2018-12-31T07:14:36+03:00
Происшествия

Взрыв газа в Магнитогорске: подъезд дома обрушился 31 декабря

Погибли два человека, еще 20 пострадали, идет разбор завалов [обновляется]
Ульяна ШЕВЧЕНКОИрина ГОЛЛАЙСергей УФИМЦЕВ
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Взрыв произошел примерно в 6 часов утра 31 декабря. Фото: соцсети.Взрыв произошел примерно в 6 часов утра 31 декабря. Фото: соцсети.
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Взрыв раздался примерно в 6 часов утра по адресу ул. Карла Маркса, 164. Обрушились подъезды, сообщают очевидцы. На месте происшествия работают экстренные службы.

Дом отключили от газа и электричества. Ударной волной выбило стекло в соседних домах.

По словам очевидцев, из-под завалов слышны крики о помощи. Кто-то выпрыгивал из окон, чтобы спастись. По предварительным данным, два человека погибли, порядка 20 жильцов пострадали.

— Из-под завалов вытащили 10 человек, среди них 1 ребенок, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В школе №14 организован штаб помощи. Сюда приглашают волонтеров.

В доме расположены более 600 квартир.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

В соцсетях магнитогорцы высказывают желание помочь жильцам взорвавшегося дома одеждой и деньгами.

Фото: соцсети.

Фото: соцсети.

Взрыв газа в Магнитогорске 31 декабря.

Взрыв газа в Магнитогорске: обрушились несколько подъездов жилого дома.Видео: очевидцы

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