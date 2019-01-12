Суровые челябинские прокуроры вступились за гея из Пятигорска

На представителей секс-меньшинств миллионный Челябинск смотрит единодушно. Практически как Михалыч на любвеобильного Дулина. Сувенирные красные труселя дарят здесь исключительно натуралам. Чтобы помнили: даже думать ни-ни. Но после праздников город неожиданно засосало в пучину мелкого гей-скандала. И теперь город Челябинск уважительно поминают все ЛГБТ-сообщества страны.

СХВАТКА

19-летний Артем Гордиенко (псевдоним в соцсетях — ред.) из Пятигорска и не скрывает, что любит парней. В родном городе он возглавляет движение секс-меньшинств «Солидарность». А это значит, по долгу службы ему приходится отстаивать права подопечных. Пока, как правило, в социальных сетях.

Стоит где-то кому-то неуважительно отозваться о геях и лесбиянках, Артем активно включается в беседу, провоцирует собеседников на яркие выражения, а потом пишет на них заявления в прокуратуру. Так было и на этот раз. На крючок борца за свободу интимной жизни попался 58-летний житель Челябинска Александр Мысливец.

— Артем, ты никак тоже из этих? Точно п… Пошел н… — по-мужски, без прикрас осадил пятигорца суровый челябинец. — Эту гомосятину когда-нибудь ликвидируют? Уже страшно руку подать, вдруг окажется п…

Привыкший к такому тону, а, может быть, даже ждавший такого ответа Артем Гордиенко сразу предупредил: иду в прокуратуру. А в ответ получил очередную порцию мата.

ПОГОРЯЧИЛСЯ, НО ИЗВИНЕНИЙ НЕ БУДЕТ

Заявление в прокуратуру молодой активист написал без особой надежды. Из органов до сих пор приходили одни отписки: мол, состав преступления не установлен. Только в прошлом году «Солидарность» получила около трех десятков отказов. Но на этот раз государственная машина обратила внимание на крик маленького человека. Прокуратура Челябинска поручила полиции найти местожительства Мысливца и провести с ним беседу.

Артем и сам в легком шоке. По его словам, российская прокуратура впервые дала прямое указание полиции найти и опросить гражданина, которого обвиняют в оскорблении представителя ЛГБТ-сообщества.

— Думаю, что в Челябинске прокуратура или конкретные сотрудники просто не сталкивались с подобного рода обращениями, оттого и решили провести проверку в соответствии с законом. Обычно всем в таком случае дают формальный ответ, что состава нет и дела не будет, — признается защитник геев.

Прокуратура приняла жалобу к рассмотрению.

А тем временем Александр Мыслицев заявил журналистам, что в комментариях, на самом деле, погорячился. Но извиняться перед Артемом из Пятигорска не будет.

ЕСЛИ НАКАЖУТ, ТО ТОЛЬКО ШТРАФОМ

Гордиенко просит привлечь Мысливцева по стать 5.61 Кодекса об административных правонарушениях. То есть за оскорбление. За унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме публично, челябинцу грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей.

И это, кажется, не та сумма, из-за которой суровый мужик из Челябинска согласится пойти против своей натуры.

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