2019-01-07T16:03:57+03:00
Происшествия

В Челябинске в городском парке волк напал на ребенка

Хозяин хищника назвал произошедшее «зоотерапией» и заявил, что ничего страшного не случилось (видео)
Андрей СОКОЛОВЛюдмила СТЕПАШКИНА
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Кадр с видео: мама оттаскивает сына от волка.Кадр с видео: мама оттаскивает сына от волка.
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Странная парочка волка на поводке и мужчины пугает челябинцев уже второй год. На оживленных улицах горожане шарахаются от хищника, которого хозяин, Сергей Панасенко, приводит в центральный парк Челябинска нам прогулку.

Администрация парка ничего не может сделать, чтобы зверь не появлялся на аллеях. У Сергея есть документ на зверя, где тот обозначен как "Волкосаб". Это волк, скрещенный с собакой. С собаками без намордника в парк нельзя. Но ведь у Панасенко не собака, а волкосаб, а на них закон не действет.

Сам Панаснко утверждает, что его питомец безопасный, что зовут его Воланд и общение с хищником — это зоотерапия.

Однако в понедельник, 7 января, «зоотерапия» вышла боком. В соцсетях появилось видео, на кадрах которого волк нападает на маленького мальчика. От ребенка хищника оттаскивает мама малыша. Слышны крики «Берегите голову!».

И опять с Сергея Панасенко все, как с гуся вода:

Нападение волка или игра с животным?.Видео: Нетипичный Челябинск

— Мама сама подвела ребенка, Воланд был дружелюбен, поиграл с ним, порычал и не более... Мама и мальчик потом ушли и еще раз подходили, чтобы поиграть с моим волком, — завил он журналистам.

Обращений в полицию по факту нападения волка на ребенка не было. Однако, в пресс-службе УМВД по Челябинску корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заявили, что проведут проверку по фактам, запечатленным на видео.

У известного челябинского зоозащитника Карена Даллакяна на происходящее иная точка зрения: это — свидетельство жесткого и ненадлежащего обращения с животными.

— Панасенко снимает частный дом, где в грязи и антисанитарии содержится не только волк, но и енот, еж, белка, два кота, ястреб. Соседи жалуются на невыносимый запах, опасаются жить рядом с волком. Я намерен обратиться к депутатам Государственной Думы за поддержкой. Согласно новому закону о защите животных недопустимо содержать диких зверей в жилых домах и квартирах.

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