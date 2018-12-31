Взрыв газа в Магнитогорске: подъезд дома обрушился 31 декабря
Взрыв раздался примерно в 6 часов утра по адресу ул. Карла Маркса, 164. Обрушились подъезды, сообщают очевидцы. На месте происшествия работают экстренные службы.
Дом отключили от газа и электричества. Ударной волной выбило стекло в соседних домах.
По словам очевидцев, из-под завалов слышны крики о помощи. Кто-то выпрыгивал из окон, чтобы спастись. По предварительным данным, два человека погибли, порядка 20 жильцов пострадали.
— Из-под завалов вытащили 10 человек, среди них 1 ребенок, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.
В школе №14 организован штаб помощи. Сюда приглашают волонтеров.
В доме расположены более 600 квартир.
Фото: соцсети.
В соцсетях магнитогорцы высказывают желание помочь жильцам взорвавшегося дома одеждой и деньгами.
Фото: соцсети.
Взрыв газа в Магнитогорске 31 декабря.
Взрыв газа в Магнитогорске: обрушились несколько подъездов жилого дома.Видео: очевидцы