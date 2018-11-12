Мода сезона «Осень-2018»: в Челябинской области молодежь ходит по улице в пушистых тапочках

СЕГОДНЯ 06:16 2018-11-12T06:16:33+03:00

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На улице похолодало до минусовых температур, и молодежь утеплилась: на смену голым щиколоткам пришли пушистые тапочки. Житель Магнитогорска сфотографировал девушку в такой обуви на остановке общественного транспорта. Он поделился снимком в соцсетях с подписью «На улице мороз, а тут… Народ сошел с ума».

— Так уткнулась в свой телефон, что забыла переобуться. Молодежь! — прокомментировала Ольга Новокрестова.

— Может, она проспорила кому-то, — предположила Нина Северухина. — В юности я проспорила подруге, и мне пришлось идти в таких тапках от ее дома до моего. Путь был неблизкий.

Пишут также, что слышали про такую моду в Москве. Якобы, пушистые тапочки теплее всякой уличной обуви. Однако, во влажную погоду они, конечно, от промокших ног не спасут.

А вот еще одна жертва моды. Фото: vk.com/vkmgn

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