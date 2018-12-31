Жительнице Челябинска ревнивый поклонник разбил автомобиль

— Я утром вышла во двор и ахнула, — лобовое стекло разбито, почти все в «паутине». Представьте мое состояние! Не знала что делать, — то ли сначала за лекарствами домой пойти, то ли в полицию обращаться, — негодует читательница «Комсомолки» Светлана.

Возмущение девушки можно понять. Позже Светлана сообщила, что знает злоумышленника. Скорее всего, это ее бывший парень, который за отказ решил отомстить таким варварским способом. Тем более, только накануне угрожал ей «расправой»: мол, ты меня еще попомнишь, я это просто так не оставлю.

В Управлении МВД по Челябинску приняли заявление девушки, завели дело по факту порчи личного имущества.

— С автомобилей снимают колеса, водители, бывает, скрываются с места ДТП. Есть и случаи повреждения транспортных средств во дворах, в том числе, и разбитые стекла. Таких случаев немало, и по каждому мы проводим расследование. Конечно, можно понять расстройство женщины. Вечером машина была, как новая, а утром… Мы будем разбираться с этим эпизодом, — прокомментировали в городской полиции.- Если с вашим автомобилем произошла аналогичная ситуация, сразу же звоните по телефону 02 и не трогайте стекло до приезда полицейских. В целом раскрываемость таких преступлений довольно высока.

Как бы там ни было, но в любом случае вопрос с заменой стекла нужно решить оперативно. Девушке посоветовали обращаться к проверенным и известным производителям и дилерам. К таким с полной уверенностью можно отнести компанию «БОРавтостекло» («Уральский центр автомобильного стекла»). Не случайно Борский Стекольный Завод считается ведущим российским производителем автостекла.

— Многие автомобилисты прекрасно знают продукцию с маркой «Боравтостекло». Это действительно известный производитель стекла, и, подчеркну, качественного стекла. Наша компания уже два десятка лет работает на автомобильном рынке Урала. За это время мы наладили сотрудничество с ведущими российскими и зарубежными производителями. Мы всегда готовы прийти на помощь, — доставить и установить на ваш автомобиль действительно качественные стекла, — отмечает генеральный директор компании Сергей Яненко.

— Стекло поменяли в день обращения. Сначала мастер диагностирует состояние стекла и определяет, требуется ли его замена или ремонт. Мне потребовалась замена — стекло тут же принесли со склада, — рассказывает Светлана. — А так как «Боравтостекло» работает напрямую с производителем, цены на стекла здесь, пожалуй, самые низкие в городе. А еще на выполненные работы дали гарантию!

Почему не рекомендуется ездить с разбитым стеклом?

Во-первых, вы можете схлопотать штраф от инспектора ГИБДД, если повреждения на стекле мешают обзору или мешают работе щеток стеклоочистителя. Во-вторых, любой мелкий камень, прилетевший в поврежденный «лоб» из-под колес проезжающего автомобиля, может привести к осыпанию стекла и травмам водителя и пассажиров. В-третьих, это просто некрасиво. Разбитое лобовое стекло придает автомобилю неряшливый вид.

Поэтому, если и с вами произошла такая досадная неприятность, для начала оцените масштаб повреждений, а затем отправляйтесь в качественный, проверенный годами сервис. Оплатить услуги по ремонту или замене лобового стекла — намного экономичнее, чем устранять более тяжелые последствия. Компания «Боравтостекло» — лидер в области поставок и дистрибьюции автомобильных стекол для европейских, японских, американских и корейских автомобилей в Уральском регионе.

Компания «Боравтостекло» (официальный представитель Борского Стекольного Завода) в Челябинске:

ул. Новоэлеваторная, 51, тел. 8 (800)-300-0310

ул. Труда 148, тел. 777-66-33

ул. Горького, 76, тел. 77-60-06; 775-66-75

E-mail:info@avtosteklo.ru

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