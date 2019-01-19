От голых щиколоток до шапок с ушами: пять антитрендов, которые так любят в провинции

Некоторые модники, выгуливая свои «трендовые» шмотки, даже не догадываются, что одеты безвкусно. А большинство вообще не думает, что надевает — все носят, я ношу. И без разницы подходит или нет, удобно ли, практично, главное модно. Но, как считает персональный стилист-шопер Алена Лебедева, массовость как раз и становится антитрендом.

Алена каждый день проводит ревизию в шкафах челябинок. Разбирает гардероб и составляет своим клиенткам актуальные комплекты. Прекрасно знает, какие антитренды любят в Челябинске. Вместе с ней мы составили топ самых популярных из них.

Персональный стилист-шопер Алена Лебедева. Фото из личного архива героя публикации.

ГОЛЫЕ ЩИКОЛОТКИ ЗИМОЙ

Пока одни кутаются, боясь замерзнуть, другие щеголяют в подвернутых джинсах с голыми щиколотками. Да, голые щиколотки — это тренд, но ходить так зимой — безумие. Недолго и с температурой слечь. Стилист уверена, можно одеться тепло, но при этом очень стильно.

— Утепляемся носочками, колготками. А если они будут цветными — еще лучше. В цвет обуви, брюк, джинс или в качестве акцента в образе. Пусть носочки и колготки выглядывают из-под брюк — это нормально, — говорит стилист Алена Лебедева.

С голыми щиколотками ходят и девушки и парни.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

НЕАКТУЛЬНЫЕ ВЕЩИ

Например, юбка-карандаш выше колена, приталенный короткий трикотажный жакет, низкая посадка на брюках или джинсах, туфли на танкетке, драные джинсы, и комбо — колготки-сетка под джинсами. А еще платья из дешевого кружева, приталенные короткие рубашки, палантины с «хохломским принтом», нарядные кофточки с рюшами и стразами и другие. Все эти вещи — антитренд ближайшего десятилетия.

Немодны уже и меховые жилеты, которые носят многие челябинские модницы. От холода они не защитят, руки все равно будут мерзнуть. А «вписать» меховушку в комплект совсем не просто. Юбки в пол с меховым жилетом добавляют возраста, мини-юбки смотрятся вульгарно, а спортивные трикотажные костюмы совсем не сочетаются с ним.

Отдельно стоит сказать и про шапки с ушами кошечек и таких же ободков. Нередко они встречаются в гардеробах женщин. Избавьтесь от них! Оставьте эти мимишные головные уборы школьницам и подросткам.

Немодные джинсы (слева), модные джинсы (справа).Фото: Валентина ВАГАНОВА

ЯРКИЙ ЛАК, СТРАЗЫ И УЗОРЫ

Яркий цвет, лепка, стразы, узоры, слайды — все лучшее сразу не смотрится. Модницы выбирают минимализм и лаконичность. Сейчас актуальны нюдовые оттенки — бежевый, молочный, светло-серый, белый. Они еще и очень практичные. Светлый лак хорошо подойдет к любому стилю одежды, любой длине ногтей и любому случаю. Дизайн минимальный. Можно сделать просто классический френч.

Слева - актуальный маникюр, справа - нет. Фото: Светлана Зарицкая.

В тренде минимализм и лаконичность. Фото: Вероника Бушуева.

УКРАШЕНИЯ «ДОРОГО-БОГАТО»

И снова про руки. Любят в провинции надевать все украшения разом. Мол, чем больше золота, серебра на руках, тем эффектнее. Троекратное нет. Это смотрится безвкусно и дешево, а не «дорого-богато». Стилист рекомендует ограничиться одним или двумя кольцами.

Носить несколько колец на руках это уже не «ок».Фото: Михаил ФРОЛОВ

БАБУШКИНА СУМКА

Для многих девушек сумка — вместительный мешок, в нее обязаны войти документы, косметика, расческа, туфли и продукты из магазина. Причем вместительные сумки формата А4 носят как девушки с пышными формами, так и миниатюрные. В руках последних такая сумка смотрится как непосильная ноша.

— Главное правило подбора сумки: соразмерность и жесткость. Если у вас рост 1,5 м и размер 2 XS, то вам нельзя брать сумку формата А4, иначе будете выглядеть так, будто носите с собой чемодан. Визуально такая сумка прибьет к земле, выбирайте небольшие аккуратные сумочки. Актуальная сумка должна быть соразмерной вашей фигуре, жесткой, с короткими ручками. Она не должна быть главной в образе, даже если яркая, — говорит Алена Лебедева.

Сумка слева - нет, сумка справа - да.Фото: Евгения ГУСЕВА

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Рекомендации стилиста должны учитывать не только тренды, но и образ жизни»

Читатели сайта kp.ru из разных городов написали, что они думают по поводу «провинциальных» антитрендов.

— В провинции у людей денег не особо, поэтому носят то, что есть, покупают вещи по необходимости. И при этом стараются нормально выглядеть. В провинции вообще не до моды. Как говорится не до жиру, быть бы живу. А моду предлагайте женам олигархов и депутатшам, — прокомментировала Анна.

— У меня рост 1,5 м и размер XS. Я ношу рюкзаки и сумки средних размеров, потому что микро сумочка, в которую ничего не помещается и пакет в довесок, чтобы нести в нем документы, контейнер с обедом и косметичку — бред. Советы для бездельниц, рекомендации стилиста должны учитывать не только тренды, но и образ жизни, — написала Елена.

— Очень интересно читать подобные статьи. Года 2-3 тому назад все эти стилисты-шоперы, особенно столичные, с упертой маниакальностью доказывали, что модно голые щиколотки в любое время года, меховые жилетки, дырявые джинсы и т.д. А сейчас уже провинциальная стилист-шопер начинает доказывать, что это все ужас. Смешно, — высказалась Анфиса.

КОММЕНТАРИЙ

«Прежде всего, нужно одеваться так, чтобы было комфортно тебе самому»

— Если смотреть с психологической точки зрения, то в первую очередь нужно одеваться так, чтобы было комфортно тебе самому. А комфортно тогда, когда твой образ в целом, является продолжением тебя самого. Иными словами, мой образ говорит обо мне то, что я хочу сказать, является частью меня. Если вы будете отталкиваться от этого, плюс следить за тенденциями моды, то вполне сможете чувствовать себя комфортно и уютно в одежде, — говорит психолог Наталия Барашкова.

По ее словам, не стоит осуждать людей за их вкус в одежде, это личная проблема каждого, ей есть объяснение и ее можно решить.

— Кто-то надевает вещи не по возрасту. Это можно объяснить желанием сохранить молодость — одеваясь, как молодые девушки, я остаюсь молодой. Есть те, кто носит вещи не по фигуре. Проблема в том, что некоторые люди не в ладах со своим телом, у них нет ощущения своей телесности. Я много работала на тренингах с полными людьми. И мы делали упражнения, которые показывают, как полные люди видят себя. Очень часто в их глазах они в два раза тоньше, стройнее, чем есть на самом деле. Люди носят то, что надевают другие, и не нередко не задумываются, а подходит ли оно мне, потому что толпа в целом очень ведома. Особенно подвержены влиянию подростки. Помните, было модно, чтобы плавки торчали из-под джинсов? Один сказал, что так модно, ему поверили двое, тем двоим поверили четверо и т.д. Подверженность толпы влиянию она работает.

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