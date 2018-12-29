2018-12-29T13:32:49+03:00
Общество

Яшу, Феньку, Шутсрика и Малыша приютили на суровом заводе в Челябинске

Рассказ о семья дворняжек в уходящий год собаки [фото]
Роман ГРИБАНОВ
Поделиться:
На территории челябинского завода живут добрые собаки.На территории челябинского завода живут добрые собаки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Принято считать, что собаки встречают явившегося в дом незваного гостя звонким заливистым лаем. А вот собачки, которые обитают на территории челябинского промышленного предприятия НПО «Урал», любого заходящего на заводскую проходную посетителя встречают добрым взглядом умных глаз. А чего гавкать-то зря?

Семейка четвероногих чувствует себя частью трудового коллектива и никогда не будет вредить имиджу родного завода.

Охранник в восторге от четвероногих напарников. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Охранник в восторге от четвероногих напарников.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Они у нас в год Собаки завелись, может поэтому и прижились так надолго, рассказывает охранник. — Живут прямо на предприятии и не уходят. Утром на работу идут и что-нибудь вкусненькое для этой хитрой семейки захватывают. А эти и довольны: на задних лапах приплясывают, хвостами метут и скулят довольно. Умнющие-е-е! Я не удивлюсь, если завтра Яша скажет: «Спасибо!».

А чего гавкать зря, когда все кругом добрые? Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А чего гавкать зря, когда все кругом добрые?Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Бродячие собаки в промзоне Челябинска — не редкость. Но обычно надолго они не задерживаются. А мимо трогательной парочки дворняжек — Яши и Феньки, рабочие не могли пройти мимо, приютили.

Доверившись людской любви Фенька в ответ принесла потомства — двух крепеньких щенят, вызвав восторг и приступы мимимишности у суровых заводчан. Пополнение в коллективе было поставлено на рабочее довольствие. Теперь спорят чей щенок быстрее растет и набирает вес: Шустрик, которого кормят станочники или подшефный администрации Малыш.

Семейка четвероногих чувствует себя частью трудового коллектива. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Семейка четвероногих чувствует себя частью трудового коллектива.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вожака «ураловских» — Яшу, за собачий ум и авторитет в коллективе именуют не иначе как Яков Михайлович. Только ему одному из четверки разрешено заходить на территорию заводоуправления, бывать с инспекцией в бухгалтерии (вдруг и там сосиской угостят) и даже заходить в кабинет директора.

Год Собаки на предприятии не заканчивается! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Год Собаки на предприятии не заканчивается!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Забежит бывало Яков Михайлович в контору, видит — в комнате переговоров идет оперативка, — улыбается технический директор Виталий Павлов, — так он остановится на пороге, обведет глазами: «Ага, все на месте» и дальше топает.

Год Собаки на предприятии не заканчивается!

Мимо трогательной парочки дворняжек — Яши и Феньки, рабочие не могли пройти мимо, приютили. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мимо трогательной парочки дворняжек — Яши и Феньки, рабочие не могли пройти мимо, приютили.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

WhatsApp и Viber 8-908-0-953-953

Тел.: (351)265-80-66; 8-902-616-06-06

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
У него на лбу написано! Веган из Самары набил тату про отказ от мяса на самой заметной части лица
Судя по инстаграмму, где Сергей выкладывает свои фото, он приверженец движения "стрейт едж", пропагандирующего воздержание. Об этом мужчина решил заявить максимально заметно
Новости 24
Прокуратура Челябинска потребовала запретить скандальную стройку на перекрестке Молодогвардейцев
Уже днем 29 декабря Челябинск встал в пробках
Компании «Красное&Белое» запретили поставлять спиртное в магазины
По Челябинску ездит китайский грузовик с легковушкой внутри
Вымогатели требовали с жителя Челябинской область выкуп за интимное видео с мужчиной
В Магнитогорске вынесли приговор экс-главе ПФР
Челябинский гаишник разогнал наглых водителей, чтобы инвалид на коляске успел на поезд
Житель Челябинской области ответит в суде за нападение на судью
«Трактор» в Челябинске с «сухим» счетом уступил «Барысу»
Депутат-ростовщик из Челябинска лишится кресла в Совете Ленинского района
За осквернение памятников Победы и убийство бомжа в Челябинске осудили четверых экстремистов