Год с прогрессом: на златоустовском заводе «Стройтехника» уверенно смотрят в будущее

Есть результат!

Успехом года на заводе «Стройтехника» считают запуск нового вибропресса «Рифей-Буран-2». Второе поколение топового изделия, благодаря глубокой переработке систем, двукратно увеличило производительность по дорожным бордюрам. Премьера состоялась в ноябре, и первый «Рифей-Буран-2» был продан практически с конвейера. К концу года покупателям отправлено уже 5 комплектов. Еще одну новинку можно смело назвать революционной, а решения, которые в ней применены, — прорывными. У «Рифей-Прогресс» не просто увеличен размер зоны формования, что позволило в три раза нарастить производительность, этот комплекс практически полностью исключает участие в процессе человека: он формует изделия на поддоны, снимает со стеллажей пустые поддоны, ставит туда полные, снимает готовые изделия с поддонов. Первая такая установка уже нашла своего покупателя и готовится к отправке.

В семействе бетонных заводов в этом году тоже случилось пополнение, и сегодня помимо традиционных комплектов со скиповым погрузчиком «Стройтехника» предлагает «Рифей-Бетон-Лента» с повышенной производительностью 38, 56 и 72 кубометра в час. Такие установки — лучший вариант при точечной застройке жилых микрорайонов: занимают немного пространства и легко перебазируются на новое место работы.

— Все эти новинки — не только дополнение традиционной линейки, но и наш задел на будущее. То, с чем будем жить в новом году, то, на чем будут работать наши потребители и клиенты и на чем будем зарабатывать деньги мы — сообщил генеральный директор «Завода Стройтехника» Алексей Белов.

Жесткий старт и неспешный финиш

Минувший 2018-й команде «Стройтехники» запомнится как два совершенно разных года. Причиной этому стало событие, произошедшее в стране в марте. Из-за него в первые шесть месяцев заказчики, которые получают финансирование из разных бюджетов, буквально выстроились в очередь. А после поток схлынул.

— Мы, конечно, были бы не против усиленно поработать и во втором полугодии, но все получилось, как получилось. Прожить без срывов нам помог задел, образовавшийся до июня. В начале года мы рассчитывали на одни результаты, по факту имеем другие, хотя не менее достойные. Ни о каком спаде или стагнации на предприятии речи не идет, — считает Алексей Белов. — Настроение рабочее, в будущее как обычно смотрим с робким оптимизмом. Надеюсь, что небольшое поступательное движение сохранится и положительная динамика продолжится.

Мы — команда

Это утверждение для каждого, кто работает в «Стройтехнике», — не лозунг, а констатация факта. Сплоченный коллектив давно стал единым организмом, который может достичь любой поставленной цели.

— Особое спасибо нашему коллективу — мы прожили этот год единой командой, — отметил генеральный директор. — Мы сохранили всех: ни о каких сокращениях, оптимизациях, обо всем, чем обычно прикрывают разные неприятные, снижающие фонд заработной платы, бьющие по людям процессы, у нас даже разговора не заходит. Мы много работали, выпустили больше продукции, соответственно, больше заработали. В прошлом году фонд оплаты труда проиндексировали на 5%, очередная индексация намечена на весну нового года.

К встрече 2019-го на предприятии уже подготовились: запаслись металлом и другими необходимыми материалами, инструментом, новым оборудованием, разработали новые конструкции. И каждый участник этой команды четко знает, чем он займется в новом году.

Елка на сцене, на воде и на льду

«Стройтехника» — пожалуй, единственное в Златоусте предприятие, где бережно хранят лучшие традиции СССР. Потому поднимать бокалы под бой курантов здесь будут все вместе — в новогоднюю ночь на Красной горке состоится гуляние с фейерверком. До этого волшебство самого любимого праздника в году ощутит каждый сотрудник и его семья. Дети побывают на нескольких представлениях: в местном драматическом театре, центре олимпийской подготовки «Уралочка», ледовом дворце «Таганай» и областном театре. А взрослые соберутся в культурном центре имени Валерия Ростова. Будут тосты, поздравления и коллективная фотография на память — снимок целый год провисит в кабинете генерального директора на самом видном месте.

— Между прочим, на фотографии этого года будут те же люди, только наряды поменяются, — улыбается Алексей Белов. — Это еще одно подтверждение того, что мы сохранили коллектив, команду — тех, кем я горжусь и с кем работаю. Я от всей души желаю своим коллегам и их близким здоровья. И пусть их семьи будут счастливы.