2019-01-02T16:01:26+03:00
Происшествия

В Магнитогорске житель рухнувшего дома из-под завалов пытался выйти на связь

Об этом говорят данные на его странице в соцсетях
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Дмитрий Кремлев.Дмитрий Кремлев.
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В списке пропавших без вести после обрушения подъезда в магнитогорской десятиэтажке находился 29-летний Дмитрий Кремлев. Он проживал в квартире 342 вместе с родным братом Денисом. Их родственники до последнего верили, что парни живы. Они отчаянно распространяли в интернете объявления о поиске — надеялись, что парни просто не могут выйти на связь.

«ОН БЫЛ ЖИВ?»

— Родные, Денис, Дима, возвращайтесь! Мы очень вас ждем! Мы верим, что ваши сердца бьются, верим, что вы дышите!», — писали в социальных сетях близкие ребят.

Надежду вселяли данные на странице в Дмитрия Крмелева. Дима пытался выйти на связь, спустя семь часов после взрыва. Об этом свидетельствует запись на его страничке во «ВКонтакте»: «Заходил 31 декабря в 11:50» и значок мобильного телефона. Напомним, взрыв в доме 164 по проспекту Карла Маркса произошел 31 декабря в 6 часов утра. После чего все десять этажей в седьмом подъезде сложились, как карточный домик.

На страничке Дмитрия стоит число и время последней активности.

На страничке Дмитрия стоит число и время последней активности.

«Трагедия произошла утром рано, а по времени видно, что он выходил в «В контакте» в 11.50. Получается был жив?», — пишут на странице Дмитрия Кремлева Стас Капустин.

КАК ТАКОЕ ВОЗМОЖНО?

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» обратился с этим вопросом к IT-специалисту.

— Эта запись вовсе не означает, что именно Дмитрий заходил на свою страницу. У него в телефоне приложение «ВКонтакте» могло стоять на автозапуске. При появлении сотовой связи, программное обеспечение телефона обновилось, произошла перезагрузка и приложение автоматически включилось. Соответственно на странице появилась запись о том, что пользователь в это время был «онлайн» , — говорит IT-специалист Андрей Кольев.

Жертвам взрыва в Магнитогорске несут белые розы.От взрыва бытового газа в Магнитогорске обрушился жилой подъезд.

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