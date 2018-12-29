Воздух чистый и соседи добрые: жители Белого Хутора начали праздновать Новый год

Дед Мороз и Снегурочка, нарядная елка и огромная новогодняя открытка ждали жителей загородного квартала «Белый Хутор» в субботний день 22 декабря. Чтобы создать по-настоящему праздничное настроение, застройщик и управляющая компания ЮУ КЖСИ предложили хуторянам не ограничиваться стенами квартиры, а вместе проводить старый год и подготовиться к встрече 2019-го.

— Да, у нас здесь добрососедство, — подтверждают хуторяне. — Сейчас редко такое встретишь, но мы со всеми соседями дружим и знаем по именам.

— Наши соседи — очень милые и добрые люди, с ними приятно общаться, иногда мы вместе ходим гулять с детьми, — говорит жительница «Белого Хутора» Наталья.

Детишки кружились в праздничном хороводе, участвовали в мастер-классе по новогодним украшениям, угощались сладостями и цитрусовыми, а взрослые беседовали за чашкой чая, заводили новые знакомства и рассказали корреспонденту «Комсомолки» о том, почему они выбрали жилье в «Белом хуторе».

По словам застройщиков, интерес к кварталу «Белый Хутор» у челябинцев растет с каждым годом: приобретая квартиру для себя, каждый третий впоследствии перевозит сюда своих родных.Партнером мероприятия выступил дилерский центр «Легион Моторс». Новоселы «Белого Хутора» тестировали новинки Skoda, наслаждаясь загородным пейзажем, свежим воздухом и белым снегом.

Кульминацией праздника стал розыгрыш сертификата на три месяца коммунальных каникул. Забыть о коммунальных платежах с января по март посчастливилось Анне Коптяевой.

— Когда позвонили и сообщили, что именно мне достались коммунальные каникулы, я, конечно же, обрадовалась. Никогда ничего не выигрывала — а тут такое новогоднее чудо! — делится впечатлениями Анна. — В «Белом Хуторе» мы живем уже два года. Изначально очень понравилось это место: тихо, чисто, красиво, потрясающий вид из окна. К нам в гости часто приезжают друзья, и многие из них задумываются о переезде в наш загородный квартал.

А пока жители «Белого Хутора» наряжают елки в своих квартирах, работа над микрорайоном не останавливается ни на минуту. В будущем Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки планирует построить общеобразовательную школу на 1100 мест и еще несколько новых домов. Лично оценить преимущества загородного квартала застройщик предлагает во время экскурсии. Фирменный автобус отправляется из центра города каждую субботу в 11.00.

«Белый хутор» — первый в Челябинске загородный квартал, где ощущение близости к природе дополняется развитой социальной инфраструктурой. На территории микрорайона уже работают муниципальный детский сад, офис врача, аптека, супермаркет, паспортный стол, кулинария и салон красоты. Дворы закрыты от посторонних, а территория находится под наблюдением. Расположен в пяти километрах от Шершневской плотины в поселке Западный.

Белыйхутор.рф

Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ» (создано правительством Челябинской области).

Запись на экскурсии, консультации по ипотеке: +7 (351) 245-60-60.

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