Яшу, Феньку, Шутсрика и Малыша приютили на суровом заводе в Челябинске

Принято считать, что собаки встречают явившегося в дом незваного гостя звонким заливистым лаем. А вот собачки, которые обитают на территории челябинского промышленного предприятия НПО «Урал», любого заходящего на заводскую проходную посетителя встречают добрым взглядом умных глаз. А чего гавкать-то зря?

Семейка четвероногих чувствует себя частью трудового коллектива и никогда не будет вредить имиджу родного завода.

Охранник в восторге от четвероногих напарников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Они у нас в год Собаки завелись, может поэтому и прижились так надолго, рассказывает охранник. — Живут прямо на предприятии и не уходят. Утром на работу идут и что-нибудь вкусненькое для этой хитрой семейки захватывают. А эти и довольны: на задних лапах приплясывают, хвостами метут и скулят довольно. Умнющие-е-е! Я не удивлюсь, если завтра Яша скажет: «Спасибо!».

А чего гавкать зря, когда все кругом добрые?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бродячие собаки в промзоне Челябинска — не редкость. Но обычно надолго они не задерживаются. А мимо трогательной парочки дворняжек — Яши и Феньки, рабочие не могли пройти мимо, приютили.

Доверившись людской любви Фенька в ответ принесла потомства — двух крепеньких щенят, вызвав восторг и приступы мимимишности у суровых заводчан. Пополнение в коллективе было поставлено на рабочее довольствие. Теперь спорят чей щенок быстрее растет и набирает вес: Шустрик, которого кормят станочники или подшефный администрации Малыш.

Семейка четвероногих чувствует себя частью трудового коллектива.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вожака «ураловских» — Яшу, за собачий ум и авторитет в коллективе именуют не иначе как Яков Михайлович. Только ему одному из четверки разрешено заходить на территорию заводоуправления, бывать с инспекцией в бухгалтерии (вдруг и там сосиской угостят) и даже заходить в кабинет директора.

Год Собаки на предприятии не заканчивается!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Забежит бывало Яков Михайлович в контору, видит — в комнате переговоров идет оперативка, — улыбается технический директор Виталий Павлов, — так он остановится на пороге, обведет глазами: «Ага, все на месте» и дальше топает.

Год Собаки на предприятии не заканчивается!

Мимо трогательной парочки дворняжек — Яши и Феньки, рабочие не могли пройти мимо, приютили.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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