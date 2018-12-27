В Магнитогорске в церкви отказались отпевать женщину, умершую от СПИДа и туберкулеза

В Магнитогорске разгорелся скандал вокруг Свято-Никольскойго храма. Там отказались отпеть покойную, узнав, что при жизни она болела опасными инфекционными заболеваниями. Катафалк с гробом не пустили на территорию церкви. Информация об этом инциденте появилась в социальных сетях:

- У знакомой умерла дочь. Отпевание было назначено. Катафалк прибыл к указанному времени. У родных запросили справку о смерти. В документ было указанно, что суицида нет, но стоял диагноз: СПИД и еще много всяких «болячек». Служители церкви отказали в отпевании, ссылаясь на то, что СПИД вирусная болезнь. В итоге катафалк с покойной целый час простоял за пределами церкви.

Опубликованный пост набрал сотни комментариев и вызвал в интернете волну обсуждений.

— Выходит, у нас батюшки теперь сами решают — кого отпевать, а кого нет? Бог равен для всех. И не им решать, кого он будет прощать. Они только слуги божьи, — пишет жительницы Магнитогорска Наталья Кораблева.

В Свято-Никольском храме отказ в проведении похоронного обряда подтвердили.

— Я в тот день был в отъезде, потому всех подробностей ситуации не знаю. Но мне известно, родные усопшей заранее не записались на отпевание, говорит настоятель Свято-Никольского храма Федор Сапрыкин. А по правилам надо записываться за 12 часов и предоставлять все необходимые документы. Они же приехали без предупреждения, когда у нас уже весь день расписан, показали заключение о смерти. Там СПИД и открытый туберкулез. В храме в это время крестили детей... По сути родственникам никто не отказывал, им просто предложили заочное отпевание. Так тоже можно!

По словам Федора Сапрыкина, священнослужители не имеют права отказывать в отпевании покойных, которые умерли от ВИЧинфекции или туберкулеза. Согласно канонам нельзя отпевать только самоубийц и некрещенных. Алкоголиков и наркоманов отпевают заочно. Это значит, что в церкви родным дают освященную землю, которую они должны крестообразно высыпать на могилу во время похорон.

КОММЕНТАРИЙ

Причин для беспокойства не было...

— Причин для беспокойства не было. Умерший от ВИЧ-инфекции не представляет опасности заражения для окружающих. Вирус иммунодефицита человека, как известно, передается только через кровь или половым путем. Туберкулез — инфекция воздушно капельная. Ей можно заразится при попадании частиц мокроты или слюны в дыхательные пути. Но покойник-то не дышит. Кроме того туберкулезная палочка живет только в теле живого человека и погибает вместе с ним, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» врачи инфекционного отделения городской больницы №1.

По словам медиков, серьезную опасность представляют только умершие от острозаразных болезней, например, чума, холера и несколько видов лихорадки. Но таких покойников родным не выдают. Их хоронят сразу из морга с соблюдением всех мер санитарно-эпидемической безопасности.