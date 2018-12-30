Без паники: где отремонтировать авто в Челябинске

Затяжные праздники — самое время заняться ремонтом и обслуживанием своего транспортного средства. «Комсомолка» подготовила памятку, которая поможет подобрать комплекс автоуслуг без ущерба для собственного бюджета, потраченного времени и нервов.

Global Avto: контрактные запчасти и восстановление битых автомобилей

В машине появилась неисправность? Попали в ДТП? Как вариант: продать авто как есть, пусть ее восстанавливают другие. А можно восстановить внешний вид машины самостоятельно, если и руки к этому приспособлены, и условия таковые имеются. Да и не секрет, что в последнее время выкуп битых машин для последующего восстановления стал популярным и выгодным делом.

Другое дело — покупка запчастей. Покупать новые детали для ремонта авто не всегда выгодно. Гораздо разумнее обратиться в компанию Global Avto, которая с 2005 года занимается продажей контрактных оригинальных запчастей на европейские, корейские и японские автомобили. На склад компании постоянно поступают контейнеры с оригинальными и неоригинальными запчастями с авторазборов России и мира.

Кроме того, Global Avto занимается выкупом автомобилей под восстановление или на разбор. С компанией сотрудничают СТО, магазины, авторазборы, сервисы по ремонту и покраске автомобилей. А постоянные покупатели получают скидки от 5% до 15%.

Действует услуга отправки в любую точку России через транспортные компании и разные способы оплаты.

Г. Челябинск, пр.Победы, 113, 1 этаж, вход со двора,

тел.: (351) 750-88-22, 751-28-48, +7-912-891-48-03, +7-929-271-50-40;

Global-avto174.ru

Автогараж: быстрое решение вопросов по ремонту авто

Если сломалась машина или пришло время ТО, нужно найти автосервис. Конечно, хочется, чтобы все починили быстро, качественно и без проблем. Автосервис «АвтоГараж» решит автомобильный вопрос, когда нужно заменить масло, пройти техобслуживание или поменять расходники. Кстати, при сервисе работает автомагазин, где можно приобрести все необходимые детали. А при покупке масла — замена бесплатно!

Покупаете подержанный автомобиль, и нужно его проверить? Или вы из тех, кто любит проводить свободное время в гараже, а у вас нет оборудованного сервиса в котором это возможно? В «АвтоГараже» доступна услуга аренды с подъемником и всеми необходимыми инструментами.

Установка автосигнализации, мелкосрочный ремонт, ремонт ходовой части или автозвук — в сервисе «АвтоГараж» решат любой автомобильный вопрос.

г.Челябинск, ул. Марченко, 13 А;

Тел.: (351) 270-27-65.

«ЧайнаТаун74»: запчасти в один клик

Хотите приобрести качественные автозапчасти через интернет, нужен надежный и удобный сайт с фотографиями? Несмотря на огромный выбор предложений, непросто найти именно оригинальные запчасти, либо качественные аналоги для китайских марок авто: Chery, Geely, Lifan, Great Wall, Faw, Haima и многих других, а тем более по доступным ценам и в наличии. Не сомневайтесь в выборе, то, что вам нужно это «Чайнатаун».

Ассортимент деталей в наличии просто потрясает и составляет шесть тысяч наименований.

«Чайнатаун» удобно расположен на Свердловском проспекте 7. Контакты вы найдете по ссылке.

Доставка в любую точку страны — удобно и быстро, подход

Радушное общение и индивидуальный подход. Специалисты «Чайнатаун» будут рады проконсультировать вас по другим вопросам связанным с запчастями и всегда предложат варианты по производителям и ценам.

Бесплатная доставка по всей Челябинской области при покупке от 3000 рублей.

«ЧайнаТаун74» — город китайских запчастей.

г.Челябинск, Свердловский пр., 7;

Тел.: (351) 248-01-55, 248-00-69,+7-9000-23-23-83, +7-9000-26-11-16.

chinatown74.ru

«Форд-Велес»: три сервиса и четыре магазина для удобства автомобилистов

Компанию «Форд-Велес» челябинские автомобилисты знают с 2008 года. За десять лет работы в компании собрались настоящие мастера своего дела, имеющие более чем двадцатилетний опыт работы на рынке автоуслуг. Марка Ford стала основой образования компании, и сейчас здесь готовы помочь «фордоводам» в любую сложную минуту.

А с 2018 года, компания «Форд-Велес» решила перейти на новый рубеж и освоить рынок KIA и Hyundai.

Автовладельцам не нужно искать расходники, масло или запчасти — в «Форд-Велес» все решат на месте по согласованию с автовладельцем.

В сервисе «Форд-Велес» можно не только обслужить и отремонтировать авто, но и приобрести все необходимые запчасти для марки Ford. Опытные механики помогут подобрать то, что нужно. На все установленные запчасти и услуги компания дает гарантию.

Для постоянных и корпоративных клиентов действует система скидок и отсрочки платежа.

«Форд-Велес» сейчас — это три автосервиса и четыре автомагазина в Челябинске.

ул. Кронштадская, 15;

ул. Энтузиастов 26А;

ул. Первой Пятилетки, 59/1(напротив трамвайного депо №1)

Магазин: ул. Бр.Кашириных, 122А.

Единый справочный номер: 8 (351) 700-78-88.

fordveles.ru

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