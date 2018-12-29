2018-12-29T13:26:12+03:00
Общество

Воздух чистый и соседи добрые: жители Белого Хутора начали праздновать Новый год

Поделиться:

Дед Мороз и Снегурочка, нарядная елка и огромная новогодняя открытка ждали жителей загородного квартала «Белый Хутор» в субботний день 22 декабря. Чтобы создать по-настоящему праздничное настроение, застройщик и управляющая компания ЮУ КЖСИ предложили хуторянам не ограничиваться стенами квартиры, а вместе проводить старый год и подготовиться к встрече 2019-го.

— Да, у нас здесь добрососедство, — подтверждают хуторяне. — Сейчас редко такое встретишь, но мы со всеми соседями дружим и знаем по именам.

— Наши соседи — очень милые и добрые люди, с ними приятно общаться, иногда мы вместе ходим гулять с детьми, — говорит жительница «Белого Хутора» Наталья.

Детишки кружились в праздничном хороводе, участвовали в мастер-классе по новогодним украшениям, угощались сладостями и цитрусовыми, а взрослые беседовали за чашкой чая, заводили новые знакомства и рассказали корреспонденту «Комсомолки» о том, почему они выбрали жилье в «Белом хуторе».

По словам застройщиков, интерес к кварталу «Белый Хутор» у челябинцев растет с каждым годом: приобретая квартиру для себя, каждый третий впоследствии перевозит сюда своих родных.Партнером мероприятия выступил дилерский центр «Легион Моторс». Новоселы «Белого Хутора» тестировали новинки Skoda, наслаждаясь загородным пейзажем, свежим воздухом и белым снегом.

Кульминацией праздника стал розыгрыш сертификата на три месяца коммунальных каникул. Забыть о коммунальных платежах с января по март посчастливилось Анне Коптяевой.

— Когда позвонили и сообщили, что именно мне достались коммунальные каникулы, я, конечно же, обрадовалась. Никогда ничего не выигрывала — а тут такое новогоднее чудо! — делится впечатлениями Анна. — В «Белом Хуторе» мы живем уже два года. Изначально очень понравилось это место: тихо, чисто, красиво, потрясающий вид из окна. К нам в гости часто приезжают друзья, и многие из них задумываются о переезде в наш загородный квартал.

А пока жители «Белого Хутора» наряжают елки в своих квартирах, работа над микрорайоном не останавливается ни на минуту. В будущем Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки планирует построить общеобразовательную школу на 1100 мест и еще несколько новых домов. Лично оценить преимущества загородного квартала застройщик предлагает во время экскурсии. Фирменный автобус отправляется из центра города каждую субботу в 11.00.

«Белый хутор» — первый в Челябинске загородный квартал, где ощущение близости к природе дополняется развитой социальной инфраструктурой. На территории микрорайона уже работают муниципальный детский сад, офис врача, аптека, супермаркет, паспортный стол, кулинария и салон красоты. Дворы закрыты от посторонних, а территория находится под наблюдением. Расположен в пяти километрах от Шершневской плотины в поселке Западный.

Белыйхутор.рф

Застройщик — АО «ЮУ КЖСИ» (создано правительством Челябинской области).

Запись на экскурсии, консультации по ипотеке: +7 (351) 245-60-60.

Группа микрорайона ВКонтакте

На правах рекламы.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Прокуратура Челябинска потребовала запретить скандальную стройку на перекрестке Молодогвардейцев
Уже днем 29 декабря Челябинск встал в пробках
Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины
По Челябинску ездит китайский грузовик с легковушкой внутри
Вымогатели требовали с жителя Челябинской область выкуп за интимное видео с мужчиной
В Магнитогорске вынесли приговор экс-главе ПФР
Челябинский гаишник разогнал наглых водителей, чтобы инвалид на коляске успел на поезд
Житель Челябинской области ответит в суде за нападение на судью
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Барысу»
Депутат-ростовщик из Челябинска лишится кресла в Совете Ленинского района
За осквернение памятников Победы и убийство бомжа в Челябинске осудили четверых экстремистов