службе СУ СКР по Амурской области.

Впрочем, ни одного подозреваемого пока нет. Источник в минздраве сообщил нам, вероятно, это будет кто-то из больничных управленцев среднего звена, кто отвечал за работу медсестер.

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